كيف اعرف من شاف ستوري الواتس اب وهو عامل إخفاء ،تعبتر من أكثر التساؤلات لدى مستخدمى برامج السوشيال ميديا بالإضافة الى المميزات التي يتصف بها WhatsApp والذي يعد من أكثر البرامج استخداماً والحفاظ على جودة الصور والفيديوهات كذلك خاصية إنشاء المجموعات بين عدد من الأشخاص والخصائص العديدة للحالة من تخصيص الاشخاص لرؤيتها.

كيف أعرف من شاهد قصتي على WhatsApp وهي عامل مخفي

يوفر تطبيق WhatsApp خصوصية كاملة لجميع مستخدميه ،وأيضًا في حال رغبته في تخصيصها لبعض الأفراد فيمكنه فعل ذلك، أي أنه من الممكن تخصيص شخص أو شخصين أو أكثر، والمقصود هو عدد قليل من الأشخاص، ويمكن لمستخدمي WhatsApp تطبيق هذا قضيه.

في كثير من الأحيان قد يرغب بعض الأشخاص في رؤية حالة أصدقائهم دون أن يعلموا أن هؤلاء الأصدقاء قادمون في هذا الأمر، فهناك أسباب قد يكون دافعًا لهذا الشخص في ذلك، على سبيل المثال، من الممكن أنه يعاني من الأرق وعدم استقرار الحالة المزاجية فلا يريد أن يرى أوضاع بعض الأصدقاء دون أن يستجيب، فيفضل إخفاء نفسه عنهم.

من الممكن أن يكون سبب إخفاء الناس لرؤية حالة أصدقائهم من أجل الحصول على بعض الهدوء لفترة والابتعاد عن المناقشات والمحادثات، ولكن على الرغم من هذه الأسباب، يفضل الكثير من الناس معرفة من رأى حالتهم لمعرفة من هو مهتم بهم أم لا أو يواجهون أعراضًا أخرى لديهم ،لذلك، من خلال الفقرات التالية، سنمكن أصحاب الحالات على برنامج WhatsApp من معرفة الأشخاص الذين يرون الحالة، حتى لو قاموا بإلغاء تنشيط العرض.

والجدير بالذكر أنه لا يوجد حل لهذا الأمر من خلال البرنامج نفسه، لأنه يحافظ على خصوصية الجميع. يمكنك تنزيله على جهازك، ومن خلال الفقرات التالية سوف نقدم لك هذه التطبيقات.

ما هو تطبيق Tracker

في سياق الإجابة على السؤال كيف أعرف من شاهد قصة WhatsApp، وهو عامل إخفاء هذا التطبيق عن التطبيقات الإضافية التي تمكن الأشخاص الذين يستخدمون WhatsApp في الإصدار الحديث من معرفة الأشخاص الذين يرون حالتهم حتى لو قاموا بإلغاء الزر لتفعيل عرض الحالة، ولكن هناك بعض الإجراءات التي يجب عليك تنفيذها للحصول على الفائدة المرجوة منها، وهذه الإجراءات هي:

قم أولاً بتنزيل التطبيق على هاتفك الخاص، والذي يمكنك تنزيله على هاتف Android من خلاله، أو يمكنك تنزيل iOS من خلاله بعد تنزيل التطبيق، أدخله وقم بالتسجيل فيه عن طريق كتابة رقم هاتفك الموجود في تطبيق WhatsApp ؛ لأن شخصًا واحدًا قد يستخدم نوعين أو ثلاثة أنواع مختلفة من الخطوط. بعد ذلك سيظهر لك البرنامج العديد من الشروط التي يجب الضغط على زر الموافقة عليها للدخول إلى البرنامج واستخدامه. لا داعي للخوف من الموافقة على هذه الشروط، فهي من الإجراءات التقليدية. ثم بعد ذلك، ستتمكن من الدخول إلى التطبيق ومعرفة من زار أو من شاهد حالتك، حتى لو اختبأوا لرؤية الحالة من تطبيق WhatsApp الأصلي.

تطبيق WRevealer

استمرارًا للإجابة على سؤال كيف أعرف من شاهد قصتي على WhatsApp، وهو عامل إخفاء هذا التطبيق عن التطبيقات التي تساعد الشخص على معرفة الأشخاص الذين يزورون حالته وعدم تفعيل ميزة المشاهدة أصحاب القضية.

لكن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج غير مناسب لأجهزة Android، فهو مخصص لأجهزة IOS فقط، حيث يمكنك تنزيله من خلاله ،يعتبر هذا التطبيق من التطبيقات التي تتطلب رسومًا مالية، إلا أنه يمكن العملاء من الحصول على التطبيق والعمل من خلاله ولكن لفترة محددة، أي فترة تجريبية للبرنامج.

تطبيق ساعة الدردشة

لاستكمال إجابة السؤال كيف أعرف من شاهد قصتي على WhatsApp، وهو عامل إخفاء هذا التطبيق من التطبيقات التي تساعدك في معرفة من زار حالتك الشخصية على تطبيق WhatsApp، حتى لو كان هذا الشخص لديه تعطيل رؤية الأصدقاء لعرض حالتهم ،يتميز هذا التطبيق بسهولة الاستخدام والتطبيق، ويمكّنك هذا التطبيق من معرفة كل الأشخاص الذين زاروا واتساب خلال الفترة القصيرة السابقة، أي آخر ميزة شوهدت.

من خلال هذا التطبيق، يمكنك أيضًا التعرف على أشخاص عبر الإنترنت، حتى لو لم يكن لديهم الميزة من تطبيق WhatsApp الأصلي ،وبالتالي، من خلال هذه التطبيقات، يمكنك التعرف على الأشخاص الذين يزورون حالتك الشخصية بطريقة سهلة وبسيطة. يمكنك تنزيل التطبيق من خلال هاتف يعمل بنظام التشغيل Android.

كيف أعرف من يشاهد WhatsApp الخاص بي

من الممكن التعرف على الأشخاص الذين يراقبون تطبيق WhatsApp الخاص بك من خلال طريقتين، ومن خلال النقاط التالية سنوفر لك هاتين الطريقتين:

الطريقة الأولى هي من خلال إعدادات البرنامج نفسه عن طريق الضغط على الزر الموجود أعلى الشاشة المكون من ثلاث نقاط، واختيار WhatsApp Web، ومن خلال هذا الأمر سترى الأجهزة التي تفتح جهازك في الوقت الحالي.

الطريقة الثانية هي ظهور إشعار في أعلى الشاشة يقول “WhatsApp نشط حاليًا، وهذا يعني أن WhatsApp الخاص بك قيد المراقبة حاليًا.

كيف اعرف من شاف ستوري الواتس اب وهو عامل إخفاء بالإضافة الى خصائص التطبيق التي تتيح الخصوصية للحالى ومنها عند النقر على الثلاث نقاط في زاوية الجوال ثم النقر على واتساب ويب للعمل على ربط جهاز الجوال بجهاز الحاسوب.