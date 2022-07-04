افتتاح باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام لتسهيل حركة الحشود

افتتح معالي رئيس مجلس إدارة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، بوابة الملك عبد العزيز – رحمه الله – بالمسجد الحرام لتسهيل الحركة. الحشود ومواكبة كثافة الحجاج.

مبنى الحرمين

وأشاد معاليه بجهود قيادة المملكة المباركة في بناء الحرمين الشريفين وخدمة حجاجها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله، مشيراً إلى أنه مع بدء موسم الحج هذا. عام 1444 هـ الذي يأتي برفع الإجراءات الوقائية في المملكة ووصل عدد المعتمرين إلى مليون حاج يساهم في بوابة الملك عبدالعزيز رحمه الله في إدارة الحشود والتعامل معها وفق الاحتراز. والتدابير الوقائية في البيت القديم، وتضمن سلامة وأمن حركة ضيوف الرحمن بكل سهولة ويسر.

التشطيبات النهائية

وأبرز حماس رئاسة الحرمين لأهمية استكمال الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية قبل بدء موسم حج هذا العام، وفق توجيهات القيادة الرشيدة – حفظكم الله -. مما يؤكد ريادة المملكة العالمية في خدمة الحرمين الشريفين وحجاجهم.