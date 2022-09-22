كلمات اغنية جيمس دين كايروكي، زاد البحث كثيرا في الساعات القليلة الماضية عبر محركات البحث العالمية عن أغنية جيمس دين كايروكي الجديدة، التي تم اطلاقها يوم أمس الاربعاء الموافق الحادي والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2022م، ويعتبر الفنان جيمس دين كايروكي من اشهر الفنانين في الولايات المتحدة الامريكية، ويبحث العديد من محبين الفنان عن كلمات اغنية جيمس دين كايروكي الجديدة.

من هو جيمس دين كايروكي ويكيبيديا

اسمه الكامل هو جيمس بايرون دين كايروكي، ولد في الولايات المتحدة الامريكية، في مقاطعة ماريون، بتاريخ الثامن من شهر فبراير لعام 1931م، ويحمل جيمس دين الجنسية الامريكية، وتوفى في تاريخ الثلاثين من شهر سبتمبر لعام 1955م، وكان عمره حينها 24 عاما، وسبب الوفاة هو حادث سير فظيع ومروع اودى بحياته على الفور.

معلومات عن اغنية جيمس دين كايروكي

اغنية جيمس دين كايروكي هي أحد الاغاني الاكثر بحثا في الاونة الاخيرة، ويحاول الجميع الاستماع للاغنية ومشاهدتها، وتم اطلاق الاغنية وتنزيلها على اليوتيوب يوم أمس الاربعاء الموافق 21/9/2022، وحصدت ملايين المشاهدات في الساعات الاولى من تنزيلها، وكلمات اغنية جيمس دين كايروكي من كتابة لمير عيد، ألحان وتوزيع كايروكي، إنتاج موسيقي شريف مصطفى، ماسترينج: راندي ميريل.

كلمات اغنية جيمس دين كايروكي

تعد كلمات اغنية جيمس دين كايروكي ذات معنى كبير، وتحمل الكثير من المشاعر الجياشة، ومشاعر الحب بين الاحباب، وكلمات اغنية جيمس دين كايروكي كالتالي:

انا وهي عايشين ف فيلم السيما

الصورة ريترو والالوان جميلة

متمردين عالفاضي بدون قضية بندوس بنزين جامد جامد جامد عشان نربي الدنيا دية انا وهي جينا ف وقت غير الوقت

وعشان كدة مقضينها سوا شد وخبط

بنهرب من نفسينا بنجري ولسه بنخاف وفيه حياة جوانا لسه معيشناهاش معاكي بنسي انا مين بحس ان انا جيمس دين عربية كابورليه موديل 60 واديكي مرفوعة ف الهواااا شعرك بيطير

معاكي بنسي انا مين بحس ان انا جيمس دين عربية كابورليه موديل 60 واديكي مرفوعة ف الهواااا شعرك بيطير انا وهي عايشين جوا اغنيه راديو وادي مفيش غنوه بتشبه التانيه الصوت بيخروش جامد جامد بس المزيكا حقيقيه

بيغنو عن الورد والشمس والرومانسيه

انا وهي معيوبين ف دنيا مثاليه الناس لابسه وشوش ووراه مستخبيه انا اول مرة اكون انا من سنين انا عندي ماضي وعندها مش مكسوفين معاكي بنسي انا مين بحس ان انا جيمس دين عربية كابورليه موديل 60 واديكي مرفوعة ف الهواااا شعرك بيطير معاكي بنسي انا مين بحس ان انا جيمس دين عربية كابورليه موديل 60 واديكي مرفوعة ف الهواااا شعرك بيطير بحبها وحب الناس بطلو يصدقوه

جبتلها قلب وقسمناه اتنين كتبنا اسامينا وعملناها تاتو زي الافلام هربنا سوا ومش راجعين معاكي بنسي انا مين بحس ان انا جيمس دين عربية كابورليه موديل 60 واديكي مرفوعة ف الهواااا شعرك بيطي

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