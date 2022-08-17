حقيقة اعتقال وترحيل ابن سوريا اليوم في تركيا ،يعتبر اليوتيوبر السوري سامر وحود من أكثر الشخصيات شهرة ونجاحاً في عالم السوشيال ميديا في الاوقات الاخيرة ،وذلك لما يحققه من أعداد كبيرة في المشاهدات على كافة حساباته وكان لخبر إعتقاله على يد السلطات التركية موجة من التفاعل واستعداد السلطات لترحيله خارج حدود تركيا بتهمة التطاول على السيادة التركية.

اعتقال وترحيل ابن سوريا اليوم في تركيا

اعتقلت السلطات التركية في صباح اليوم الأربعاء الموافق ال17 من شهر أغسطس الجاري لعام 2022م اليوتيوبر السوري “سامر وحود” بتهمة تطاوله على السيادة التركيةعبر المنشورات التي يتداولها على حساباته الشخصية وذلك حسب ما صرحه بعض النشطاء السوريين عقب الحادثة ،كما ذكر عمر أبو بسام عبر حسابه عن تأكيد استدعاء السلطات التركية لسامر وحود وترحيله خارج البلاد.

حقيقة اعتقال وترحيل ابن سوريا اليوم في تركيا

يتسائل الكثير من رواد ونشطاء السوشيال ميديا بشكل متزايد عن حقيقة اعتقال ابن سوريا وترحيله خارج تركيا ،الجدير بالذكر على أن المصادر الإعلامية في تركيا أكدت على حقيقة الخبر المتداول باعتقال سامر وحود بسبب إساءته للبلاد التركية في فيديوهاته،كما يوافق اعتقال ابن سوريا من قبل السلطات التركية اعتقال المحامي السوري صلاح الدين دباغ قبل يوم من الحادثة.

اعتقال وترحيل ابن سوريا اليوم في تركيا

كما تحدثنا سابقاً عن اعتقال نجم اليوتيوب “سامر وحود “الملقب ب ابن سوريا أثناء إقامته في تركيا بسبب الحديث والإساءة لدولة تركيا في حساباته على برامج التواصل الاجتماعي ،كما أكدت مصادر إعلامية عن ترحيل ابن سوريا من الاراضي التركية بشكل سريع بسبب الحسابات العديدة التي يمتلكها على برنامج التيك توك ونشره لعدد كبير من الفيديوهات والمنشورات التي توضح ذلك.

حقيقة اعتقال وترحيل ابن سوريا اليوم في تركيا كما ذكر أحد أصدقاء اليوتيوبر عن تداول واستخدام عدد من رواد السوشيال ميديا للحسابات الوهمية التي تحمل اسم ابن سوريا وانتحال شخصيته ،ومطالبته لهذه النماذج أن تتخذ طريق الصدق في نشر محتواها.