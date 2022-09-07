منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية برقم الهوية ،تعتبر من أكثر المنصات الإلكترونية التي يستخدمها المواطنين في المملكة العربية السعودية والخاصة بالإطلاع على المستحقات المالية الخاصة بالموظف ،بالإضافة الى الحفاظ على سرية البيانات والحقوق المالية كذلك تقديم كافة الاستفسارات الخاصة بمعاملات الخصم وزيادة الرواتب كما توفر النظام الرقمي الكامل بالتعامل مع الخدمة.

منصة الموافقة على استشارات الراتب

تقدم منصة اعتماد خدمات مالية متنوعة للعاملين فِيْ الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية المقدمة للعاملين فِيْ القطاع الخاص فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. تهدف منصات الحكومة الإلكترونية إلى تمكين المملكة من تحقيق نظام التحول الرقمي فِيْ جميع الوزارات فِيْ الدولة. المملكة ومن خلال الخطوات التالية يمكنكَمْ التشاور حول الراتب والحقوق الاقتصادية من خلال منصة التبني

اذهب إلى رَابِطْ منصة موثوق أنا.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

انقر على خيار الموافقة على الأشخاص، ثم اختر خدمة الاستعلام عن الراتب.

تزويد الموقع بكافة البيانات المطلوبة للموظف الاستشاري.

انقر فوق الشهر الذي تريد التحقق من الراتب فِيْه.

انقر على كلمة البحث.

سترى على الشاشة جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالمساهمات المالية للموظف.

كيفية التسجيل في منصة الاعتماد الفردي

منصة اعتماد هِيْ منصة رسمية توفر للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة وموظفِيْها خدمات مالية متنوعة عبر الإنترنت، وتهدف منصة اعتماد إلى تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافِيْة وتحقيق أهداف المشاريع التنموية فِيْ الدولة. المملكة العربية السَعُودِيْة.

انتقل إلى الرَابِطْ للدخول إلى منصة اعتماد عبر الإنترنت.

انقر فوق خيار مستخدم جديد من الواجهة الرئيسية للمنصة.

أدخل جميع البيانات المطلوبة فِيْ التطبيق مع المواد المخصصة لها.

يقوم النظام بإرسال رسالة نصية إلى البريد الإلكتروني للمستخدم لتأكيد عملية التسجيل.

أكَمْل باقي خطوات عملية التسجيل من خلال استكَمْال جميع المستندات اللازمة من خلال المنصة.

صفة نموذج التفويض على ورقة رسمية للمؤسسة أو الشركة حتى يتم التصديق على التفويض من قبل الغرفة التجارية.

يطلب الموقع إرسال نسخة من التفويض إلكترونيًا على المنصة بحيث يمكن تفعيل حساب الموظف على بوابة اعتماد.

رقم منصة الموافقة الموحدة

يمكن للمواطنين التواصل مع فريق خدمة المستفِيْدين بمنصة الاعتماد الشخصي عن طريق الاتصال بالرقم المجاني أو إرسال رسالة نصية عبر البريد الإلكتروني لمنصة الاعتماد، حيث قد يواجه الموظف عقبة أمام التسجيل فِيْ المنصة أو حتى اتباع خطوات منصة اعتماد للتحقق من الراتب برقم الهُوية من خلال طرق الاتصال التالية يمكنك الوصول إلى حَلْ للمشكلة باستخدام مندوب خدمة العملاء بطريقة سهلة وبسيطة

البريد الإلكتروني للمنصة الإلكترونية هُو [email protected]

رقم منصة الموافقة الموحدة 1990.

منصة تبني القناة مسؤول على موقع يوتيوب

حساب النظام الأساسي الرسمي لتبني الأشخاص فِيْ تطبيق LinkedIn.

تواصل من خلال الصفحة الرسمية للمنصة موافقة على تويتر.

منصة اعتماد

وزارة المالية تسمح بذلك رَابِطْ الخدمة اتصل بنا من خلال منصة اعتماد والتي من خلالها يمكن للعميل تسجيل استعلام أو تقديم شكاوى أو اقتراحات إلكترونيًا، وهذه الخدمة متاحة لجميع المستفِيْدين من الأشخاص الطبيعيين الذين يعملون فِيْ القطاعات الحكومية أو موظفِيْ القطاع الخاص، ومن خلال الصورة التالية نكشف كيفِيْة استخدام خدمة “اتصل بنا” بالتفصيل

رابط منصة اعتماد للتحقق من الراتب

يضم موقع اعتماد عدة بوابات للخدمات المقدمة لمستفِيْدي الموقع، حيث يمكن للمستفِيْد التشاور حول الحصص الاقتصادية والرواتب الشهرية، ومن خلال المنصة يمكن تمكين الجهات الحكومية من تقديم أوامر الصرف التي يتم تقديمها من أجل تعويضات. للموظفِيْن إلكترونيًا، وتسمى هذه الخدمة إدارة الحقوق الاقتصادية للموظف، كَمْا يتم رفع طلبات الدفع والصرف من خلالها ورفع الميسر لموظفِيْ المؤسسات الحكومية والخاصة.

أهداف منصة اعتماد

من جهة أخرى، تم تحديد الرؤية المستقبلية لمنصة اعتماد، حيث تكَمْن الرؤية فِيْ تحقيق الريادة والتنافسية فِيْ المملكة فِيْ مجالات المشتريات الحكومية التي تتم إلكترونياً، فهِيْ نموذج وطني حديث. إرضاء كل من يتعامل مع المؤسسات الحكومية من خلال توفِيْر بيئة عمل إلكترونية متكاملة توفر الوقت والجهد فِيْ إتمام المناقصات والاستحواذات الحكومية، وفِيْ عرض لوائحها التنفِيْذية.

تسجيل الدخول إلى منصة الموافقة على الوصول الموحد

وجدنا العديد من الأسئلة من المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة حول كيفِيْة تسجيل الدخول إلى منصة اعتماد من خلال الوصول الموحد، والوصول الموحد، يمكنك الدخول إلى منصة اعتماد الأشخاص والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة عبر البوابة باتباع ما يلي طريقة:

ادخل على رَابِطْ بوابة اعتماد. انقر فوق خيار تسجيل الدخول. أدخل البيانات التالية رقم السجل المدني الخاص بك.

أدخل كلمة المرور بدقة.

أدخل رمز التحقق المرئي. انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان الحساب الذي تم إدخاله مشاركًا فِيْ عمليات الشراء والمسابقات، فسيتم تحويله إلى حساب العميل فِيْ وزارة التجارة والاستثمار.

منصة اعتماد المسابقة

تعتزم الحكومة السَعُودِيْة إطلاق منصة الاعتماد الإلكترونية لتقديم أفضل الخدمات التجارية والمالية للمصانع والشركات والقطاعات الحكومية، من خلال الروابط التالية