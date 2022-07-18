افتتاحية خادعة.. مَوعِد مباراة السَعُودِيْة وموريتانيا كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة

مباراة السَعُودِيْة وموريتانيا تقام، مساء الأربعاء 20 يوليو 2022، مباريات بطولة كأس العرب للشباب 2022، التي تنظمها المملكة العربية السَعُودِيْة، فِيْ نسختها السادسة، والمقرر إقامتها، فِيْ مدينتي أبها وخميس مشيط من 20 يوليو إلى 6 أغسطس، على حساب إياب دور المجموعات من المجموعة الأولى، ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحَلْة) بالسَعُودِيْة. ستستضيف مدينة أبها فعاليات المواجهة القوية التي تجمع فرق الشباب الموريتانية والسَعُودِيْة.

نستعرض فِيْ السطور القليلة القادمة كافة التفاصيل والأخبار والمشاهد بخصوص مَوعِد مباراة السَعُودِيْة وموريتانيا وقنوات المشغل وكذلك تاريخ مشاركة الفريقين فِيْ كأس العرب ونتائجها. فِيْ نفس الشيء. إضافة إلى تاريخ الاشتباكات فِيْ السَعُودِيْة وموريتانيا.

مباراة السَعُودِيْة وموريتانيا

بداية جديدة للنسخة السادسة من كأس العرب للشباب 2022.

عُرفت مثل بطولة الكبار بـ “كأس فلسطين”.

وآخر نسخة كانت كأس العرب 2022 التي استضافتها قطر وتوجها المنتخب الجزائري على حساب تونس.

أما المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العرب تحت 20 سنة 2022، فِيْلتقي منتخبا موريتانيا والسَعُودِيْة.

حيث يفترض نزهة “نسبيًا” للأخضر، مقارنة بالنتائج التاريخية، حيث يرافقه الفريق المغربي الأكثر توجًا باللقب.

ومع ذلك، فإن مفاجآت المباريات الافتتاحية لا تزال قوية وحاضرة، ويجب أن يكون الصقور على علم بها.

أولا نستعرض ترتيب المنتخبات التي فازت ببطولة كأس العرب تحت 20 سنة

وهذه هِيْ مجموعات المونديال العربي للشباب 2022

هذا هُو جدول البطولة الكامل من الافتتاح إلى النهائي

ستقام مباراة أخرى فِيْ هذا اليوم والأربعاء، وكذلك فِيْ اليوم الأول من دور المجموعات.

وبعد مباراة الأخضر والمرَابِطْون، تقام مباراة الإمارات والأردن للمجموعة الثانية.

الفريق السعودي

مع مالكي الأرض وواحد من أكثر فريقين تتويجا فِيْ البطولة، المنتخب السعودي للناشئين، نبدأ تغطيتنا.

يعتمد مشجعو الأخضر على حامل اللقب العام الماضي لتقديم عرض يليق بالكرة السَعُودِيْة.

يمحو آثار المشاركة “الضعيفة” للكبار فِيْ مونديال قطر 2022.

حيث ودّعت الصقور “الأولمبية” البطولة من دور المجموعات بعد هزيمتين أمام الأردن والمغرب.

وتعادل إيجابي مع فلسطين بشق الأنفس.

أما بالنسبة لبطولة كأس العرب تحت 20 سنة، فقد شارك المنتخب السعودي تاريخياً فِيْ جميع النسخ الخمس.

وفاز باللقب مرتين وهِيْ المرة الأولى فِيْ بطولة 1985 التي نظمتها الجزائر.

وفاز الأخضر على أصحاب الأرض فِيْ المباراة النهائية (2-1).

أما عن لقب الصقور الثاني فِيْ البطولة، فقد كان فِيْ النسخة الأخيرة لعام 2022 التي أقيمت فِيْ مصر.

ومن المفارقات أن المباراة النهائية جمعت بين السَعُودِيْة والجزائر، وكانت النتيجة انتصار الصقور (2-1).

كَمْا كان منتخب الشباب السعودي فِيْ المركز الثاني فِيْ 3 مباريات أعوام 1983 و 2011 و 2012.

الأول خسره السعوديون ضد العراق.

والثانية كانت ضد فريق أسود الأطلسي “المغرب” مضيف البطولة.

بعد الخسارة بركلات الترجيح (1-3)، بعد إنهاء المباراة النهائية بالتعادل الإيجابي (1-1).

وجاءت الهزيمة الثالثة من تونس (2-4).

فاز المنتخب السعودي تحت 20 سنة بالمركز الثالث مرة واحدة.

فِيْ بطولة “كأس فلسطين” عام 1989 التي نظمها العراق، وخسر لقبه أمام المغرب.

المنتخب الموريتاني

من ناحية أخرى، وصلت الأكاديمية الموريتانية إلى المباراة الافتتاحية لكأس العرب 2022، متطلعة إلى صناعة التاريخ.

لا يملك الفريق أي رصيد من الإنجازات باستثناء 3 مشاركات فِيْ النسخ الأخيرة.

لم يجتازوا الدور الأول أو دور المجموعات.

ما يمكن اعتباره أعظم إنجاز للمرَابِطْين هُو فوزهم على المنتخب القطري (4-1).

وذلك فِيْ مشاركته الأولى فِيْ كأس العرب 2012 التي نظمتها الأردن وتوجتها تونس.

وبنفس نتيجة مواجهة العنابي، تكبد الموريتانيون أكبر هزيمة أمام المنتخب المصري.

والتي جاءت فِيْ مشاركته الأخيرة فِيْ كأس العرب 2022 فِيْ مصر، وفاز بها المنتخب السعودي.

على مستوى الكبار وفِيْ النسخة الأخيرة من البطولة العربية التي أقيمت فِيْ قطر.

خرج المنتخب الموريتاني من دور المجموعات.

واكتفوا بفوز واحد على سوريا، ليحتلوا ذيل المجموعة الثانية.

والتي تأهلت لتونس والإمارات على التوالي.

تاريخ الاشتباكات بين السَعُودِيْة وموريتانيا

أما الاشتباكات التاريخية بين فريقي الشباب الموريتاني والسعودي فلم نشهد أي مواجهة سابقة فِيْ “الثقافني”.

كَمْا لم نشهد أي صدام بين الفريقين على مستوى الفريق الأول.

مَوعِد مباراة السَعُودِيْة وموريتانيا وقنوات المشغل

تقام المباراة الافتتاحية لكأس الشباب العربي 2022 مساء الأربعاء الساعة 500 مساء بتوقيت السَعُودِيْة، 400 مساءا بتوقيت مصر، والثانية (200 مساءا) بتوقيت غرينتش وتوقيت موريتانيا.

وبشأن حكَمْ مباراة السَعُودِيْة وموريتانيا، لم يكشف الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ).

ستكون شبكة القنوات الرياضية السَعُودِيْة. السَعُودِيْة الرياضية على رأس القنوات التي تبث كأس العرب للشباب تحت 20 سنة والتي تبث عبر القمر الصناعي المصري نايل سات.

وبشأن المعلق على مباراة السَعُودِيْة وموريتانيا، لم يتم الإعلان بعد عن تعليق الجهاز الفني على المباراة الافتتاحية.

استنتاج

خلال التغطيات السابقة تعرفنا على كل التفاصيل والأخبار والمشاهد عن مَوعِد مباراة السَعُودِيْة وموريتانيا والقنوات المذاعة وكذلك تاريخ مشاركة ونتائج الفريقين فِيْ العرب يو. . -20 كأس اضافة الى تاريخ الاشتباكات بين السَعُودِيْة وموريتانيا.