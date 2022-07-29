اعداد منصة مدرستي 1444، كيفية تسكين الطلاب وتجهيز الفصول ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب والمعلمين حول التعرف كيفية تسكين الطلاب وتجهيز الفصول في منصة مدرستي 1444 ، وهو من أهم الامور داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية ومشاهدة دروس و الاختبارات المركزية في منصة مدرستي توكلنا للطلاب .

منصتي التعليمية السعودية

أطلقت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عدة منصات تهدف إلى ضمان متابعة الدراسة عن بعد خلال الفترة السابقة، مع ضمان سلاسة تسجيل الطلاب الجدد عبر الإنترنت ودون الحاجة لزيارة أي من الأقسام. تابعة للوزارة أبرزها منصة مدرستي التي تمت الموافقة عليها للدراسة في ظل انتشار وباء كورونا، وتحتوي هذه المنصة على جميع الأدوات اللازمة لعقد فصول بصرية عن بعد وإنشاء اختبارات تقييمية أيضًا.

قم بإعداد منصة مدرستي 1444

تتضمن عملية إعداد منصة مدرستي للعام 1444 هـ إنشاء فصول دراسية جديدة في المدرسة وإضافة الطلاب والمعلمين من قبل المدير، وطريقة إعداد المنصة المذكورة.

اعداد الفصول على منصتي التعليمية 1444

يمكن لمدير المدرسة إعداد الفصول الدراسية في النظام الأساسي لمدرستي على النحو التالي

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المدير.

انقر فوق إدارة الفصول من الصفحة الرئيسية.

انقر على أيقونة إضافة فصل دراسي.

أدخل البيانات التعليمية، ثم اختر اسم الفصل.

اكتب الوصف ثم أدخل عدد المقاعد.

انقر فوق “حفظ” لإنهاء إنشاء الفصل.

سكن الطلاب في الفصول منصة مدرستي 1444

يتم استيعاب الطلاب في صفوف النظام الأساسي لمدرستي باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى حساب المدير في مدرستي.

انقر فوق إدارة الفئات من الواجهة.

انقر فوق إدارة بيانات الطالب من خيارات الفصل الدراسي.

انقر فوق أيقونة إضافة طالب.

حدد الطلاب الذين نريد إضافتهم إلى الفصل.

انقر فوق إضافة الطلاب المختارين.

كيف أضيف مدرس في منصة مدرستي 1444

يمكن للمسؤول إضافة معلمين إلى منصة مدرستي على النحو التالي

دخول مدرستي “” مباشرة.

انقر فوق إدارة المعلمين، ثم اختر تسجيل المعلمين.

اختر الطريقة المناسبة لإضافة المعلمين، ثم قم بتنزيل النموذج.

املأ النموذج بشكل صحيح ثم انقر فوق إرفاق ملف.

ابحث عن النموذج السابق ثم قم بإرفاقه.

اكتب كلمة المرور الافتراضية، ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني.

انقر فوق حفظ عند الانتهاء من إضافة المدرسين.

كيفية إضافة طالب لمنصة مدرستي 1444

يضيف المدير الطلاب إلى منصة مدرستي على النحو التالي

تسجيل الدخول إلى مدرستي “” مباشرة.

انقر فوق إدارة الطلاب من القائمة اليمنى.

اختر تسجيل الطالب، ثم حدد إضافة طلاب.

قم بتنزيل النموذج واملأه بشكل صحيح.

قم بتوصيل النموذج السابق بالمنصة.

اكتب كلمة المرور الافتراضية.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني الافتراضي.

انقر فوق حفظ عند الانتهاء لإضافة الطلاب.

كيف أدخل الدرس الافتراضي على منصة مدرستي 1444

يمكن للطالب دخول الدرس الافتراضي في مدرستي على النحو التالي

اذهب إلى مدرستي “” مباشرة.

اختر تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft.

اتبع التعليمات لتسجيل الدخول إلى المنصة.

انقر فوق My Table من القائمة اليمنى.

انقر فوق الدرس من الجدول.

انقر على رابط الدرس.

انقر فوق خيار متابعة من خلال المتصفح.

انقر فوق زر الانضمام الآن.

كيفية تثبيت نظام الحضور والانصراف لمدرستي 1444

يمكن للمدرس تثبيت قائمة الحضور من منصة مدرستي وتحميلها باتباع الخطوات التالية

قم بزيارة مدرستي “” وقم بتسجيل الدخول.

اذهب إلى الفصل عندما يحين الوقت.

انقر على أيقونة قائمة الحضور.

انقر فوق الزر “خيارات” أعلى القائمة.

اختر تنزيل قائمة الحضور من القائمة المنسدلة.

انتظر حتى تنتهي القائمة من التحميل.

كيفية تسجيل طالب على منصة مدرستي 1444

يجب اتباع الخطوات التالية لتسجيل الطالب على منصة مدرستي

قم بزيارة موقع “العودة إلى المدرسة”.

انقر فوق سجل جديد.

اكتب رقم هويتك أو رقم إقامتك.

أدخل رقم الهاتف المحمول، ثم اضغط على تحقق.

اكتب الرمز، ثم انقر فوق “تحقق”.

عرض البيانات بعد اكتمال التسجيل.

رابط منصة مدرستي تسجيل دخول المسؤول 1444

يمكن لمدير المدرسة الانتقال إلى صفحة تسجيل الدخول على منصة مدرستي عبر الرابط مباشرة لتتمكن من إعداد الفصول بعد الانتقال إلى حسابه الشخصي على المنصة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على اعداد منصة مدرستي 1444، كيفية تسكين الطلاب وتجهيز الفصول ، و رابط منصة مدرستي تسجيل دخول المسؤول 1444 ، و كيفية تثبيت نظام الحضور والانصراف لمدرستي 1444 .