افتتاح تقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل لتسهيل الحركة في الحج

افتتحت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم، مشروع تقاطع الطريق الدائري الرابع مع طريق السيل للقادمين من تقاطع النوارية مقابل القادمين من شمال مكة باتجاه المشاعر والمقدسات. جنوب مكة.

كما تم فتح جسر المعيصم للقادمين من النوارية الذي يتقاطع مع طريق “السيل الشريعة”.

أهمية التقاطع

وأوضح المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة بن عبد الله زيتوني أن الأمانة عملت على استكمال المشروع خلال الفترة السابقة.

وأكد أنه من المعابر المهمة ؛ نظرًا لكونها أحد المداخل الرئيسية لمكة المكرمة، فهي بمثابة نقطة عبور مباشرة لمن هم في طريقهم إلى المشاعر المقدسة.