اعتقال زوجة وابن المغني المغربي عادل الميلودي

قضت محكَمْة مغربية، أمس الأربعاء، 3 أغسطس / آب، بسجن زوجة الفنان عادل الميلودي، فِيْ سياق مشاحنات كلامية قوية مع رجال الأمن، بعد اعتقال نجلها الذي اعتقل بدوره.

وكانت أجهزة أمن مدينة القنيطرة قد تلقت إخطارا من المواطنين حول قيام شخص على متن سيارة مرقمة بقيادة سيارة بشكل خطير بالخارج، مما يعرض للخطر سلامة المشاة والسائقين، يوم الاثنين الماضي، بحسب بيان للدولة. أمن القنيطرة.

وذكر البيان أن الدولة الأمنية فِيْ القنيطرة ردت بشكل سريع وجدي بمقطع فِيْديو نُشر على صفحات التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء يظهر فِيْه امرأة تعرقل رجال الشرطة وهم يكَمْلون اعتقال شخص فِيْ الشارع العام، مثل التحقيقات والتحقيقات التي أجريت. خارج. فِيْ ضوء هذا الشريط أظهر أن الأمر يتعلق بشرطة القنيطرة وهِيْ تتعامل حاليا مع قضية ضبط النفس.

وأضاف أن عَنّْاصر فرقة مكافحة العصابات تلقوا إخطارا من المواطنين مساء الاثنين الماضي مفاده أن شخصًا على متن سيارة مرقمة بالخارج يقود سيارته بشكل خطير، مما يعرض سلامة المشاة والسائقين للخطر.

وأكد أنه فور إلقاء القبض عليه، أظهر المصاب مقاومة لفظية وجسدية عَنّْيفة للشرطة، كَمْا امتنع عَنّْ تقديم أي وثائق ملكية تتعلق بهذه السيارة، بينما انضمت إليه والدته فِيْ مكان الحادث، مما أدى إلَّى إعاقة العمال. من رجال الشرطة وتعرضهم للإهانات والعَنّْف الجسدي والإهانات، وهِيْ الأفعال التي تم توثيقها، ومقطع الفِيْديو المرجعي، قبل ضبطهما معًا وإحالتهما إلَّى إدارة الشرطة المناظرة.

ووضع المتهم فِيْ الحجز النظري، فِيْما كانت والدته تخضع لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عَنّْ جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، قبل تقديمهم للعدالة.

عادل الميلودي هُو مغني مغربي، تميز بصوته الجميل، بدأ مشواره الفني عام 1999، لكنه اشتهر فِيْ عام 2006، بعد تقديم ألبوم “Mon Blad”، الذي نال شهرة كبيرة وحظي بشعبية كبيرة بين الناس.