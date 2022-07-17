اعتني ببشرتك قبل النوم.. تعرفِيْ على فوائد زبدة الشيا للوجه

فوائد زبدة الشيا للوجه أصبحت زبدة الشيا معروفة وشائعة بسبب قدرتها على الحفاظ على الفِيْتامينات والمعادن والصفات الطبيعية الأخرى. لقد جعلته جزءًا من عملية التصنيع لمجموعة متنوعة من مستحضرات التجميل ومواد العناية بالبشرة. أنه يمكننا تقديم فوائد وتطبيقات زبدة الشيا لأي سيدة تعاني من مشاكل جلدية. .

فوائد زبدة الشيا للوجه قبل النوم

تشمل واقيات الشمس الفعالة زبدة الشيا. يحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. بالإضافة إلى أنه يمنح البشرة الرطوبة والمواد الغذائية التي تحتاجها، ويحارب الشيخوخة وأعراضها، ويشجع على تكوين الكولاجين الحيوي، ويساعد فِيْ علاج الإكزيما عن طريق تخفِيْف أعراضها، بما فِيْ ذلك الحكة.

واحتواء زبدة الشيا يحتوي على الزنك الذي يساعد على شد الجلد وحمايته من أضرار أشعة الشمس، وكذلك فِيْتامينات أ و هـ التي تساعد فِيْ الحفاظ على مرونة الجلد والقضاء على الهالات السوداء والانتفاخات تحت العينين. تعمل زبدة الشيا أيضًا على ترطيب البشرة بشكل فعال وتساعد على تجديد الجلد والحفاظ عليه. مرونة. والمعادن الحيوية التي تدعم الدورة الدموية للجلد.

زبدة الشيا والزيوت المعطرة

تعاني الكثير من النساء من البقع الداكنة التي تنقص من الأناقة والجمال، لذلك يجب استخدام بعض الوصفات البسيطة لتفتيح بشرتك، مثل

ضعي مزيجًا من ملعقتين كبيرتين من زبدة الشيا وخمس قطرات من زيت البابونج وخمس قطرات من زيت اللافندر على البقع الداكنة.

بعد تركه لمدة 30 دقيقة، جففِيْ بشرتك بلطف بعد غسلها بالماء الفاتر.

زبدة الشيا وشمع العسل

نظرًا لأن العديد من النساء يتوقن لإزالة التجاعيد بمختلف المواد الطبيعية، فقد اخترنا لك أكثر الصيغ شيوعًا وسرعة وسهُولة من زبدة الشيا.