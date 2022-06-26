اعراض مرض السكر عند النساء

مرض السكري هو ارتفاع نسبة السكر في الدم بسبب عدم قدرة البنكرياس على إنتاج ما يكفي من الأنسولين، أو عدم قدرته على إنتاجه ؛ حيث يقوم هرمون الأنسولين الذي يفرزه البنكرياس بتحويل الجلوكوز إلى طاقة، وعندما لا يكون موجودًا أو غير كافٍ لكمية الجلوكوز الموجودة، لا يصل الجلوكوز إلى الخلايا المراد استخدامها كمصدر للطاقة، وبالتالي تزداد نسبته في مجرى الدم، يسبب مرض السكري.

تظهر على النساء والرجال العديد من الأعراض التي يمكن أن تكون متشابهة عند الإصابة بمرض السكري، ولكن بعض الأعراض تكون خاصة بالنساء، بما في ذلك ما يلي

الالتهابات الفطرية في المهبل والفم

تنتج الالتهابات الفطرية في المهبل والفم عن فرط نمو فطريات المبيضات، كما أن ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم يزيد من نموه بمعدل أسرع ؛ عندما تظهر طبقة بيضاء على اللسان وداخل الفم، تزداد إفرازات المهبل غير الطبيعية والحكة والألم أثناء ممارسة الجنس بسبب وجود الفطريات في المهبل.

التهابات المسالك البولية

تتعرض النساء المصابات بداء السكري لخطر متزايد من التهابات المسالك البولية. ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة البكتيريا التي تتكاثر في المسالك البولية بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم. يمكن أن تسبب هذه الالتهابات الألم أثناء التبول، وحرقان، ودم في البول. تحتاج عدوى المسالك البولية إلى العلاج قبل أن تنتشر العدوى إلى الكلى.

العجز الجنسي الأنثوي

عندما تكون مستويات الجلوكوز في الدم مرتفعة، فإنها تتلف الألياف العصبية، مما يؤدي إلى الإحساس بالوخز وفقدان الإحساس في أجزاء مختلفة من الجسم، مثل اليدين والقدمين والساقين، ويمكن أن يؤثر على الإحساس في منطقة المهبل ويقلل. الرغبة الجنسية للمرأة.

متلازمة المبيض المتعدد الكيسات

تحدث متلازمة تكيس المبايض عندما ينتج جسم المرأة المزيد من هرمونات الذكورة، بما في ذلك علامات مثل عدم انتظام الدورة الشهرية وزيادة الوزن وحب الشباب والاكتئاب والعقم. يمكن أن تسبب متلازمة تكيس المبايض نوعًا من مقاومة الأنسولين في خلايا الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.