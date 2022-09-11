اعرف موعد المولد النبوى الشريف 2022 “اخر الاجازات الرسمية” وحكم الاحتفال به ،يحتفل المسلمون في كل عام هجري بمناسبة دينية وأخلاقية عظيمة في حياة المسلمين وهي ذكرى مولد سيدنا محمد “صلى الله عليه وسلم” وبداية خلقه على الأرض ،مما تستعد الكثير من البلاد العربية لتقديم العروض الدينية والإسلامية في اليوم ال12 من شهر ربيع الأول من كل سنة هجرية.

تاريخ المولد النبوي الشريف 1444

وقد تم الإعلان عن مَوعِد المولد النبوي، ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء مَوعِد عيد المولد النبوي، وستكون العيد آخر عطلة رسمية فِيْ القطاع العام والقطاع الخاص والطلاب فِيْ عام 2022. الوزارات والدوائر الحكومية والهِيْئات العامة وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وذكرت دار الافتاء أنه يجوز الاحتفال بالمولد النبوي والعادات المصاحبة له، مثل شراء الحَلْوى بمناسبة المولد النبوي وغير ذلك.

عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحَلْوى والعسل. مؤلفو السنة النبوية.

حفلة المولد النبوي 2022

يعتبر المولد النبوي الشريف هُو آخر عطلة فِيْ عام 2022، ويتم رصده لتحديد تاريخ المولد النبوي الشريف، ورئيس الوزراء المصري، د. يوم العيد والإعلان، والجدير بالذكر أن عام 2022 شهد عدة إجازات رسمية خلال الشهرين، إجازة عيد الأضحى يوم 14 يوليو، إجازة 23 يوليو بمناسبة ثورة 23 يوليو، ثم رأس السنة الهجرية. فِيْ 30 يوليو، وفِيْ السادس من أكتوبر بمناسبة الاحتفال بحرب أكتوبر العظمى، والعيد الأخير للمولد النبوي الشريف الذي أشرف عليه، وأعلن عنه مجلس الوزراء، والأخير. ستكون العطلة الرسمية فِيْ عام 2022.

مع اقتراب مَوعِد المولد النبوي، بدأ كثير من الناس فِيْ البحث عن مَوعِد عيد المولد النبوي فِيْ القطاعين العام والخاص، وضوابط الاحتفال بالمولد النبوي.

اعرف موعد المولد النبوى الشريف 2022 “اخر الاجازات الرسمية” وحكم الاحتفال بهكذلك يتوافق مع ذكرى هذا اليوم الإجازات الرسمية من كافة القطاعات الخاصة والعامة والتي تؤثر إيجابياً في أخلاق المسلمين في بلاد العالم وذكرى مولد أشرف الخلق.