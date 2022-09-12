هل اعتنقت ديانا حداد الديانة الإسلامية ؟ ، انتشرت الأخبار الأولية حول اعتناق الفنانة اللبنانية الدين الإسلامي بعد أن نشرت عبر حساباته الرسمية صورا بالحجاب وهي أمام الكعبة المشرفة، وصرحت الفنانة ديانا حداد عبر اللقاءات التلفزيونية بأنها حذفت كل الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها الرسمي للإنستغرام وهي تمثل الفن.

حقيقة اعتناق ديانا حداد الإسلام

من خلال تصريحات ديانا حداد عبر القنوات التلفزيونية أكدت أنها ولدت لأب مسيحي وأم مسلمة وكان هناك مجموعة من الاختلافات أثر ذلك على تعاملها مع زوجها فكانت متسامحة معه مهما كانت اختلافا لديانتها وعندما كانت ديانا مع زوجها في دولة الكويت يرتبطن في المجتمع الخليجي فتعرفت على العادات الإسلامية وأنها لم تفكر في الدخول إلى الإسلام وبعد أن تعرضت لصدمة وقد انفصلت عن زوجها رجل الأعمال الإماراتي سهيل العبدول بعد زواج 14 عاما.

هل ديانا حداد مسلمة

بعد أن خرجت الفنانة ديانا حداد صورا رسمية أمام الكعبة المشرفة فقالت إنها تحترم كل الأديان وأنها تنخر الديانة الإسلامية منذ فترة كبيرة وقدمت الشكر إلى الجماهير وكشفت عن حقيقة اعتراف الدين الإسلامي وقد تعجبت من انتشار صورها في الحرم المكي وهي في الأصل لأبوي أمها مسلمة ووالدتها مسيحية وقد تزوجت من رجل مسلم يعيش في دولة الإمارات وتعد من الشخصيات.

أول تعليق من ديانا حداد حول اعتناقها الإسلام

قالت الفنانة ديانا حداد إن الصورة التي تم عرضها أمام الحرم المكي هي عام 2017 وقالت:

أنه يجب على من حولها ومن يتابعها بأن يدعوا الخلق للخالق، ووجهت رسالة لبعض الناس الذين يتداول أي خبر، من ضرورة التأكد من صحة ما ينقلون، كما يجب أن يكون هناك مرجعية لصاحب العلاقة، لأن هذا الخبر قديم، ولكن في جميع الأحوال الحمد لله”.

تعتبر ديانة الحداد من الفنانات المشهورات فهي من أصل لبناني وتزوجت من رجل إماراتي الجنسية فقد كانت تعتنق الديانة المسيحية وبعد وفاة أمها اعتنقت الديانة الإسلامية وما زالت على هذا النهج فقد ظهرت في عام 2017 صور وهي أمام الحرم المكي وهذا ما أثار تساءل الجمهور حول اعتناق ديانا حداد الديانة الإسلامية.