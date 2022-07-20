“اغلي سيارة فِيْ العالم”.. تعرف علي مواصفات ومميزات سيارة بوجاتي لافوا تيور نوار Bugatti la voiture Noire

كشفت شركة Bugatti Lavoie Teure Noire، الشركة الأولى، عن عزمها تقديم هذه التحفة الرائعة فِيْ نهاية عام 2022، كونها الأغلى فِيْ العالم، وأن عملها سيستغرق سنوات طويلة حتى تخرج بالشكل المنشود. . وأنه لن يتم عمل أي نسخ منها، لكنها ستكون فريدة لشخص واحد، وهِيْ سيارة واحدة، ومن خلال المقال التالي نتعرف على مواصفات وخصائص أغلى سيارة فِيْ العالم بالتفصيل.

سيارة بوجاتي لافوي تور نوير

قدمت شركة Bugatti الفرنسية رسميًا النسخة الأقوى والأغلى والأكثر شهرة فِيْ العالم كله وهِيْ سيارة Bugatti la voiture Noire التي كان العالم كله ينتظرها، وخاصة رئيس ألمانيا البالغ من العمر 81 عامًا شركة. شركة VAX لاستكَمْال مجموعتها الحصرية من السيارات الرياضية.

مواصفات سيارة بوجاتي لافوي تور نوير

جاءت هذه التحفة بمواصفات تليق بها، تهدف إلى الإبهار الخارجي والتصميم الفاخر، وقد تقتصر الميزات على المواصفات فِيْ

محرك 6 أسطوانات على شكل W.

سعة ثمانية لترات مدعومة بأربعة شواحن هُوائية.

32 حاقن وقود الحقن المباشر.

قوة المحرك تصل إلى 1500.3 حصان.

1600 نيوتن متر عند 2000 دورة فِيْ الدقيقة.

ستة مخارج للعادم.

سرعتها القصوى 464 كَمْ فِيْ الساعة.

تصل إلى تسارع 100 كَمْ فِيْ ست ثوان.

الميزات الفريدة لسيارات Bugatti Lavoie Tour Noire

ولتحقيق هذه المواصفات الفريدة لا بد من وجود مجموعة من المزايا وراءها، من أهمها ما يلي

السيارة أطول من Chiron بنحو 17.7 بوصة.

لون أسود لامع مميز.

نحى تصميم الكربون.

شواية أمامية مطبوعة ثلاثية الأبعاد.

نظام تبريد داخلي منفصل وتصميم داخلي كذلك.

سعر Bugatti Lavoie Tour Noire