بالصور: افتتاح القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس في مصر اليوم ، تم افتتاح القرية الأولمبية التابعة لهيئة قناة السويس في جمهورية مصر العربية اليوم وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر أنه سيتم افتتاح القرية الأولمبية التابعة لهيئة قناة السويس خلال زيارته إلى محافظة الإسماعيلية، وتم إنشاء القرية الأولمبية على مساحة 80000 متر مربع ما تشكل 19 فدانا.

القرية الأولمبية 2022

القرية الأولمبية تم افتتاحها اليوم الخميس بقرار من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته في محافظة الإسماعيلية وتعدي القرية من أكبر المناطق السياحية فهي تبلغ من المساحة 80 ألف متر مربع بمقدار 19 فدانا وتحتوي على مدرجات بحوالي 21.000 متفرج، القرية الأولمبية هي مدينة الرياضية تأتي بمواصفات عالمية وهي تابعة إلى هيئة قناة السويس النهضة الرياضية وتدعم جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية للرياضة.

أين تقع القرية الأولمبية

تقع القرية الأولمبية على مساحة 350 ألف متر مربع بحوالي 86 فدانا وتوجد في موقع متميز بالتحديد فإن موقع القرية الأولمبية التابعة لهيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية وتشمل العديد من المنشآت الرياضية والألعاب المختلفة، وتضم القرية إستاد هيئة قناة السويس وكذلك آثار ومجمع السباحة واستاد اللهوكي وعدد من الملاعب الفرعية المتخصصه في كرة القدم وعدد من الملاعب المفتوحة التي تخصصت في التدريبات الرياضية الجماعية والألعاب الأخرى.

صور افتتاح القرية الأولمبية في جمهورية مصر اليوم

بدأت الأعمال الإنشائية في منتصف شهر يونيو لعام 2019 وبنيت هذا مخططا عاما الأحدث التصميمات الخاصة بالإستاد والمواصفات والاستطرادات الدولية للفيفا والاتحاد الأفريقي لكرة القدم وصمم الأستاذ لتقع المقصورة الرئيسية في منتصفه ويستوعب حوالي 3000 متفرج من الشخصيات ويقدم الخدمات اللوجستية إلى الأفراد ، ويضم تجهيزات ومقاعد خاصة للكبار وقاعات مجهزة بشاشات عرض ودورات مياه وكافتيريا في الإضافة إلى مصاعد بانوراما خاصة بالخدمات.



القرية الأولمبية التي تم افتتاحها اليوم الخميس في مصر هي قرية أولمبية تخصص في الألعاب الرياضية وتم إنشاؤها بتصميمات حديثة وضخمة وتم الإعلان اليوم الخميس عن افتتاحها بشكل رسمي ضمن مراسم خاصة في الاحتفال بحضور سيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.