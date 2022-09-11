تعرف على اعلان قائمة أسعار البنزين في السعودية شهر سبتمبر 2022 ،تهتم فئة كبيرة من المواطنين في السعودية خلال الاوقات القليلة الماضية بالبحث والتداول عن أسعار الوقود في البلاد خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك حسب تولي شركة أرامكو السعودية بالمتابعة الدورية لكل شهر على أسعار البنزين ومدى التأثير عليها بالارتفاع او الانخفاض مقارنة بالأشهر الماضية.

قائمة أسعار البنزين في السعودية لشهر سبتمبر 2022

كشفت مصادر مسئولة فِيْ أرامكو، عن أسعار البنزين لشهر سبتمبر، والتي من المتوقع أن يتم تطبيقها طوال الشهر الجاري، وفق ضوابط أسعار البنزين فِيْ السَعُودِيْة، وهناك انتظار كبير من جانب المواطنين السعوديين لمعرفة ذلك. قائمة أسعار البنزين فِيْ السَعُودِيْة فِيْ سبتمبر 2022، وهناك ترقب مستمر للوضع الاقتصادي على المستويين المحَلْي والعالمي. نظرًا لتقلبات أسعار النفط حول العالم، يتوقع الكثيرون تأرجحًا كبيرًا فِيْ أسعار البنزين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

أسعار البنزين في السعودية لشهر أغسطس 2022

وتأتي أسعار البنزين فِيْ السَعُودِيْة فِيْ أغسطس 2022، وهِيْ معتمدة رسمياً من قبل المملكة العربية السَعُودِيْة، وتسري فِيْ جميع مدن المملكة، وهِيْ كالتالي:

سعر بنزين 91 2.18 ريال للتر.

وبلغ سعر بنزين 95 2.33 لتر.

وبلغ سعر الكيروسين 0.81 ريال للتر.

فِيْما بلغ سعر الديزل 0.63 ريال للتر.

أعلنت أرامكو عن أسعار البنزين مساء يوم 10 سبتمبر وتنطبق فِيْ جميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة صباح يوم 11 سبتمبر، حيث تخضع أسعار البنزين للتغيير المستمر ولا يوجد بيان رسمي حتى الآن بشأن الأسعار. من الجازولين لشهر سبتمبر الجاري، سواء انخفض أو زاد، تعتبر أرامكو من أكثر الشركات خبرة لأكثر من 89 عامًا فِيْ مجال تصنيع وتوزيع المحروقات، وتدير أرامكو 337،330 مليون احتياطي نفطي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وقد وصل عدد العاملين بالشركة إلى ما يقارب 60.000 ألف موظف فِيْ مختلف المجالات داخل الشركة للحصول على منتج جيد وعالي الجودة للمستهلكين.

اعلان قائمة أسعار البنزين في السعودية

وبحسب الزيادات الشهرية فِيْ قائمة أسعار البنزين فِيْ السَعُودِيْة فِيْ سبتمبر 2022، ستكون على النحو التالي:

وسجل سعر بنزين 91 اليوم فِيْ السَعُودِيْة 2.18 ريال للتر.

سعر بنزين 95 اليوم فِيْ المملكة 2.33 ريال للتر.

كَمْا نجد أن سعر الكاز وصل إلى قرابة 0.81 ريال سعودي للتر.

حيث نجد أن سعر الديزل اليوم فِيْ السَعُودِيْة هُو 0.63 ريال سعودي للتر.

تقوم أرامكو فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أسعار البنزين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وفقًا لإجراءات الحوكَمْة الخاصة بتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه أسعار البنزين الجديدة على موقع أرامكو الإلكتروني.

تعرف على اعلان قائمة أسعار البنزين في السعودية شهر سبتمبر 2022 كذلك توفر شركة أرامكو عدد من الصفحات الإلكترونية الرسمية لها لمتابعة المواطنين لأحوال أسعار الوقود باستمرار بالإضافة الى الجوانب الاقتصادية وتأثيرها بالإيجاب أو السلب على البلاد.