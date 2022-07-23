اعملى كيكة العشر دقايق بالنسكافِيْه فى الطاسة بطعم روعة

كعكة العشر دقائق مع النسكافِيْه هِيْ من أخطر أنواع الكيكات، والتي لها نكهة جميلة وهشة مع المكونات التي تحتويها والتي يحبها الكثير من الناس، كَمْا أنها من الوصفات السهلة والسريعة لعمل الكيك بدون فرن وفِيْ أسرع وقت، لذا يمكنك افعلها لأقاربك فِيْ وقت قياسي كترفِيْه فِيْ الإجازة، حيث أنه من السهل على أي امرأة فعل ذلك بسهُولة فِيْ المنزل، واليوم سأقدمهم إلى متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقافني المكونات وطريقة التحضير كعكة العشر دقائق مع النسكافِيْه بالتفصيل.

مكونات كعكة العشر دقائق مع النسكافِيْه

تتكون كعكة العشر دقائق مع النسكافِيْه يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة، يوجد معظمها فِيْ المنزل، على النحو التالي

ملعقة كبيرة نسكافِيْه.

علبة زبادي.

كوب حَلْيب سائل.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب سكر

ملعقة زبدة.

قطعة بيضة.

ملعقة كبيرة قشطة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

1/3 كوب سكر.

3 ملاعق كبيرة من الحَلْيب السائل.

1/4 كوب زيت.

كوب دقيق

2 ملاعق صغيرة من مسحوق الخبز.

قليل من الملح.

لتزيين

فول سوداني مطحون.

كيفِيْة التحضير والاستعداد

طريقة عمل كعكة العشر دقائق مع النسكافِيْه لها بعض الخطوات السهلة والبسيطة فِيْ تحضيرها وهِيْ كالتالي

فِيْ وعاء عميق، ضعي ملعقة النسكافِيْه وكيس الزبادي واخلطيهما جيدًا وضعيهما جانبًا. ثم نحضر كوب حَلْيب ونضيف ملعقة كبيرة من النشاء ونقلب جيدا ونحتفظ به. فِيْ قدر على نار عالية، كراميل كوب السكر على نار خفِيْفة حتى يذوب السكر، ثم أضف ملعقة كبيرة من الزبدة. بعد ذلك نضيف كوب حَلْيب مذاب فِيْ النشاء ونقلب بلطف حتى يذوب. بعد ذلك، نسكب ملعقة من الكريمة عليها ونطفئ النار ونقلب جيداً ونتركها حتى تبرد تماماً. بعد ذلك نحضر خليط النسكافِيْه واللبن ونضيف البيض والفانيليا ونخلطهم جيداً بالخلاط اليدوي. نضيف ثلث كوب من السكر ونقلب حتى يذوب، ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من الحَلْيب وربع كوب من الزيت ونقلب حتى تمتزج تماما. ثم نضيف الدقيق المنخول والبيكنج بودر والملح ونخلط جيدا. إذا كان المزيج كثيفًا، أضيفِيْ ملعقة كبيرة من الحَلْيب وقلّبي حتى يصبح المزيج متوسّط القوام. نحضر مقلاة مقاس 24، ندهنها بالزيت ونبطنها بورق برشمان، ثم نسكب الخليط فِيْها ونغطيها ونضعها على نار خفِيْفة لمدة 10 دقائق أو أكثر حسب درجة الحرارة. ثم نختبر نضجها بعصا خشبية ونرفعها عن النار ونتركها حتى تبرد قليلًا ثم نقلبها. ضعيها مرة أخرى فِيْ الوعاء وانشري صلصة الكراميل وزيّنيها بالفول السوداني المسحوق. نتركها حتى تمتص قليلا ثم نقطعها ونضعها فِيْ طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا.

فوائد الحَلْيب

للحَلْيب فوائد عديدة للجسم ويجب تناوله يوميًا فِيْ الصباح أو فِيْ الليل، ومن هذه الفوائد ما يلي