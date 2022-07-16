افخم أسماء سناب شات مزخرفة بالانجليزي 2022، يعتبر موقع السناب شات من اكثر البرامج على مواقع التواصل الاجتماعي التي له اعدد كبير من المتابعين واغلبها حسابات من الوطن العربي، فهو يقوم بنشر الصور والفيديوهات بالعديد من الفلاتر المختلفة والمميزة، ومن خلال حساب سناب شات يسعى كل شخص الى لفت الأنظار حوله من خلال ما يقدمه من محتوى على هذه المنصة، وفي مقالنا هذا سوف نتحدث عن افخم أسماء سناب شات مزخرفة بالانجليزي 2022، تابعونا.

اسماء سناب شات شباب

يبحث الكثير من المتابعين عل موقع سناب شات الى لفت الأنظار اليهم من خلال الأسماء الخاصة بهم على سناب شات، والتي من خلالها يتم التواصل مع عدد كبير من المتابعين، فهذا الاسم هو المعبر عن شخصي الشخص على الحقيقة، فهناك بعض من الشباب يميلون الى الأسماء الكوميدية والترفيهية الخفيفة، والبعض الاخر يميل الى الأسماء الكوميدية، ومن بعض الاسماء التي لها شهرة على سناب شات ما يلي:

الأمل الوحيد.

الغلابة كتير.

نفسي أكمل عمري معاك.

أسيرة الذّكريات.

سحر جفونك.

رحيل القوافي.

بعيد وقريب.

أسيرة الحزن.

أسيرة الحياة

أنا الطيب.

صمتي لغتي.

سلطان زمانه.

أنا الأسد وسوف أبقى أسد.

وحشتني وحياة عيني.

صمتي شموخي.

أسيرة كلّ شيء.

صمتي كبريائي.

كنت أتمنّى البقاء.

تناهيد القلب.

عازف على وتر حزين.

انا ودي الى ودك.

مخاوي الشيبان.

أبي أحد يسليني.

صمت الشّفاه.

أسيرة الصّمت.

ناعس الطرف.

أروح تكرونيه.

قمر حزين.

ربي أسعد قلبي.

لغز الحياة.

ششني يارابشني.

سحائب نجد.

السحاب.

القلب الحنون.

مواصل والمخ فاصل.

آه ياذات الحسن.

مرام طائحه في الغرام.

صدى الشوق.

شديد والهوى ضده.

إحساس العالم.

تاجر شباصات.

قفل البلوتوث يا عفن.

الدنيا لحظه.

الأجهزة موجودة.

همس الشفايف.

عميد في كلية الحب.

عساني أصبر.

شايل جروحه بروحه.

حنان تحب البزران.

النابلسي.

الزعيم وبس.

وردة العشاق.

حظي مع البنات طايح.

حساسة وحبابه.

افخم أسماء سناب شات مزخرفة بالانجليزي 2022

من افخم افخم أسماء سناب شات مزخرفة بالانجليزي 2022 الأسماء التالية: