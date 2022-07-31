اعتزال نجم الاتحاد رسميا.. ومطالب بتعيينه إداري فِيْ النادي

كشفت تقارير صحفِيْة، ظهر اليوم الأحد، عَنّْ اعتزال نجم كرة القدم رسمياً، مع مطالبة الجمهُور بتعيينه وصياً على قلعة دين.

أفادت مواقع هُولندية نقلا عَنّْ وكالة “إي إس بي إن” الدولية أن لاعب الوسط المغربي الدولي كريم الأحمدي لاعب الاتحاد الأسبق أعلن اعتزاله رسميا.

وفِيْ السياق ذاته، أكدت صحيفة “voetbalflitsen” ذات المعلومات أن الأحمدي أنهى مسيرته مع الساحرة المستديرة.

على صعيد آخر، طالبت جماهِيْر العميد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتعيين كريم الأحمدي مديرا لنادي الاتحاد، للاستفادة من خبراته، فضلا عَنّْ علاقته الرائعة مع جميع منسوبي النادي. النادي واللاعبين. وحبه لكتيبة النمور.

غادر كريم الأحمدي الاتحاد فِيْ يناير الماضي، بعد أن أنهت إدارة أنمار الهِيْلي عقده بالاتفاق المتبادل بين الطرفِيْن، بسبب إصابة أنهت العميد مبكرًا، واستبدله بالنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. الفترة المغربية مع أندريه فِيْليب.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا إلَّى الاتحاد فِيْ صيف 2022 من فِيْنورد فِيْ هُولندا بصفقة انتقال مجانية، وظهر الأحمدي مع العميد فِيْ 98 مباراة فِيْ بطولات مختلفة سجل خلالها هدفِيْن وصنع آخر. .