افتتاح جناح المملكة في معرض فارنبرة الدولي للطيران

افتتح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، اليوم، جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض فارنبورو الدولي للطيران 2022 م في المملكة المتحدة والذي يحمل شعار استثمر في السعودية. ”، بقيادة وتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية بمشاركة وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية، بالإضافة إلى المشاركة في معرض الدفاع العالمي.

افتتاح الجناح السعودي

حضر افتتاح الجناح السعودي عدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية. وزار سعادته الجناح السعودي الذي يحمل الهوية الوطنية “استثمر في السعودية” برعاية وإشراف وزارة الاستثمار، واطلع على استعدادات الجهات المشاركة لإظهار ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية السعودية. خطوات متسارعة من حيث تطوير وتوطين القطاع والفرص الاستثمارية فيه، وإمكانياته المحلية الثرية التي تلبي الاحتياجات التشغيلية للجهاز العسكري، بالإضافة إلى الحركة التي يشهدها القطاع من حيث التطوير والتأهيل الوطني. الكوادر وتمكينها من المساهمة في دعم مسيرة الإمارة الطموحة من خلال إدخال إستراتيجية القوى العاملة في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في المملكة والتي تم الإعلان عنها في فبراير الماضي، بالإضافة إلى الإعلان عن مبادراته الأولى المتمثلة في إنشاء الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية.

هيئة الصناعات العسكرية

أكد محافظ هيئة الصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن مشاركة المملكة من خلال جناح سعودي في معرض فارنبورو الدولي للطيران تأتي امتداداً لجهود الهيئة في التمكين. القطاع. لتحقيق أهدافها التي حددتها بدقة رؤية المملكة 2030، من خلال إقامة تحالفات نوعية واللقاء مع المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة، من خلال مشاركتنا في عملية التوطين، وتبادل المعرفة والخبرات ونقل التكنولوجيا، مع ملاحظة أن المملكة تعطي لقطاع الدفاع والأمن الوطني أولوية قصوى، حيث أن القيادة الرشيدة – حفظه الله – تهدف إلى وضع الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدر إثراء لاقتصادنا الوطني وسببًا لازدهارها المستدام، ومن خلال الموقع الرسمي تم إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتحديد وتنظيم وتعزيز قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.

جزء من المملكة

وأشار العوهلي إلى أن مشاركة المملكة في المعرض تهدف إلى تقديم فرص استثمارية واعدة في القطاع ودعم الشركات العالمية وتسهيل دخولها إلى السوق للصناعات العسكرية والأمنية السعودية بالشراكة مع القطاع الخاص السعودي. الهدف، وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة، مع إنفاق أكثر من 50٪ من المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن معرض فارنبورو الدولي للطيران سيقام في الفترة من 18 إلى 22 يوليو 2022 د. ج- حيث أن مشاركة المملكة في جناحها السعودي الذي تديره وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية يهدف إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع. وما يقدمه من حوافز كبيرة وفرص واعدة، من خلال فتح آفاق تعاون الشركات العالمية مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين التحالفات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها الدولية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.