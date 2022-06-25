اعرف موقف النصر.. ماشاريبوف يتلقى عرضين رسميين في صيف 2022

تلقى النجم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، جناح فريق النصر الأول لنادي النصر، عرضين رسميين، صيف 2022، بحسب آخر التقارير الصحفية، مساء الجمعة.

انضم جلال الدين مشاريبوف (28 عاما) إلى صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم في يناير 2022 قبل مغادرته على سبيل الإعارة قصيرة الأجل حتى صيف 2022 لفريق الشباب الإماراتي الأهلي دبي، لحظر تسجيل لاعبين جدد.

أعرف موقف الانتصار، تلقى مشاريبوف عرضين رسميين في صيف 2022

أفادت صحيفة الرياضية أن جلال الدين مشاريبوف تلقى عرضين من إخوان الإمارات، حيث يأمل شباب الجزيرة والأهلي دبي في الحصول على خدماتهم في صيف 2022.

في “السعودية الرياضية” نستعرض موقف النصر ومشاريبوف من الفصل بينهما صيف 2022

– موقف جلال الدين مشاريبوف نجم منتخب أوزبكستان لا يهتم بكليهما، إذا بقي في النصر أو عاد إلى الدوري الإماراتي، حيث أمضى فترة جيدة من يناير 2022 إلى يونيو من نفس العام.

المركز الرابح يريد مجلس إدارة الرئيس موصلي المعمر الإبقاء على خدمات مشاريبوف، لكن القرار النهائي سيكون بيد المدرب الفرنسي رودي جارسيا، بعد توقيع عقود تدريب الفريق الأول لكرة القدم.