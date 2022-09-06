اعرف موعد المولد النبوي الشريف 2022 “الموعد الرسمي” وحكم الاحتفال وفقاً لبيان دار الافتاء ،تعتبر من أهم المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمون حول العالم للاحتفال ،وذلك بذكرى مولد خير الخلق سيدنا محمد “عليه افضل الصلاة والسلام” وإقامة المجالس الدينية والأناشيد كذلك تختلف المراسم بين البلاد العربية مثل مصر هناك حلويات تسمى “عروسة المولد”.

موعد عيد المولد النبوي الشريف 2022

تتزايد عملية البحث عبر محركات البحث المختلفة وجوجل عن تاريخ المولد النبوي 2022، حيث تعتبر من المناسبات الدينية التي تحظى باهتمام كبير فِيْ العالم الإسلامي، وتمتلئ الأسواق بحَلْويات المولد النبوي، والتي تعتبر من أشهر مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أعلن الموقع الرسمي لرئيس مجلس الوزراء عن مَوعِد عيد المولد النبوي 2022 أنه سيكون يوم السبت 8 أكتوبر وسيكون الأخير رسميًا. عطلة هذا العام أكتوبر ستكون عطلة عامة إحياء لذكرى النصر فِيْ حرب أكتوبر أيضا يوم الخميس 6 أكتوبر.

يشتري الشعب المصري الحَلْويات المصنوعة خصيصًا للاحتفال بهذه المناسبة، حيث تعود هذه الحَلْوى إلى العصر الفاطمي، والتي تم توزيعها على الناس فِيْ الشوارع المصرية لإرضاء المواطنين فِيْ ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. . ، وخير خلق الله، والعديد من الأشكال والأنواع الأخرى ذات الأطعمة المتنوعة على جميع المستويات الاجتماعية

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وبخصوص قرار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ردت دار الافتاء على سؤال حول جواز الاحتفال بهذه المناسبة الدينية بقولها إنه جائز خاصة للرسول الكريم الذي أحب الاحتفال بمولده، وكان هناك أي قرار يمنع الاحتفال والتكريس فِيْ هذه الذكرى المشرفة.

العطل الرسمية الأخرى المتبقية في هذا العام 2022

من الإجازات الرسمية لهذا العام، هناك عطلتان رسميتان توفر فِيْهما الدولة إجازة براتب يوم كامل لموظفِيْ القطاعين العام والخاص:

أول عطلة يوم 6 أكتوبر من كل عام واسترداد الأراضي المحتلة.

أما العيد الثاني فهُو عيد المولد النبوي الشريف، ويقام فِيْ 8 أكتوبر 2022، ويوافق 12 ربيع الأول 1444.

وبذلك يصل عدد الإجازات الرسمية فِيْ عام 2022 إلى أكثر من عشرين يومًا مع احتفالات وطنية ووطنية ودينية، حيث تُمنح إجازة مدفوعة الأجر للعاملين والموظفِيْن فِيْ القطاعين.

الجدير بالذكر أن عيد المولد النبوي من المناسبات الدينية التي تحظى باهتمام كبير فِيْ العالم الإسلامي، وتمتلئ الأسواق بحَلْويات عيد الميلاد، والتي تعد من أشهر مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. حتى 8 أكتوبر 2022، ومن بين أبرز الاحتفالات المدائح والهتافات.

اعرف موعد المولد النبوي الشريف 2022 “الموعد الرسمي” وحكم الاحتفال وفقاً لبيان دار الافتاء كما ويتفق كثير من البلاد العربية عن الإجازات الرسمية في هذه الذكرى للاحتفال بالمناسبة الدينية والمحببة في نفوس المسلمين في كافة أنحاء العالم.