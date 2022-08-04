اعرف المميزات عند تشغيل هاتفك وضع الطيران

تعرف على المزايا عندما يكون هاتفك فِيْ وضع الطائرةميزة وضع الطيران الموجودة فِيْ جميع أنظمة الهاتف المحمول سواء كانت Android أو iOS وهِيْ موجودة بشكل أساسي لفصل الهاتف فِيْ حال كنت مسافرًا فِيْ رحَلْة باستخدام الطائرة وتقوم هذه الميزة أو الوظيفة بفصل الهاتف عن الهاتف. ولا تتلقى أي مكالمات خارجية أو تجري أي مكالمات بإيقاف تام لجميع تطبيقات الهاتف التي تتطلب اتصالاً بالإنترنت. لا يمكن التواصل مع أي شبكة Wi-Fi ولا يمكن استخدام البلوتوث أو استخدام محدد المواقع GPS، بحيث لا تؤثر موجات الهاتف المحمول على الأجهزة الحيوية للطائرة وتتسبب فِيْ تعطلها، لذلك يجب تفعيل وظيفة وضع الطيران بمجرد صعودك إلى الطائرة.

على الرغم من أن بعض الطائرات الحديثة فِيْ الولايات المتحدة تسمح الآن للركاب باستخدام شبكة Wi-Fi أثناء الرحَلْة، إلا أنه ينبغي عليك ذلك قم بتنشيط وظيفة وضع الطائرة حتى يسمح طاقم الرحَلْة بخلاف ذلك فِيْ أوقات محددة وفقًا لتعليمات طاقم الطائرة، وعلى الرغم من أن وظيفة وضع الطيران تجعل الهاتف غير متصل بالعالم الخارجي، إلا أنه لا يزال يعمل، يمكنك استخدام الكاميرا أثناء رحَلْة الطائرة . ، أو تشغيل الألعاب على الهاتف، أو مشاهدة فِيْلم أو عرض تم تنزيله من قبل الهاتف، وعلى الرغم من مزايا ميزة وضع الطائرة، إلا أن من أكبر عيوبها أنها تعطل وظيفة البحث فِيْ الهاتف، ويستغرق الهاتف بعض الوقت لاستعادة برامجك ونظامك عند الإلغاء وظيفة وضع الطيران.

مزايا وظيفة وضع الطيران فِيْ الهُواتف الذكية