فيديو لحظة اغتيال الجيش الإسرائيلي خالد منصور “العقل المدبر” ، بعد يوم من اغتيال القيادي البارز في حركة الجهاد الاسلامي تيسير الجعبري شنت طائرات الغدر العدو الصهيوني هدف في محافظة رفح أدى إلى إغتيال خالد منصور، قائد لواء رفح في الجهاد الإسلامي، والذي يلقب “العقل المدبر”، وفي بيان أعلن عنخ الاحتلال الصهيوني أعلن عن إغتيال عضو بارز في سرايا القدس وهو خالد منصور، حيث تداولت وسائل الإعلام فيديو لحظة اغتيال الجيش الإسرائيلي خالد منصور .

من هو خالد منصور ويكيبيديا

خالد منصور شخصية بارزة في قطاع غزة يعمل في العمل العسكري، وهو قائد لواء رفح لحركة سرايا القد، وتعتبره اسرائع أحدة أخطر المطلوبين ووضعت اسمه الى جانب قائد أركان سرايا القدس أكرم العجوري، حيث لعب خالد منصور دور هام في تأسيس حركة الجهاد الإسلامي، وعمل على تطوير البنية التحتية العسكرية لسرايا القدس، وخاصة في مجال التصنيع، وفي الساعات الاخيرة أغارت طائرات الحربية بعض الأهداف على مدينة رفح، مما أدى الى استشهاد عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ، وكان من أحد الشهداء القائد خالد منصور رحمه الله.

سبب اغتيال الجيش الإسرائيلي خالد منصور

أستيقظ الشعب الفلسطيني على فاجعة كبرى ، وهي اغتيال القائد خالد منصور، أحد أبرز قيادات سرايا القدس، بعد ساعات من اغتيال القائد الشيخ تيسير الجعبري، حيث أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي اغتيال قيادي بارز لسرايا القدس وهو خالد منصور، في عملية نوعية مشتركة بين جهاز الأمن والشباك، لانه يشكل خطر كبير على أمن اسرائيل، ويعتبروه العقل المدبر للجهاد الاسلامي.

فيديو لحظة اغتيال الجيش الإسرائيلي خالد منصور

نشر أفيخاي أدرعي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على التويتر، فيديو لحظة اغتيال خالد منصور، حيث أثار الفيديو غضب كبير للشعب الفلسطيني، وطالبوا الرد على جرائم الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، وإليكم فيديو اغتيال خالد منصور:

#فيديو هكذا تم القضاء على القيادي البارز في #الجهاد_الإسلامي المدعو #خالد_منصور قائد منطقة جنوب القطاع في الجهاد والتي تعادل رتبته رتبة جنرال. كما يبدو تم القضاء بالعملية على ناشطيْن إرهابييْن بارزيْن أخرييْن وهما قائد لواء رفح والمدعو زياد المدلل عضو قيادة الجهاد #الفجر_الصادق pic.twitter.com/QRoaz42tbL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 7, 2022

في الساعات الأخيرة تم تناقل خبر اغتيال الجيش الإسرائيلي خالد منصور، والذي يعد العقل المدبر لحركة الجهاد الاسلامي، كما وتناقلت العديد من وسائل الإعلام فيديو لحظة اغتيال خالد منصور “العقل المدبر”، في مدينة رفح