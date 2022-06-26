افضل شركات التمويل فِيْ سلطنة عمان

أفضل شركات التمويل فِيْ سلطنة عمان، التي يبحث عنها أصحاب المشاريع والأفكار الاستثمارية، حيث تعتبر شركات التمويل من الركائز المهمة فِيْ تمويل المشاريع ورفع مستوى الاقتصاد فِيْ كل دولة. فِيْ هذه المقالة، سنناقش من ونزودك بالعناوين والطرق الأكثر وضوحًا للاتصال بهذه الشركات.

ما هِيْ الشركات المالية

الشركات المالية هِيْ مؤسسات تقدم القروض للأفراد والشركات وتختلف عن البنوك فِيْ ذلك (لا تتلقى ودائع نقدية من العملاء، ولا تقدم بعض الخدمات الأخرى مثل الحسابات الجارية). وهِيْ أعلى من معدلات الفائدة التي تفرضها البنوك وتقدم هذه الشركات قروضاً للعملاء غير القادرين على الحصول على قروض من البنوك ؛ التأخر فِيْ السداد والتزامهم بالمدفوعات المفروضة عليهم).

أفضل شركات التمويل فِيْ سلطنة عمان

هناك العديد من شركات التمويل فِيْ سلطنة عمان تقدم القروض والتمويل للمشاريع والعملاء بضمان خاص بهم، والحَقيْقَة أن الكثير يلجأون إلى هذه الشركات للحصول على قروض أو مدفوعات مالية لتمويل مشاريع أو لأسباب أخرى، بسبب فشلهم فِيْ ذلك. أخذ قروض من البنوك الرسمية والبنوك فِيْ الدولة، ولكن كَمْا ذكرنا، فإن معدل الفائدة أعلى إلى حد ما فِيْ هذه الشركات مقارنة بالبنوك، وهناك بعض الشركات التي تضع شروطًا غير عادلة وفوائد قروض مركبة، لذلك يبحث العملاء والمستثمرون عن أفضل شركات التمويل فِيْ سلطنة عمان وهذا ما سنواجهه فِيْ السطور التالية.

شركة مسقط للتمويل

شركة مسقط للتمويل هِيْ شركة مساهمة عمانية، وهِيْ واحدة من أولى شركات التمويل فِيْ سلطنة عمان. تأسست فِيْ عام 1987 وفِيْ السنوات الأخيرة استطاعت الشركة تقديم خدمات وقروض مالية لآلاف العملاء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعتبر من أسرع وأسهل الشركات فِيْ إتمام القروض لعملائها سواء الأفراد او الشركات يمكنك التعرف على جميع خدمات الشركة وطرق ووسائل الاتصال بها وعناوينها وفروعها وتفاصيل الشركة كَمْا يلي

العنوان مسقط، عمان، ويمكنك الوصول إليه عبر خرائط جوجل.

هاتف (2462310/24625300).

البريد الإلكتروني .

ساعات العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 830 صباحًا. حتى الساعة 530 مساءً

الشركة العمانية للخدمات المالية

شركة عمان للخدمات المالية هِيْ شركة مساهمة فِيْ سلطنة عمان (ش.م.ع.ع)، من مجموعة شركات تجارية منها بنك مسقط الذي يعمل على تمويل أصول التجزئة، من بين أفضل شركات التمويل فِيْ سلطنة عمان، ويمكنك معرفة ذلك للجميع خدمات الشركة طرق ووسائل الاتصال بها، وعناوين المتاجر “”، وتفاصيل الشركة كَمْا يلي

العنوان مسقط، عمان، ويمكنك الوصول إليه عبر خرائط جوجل.

هاتف (+96824724700).

البريد الإلكتروني .

ساعات العمل من الساعة 800 صباحًا حتى الساعة 0100 ظهرًا وفِيْ المساء من الساعة 200 ظهرًا حتى الساعة 0530 عصرًا.

الشركة الاقتصادية الوطنية

الشركة الوطنية للتمويل هِيْ إحدى شركات التمويل غير المصرفِيْة فِيْ سلطنة عمان، وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية بين (خدمات الإيداع، وتمويل الشركات والأفراد، باستثناء تمويل السيارات، والمركبات التجارية والمعدات الثقيلة، والتمويل الخاص، والصغيرة والمتوسطة. – المشاريع ذات الحجم الكبير وتمويل السلع المعمرة) ويمكن التعرف على جميع خدمات الشركة وطرق ووسائل الاتصال بها وعناوين الفروع “” وتفاصيل الشركة على النحو التالي

العنوان مسقط، عمان، ويمكنك الوصول إليه عبر خرائط جوجل.

الهاتف (+966824470000).

البريد الإلكتروني .

ساعات العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 830 صباحًا. حتى الساعة 530 مساءً

شركة ميثاق للصيرفة الإسلامية

تعتبر شركة ميثاق للصيرفة الإسلامية، التابعة لبنك مسقط الإسلامي، واحدة من أفضل شركات التمويل فِيْ سلطنة عمان.

العنوان مسقط، عمان، ويمكنك الوصول إليه عبر خرائط جوجل.

الهاتف (+966824470000).

ساعات العمل من الساعة 830 صباحا حتى الساعة 530 مساءا.

الشركة المتحدة للتمويل

الشركة المتحدة للتمويل هِيْ شركة فِيْ عمان (ش.م.ع.ع)، تأسست عام 1997 وهِيْ واحدة من أفضل شركات التمويل فِيْ سلطنة عمان، وتقدم خدمات مالية متنوعة لأكثر من 10000 عميل. ومن بين الخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها (تمويل). السيارات، تمويل المعدات الثقيلة، التأمين المصرفِيْ، تمويل المركبات التجارية والمعدات الثقيلة، تمويل رأس المال العامل وودائع الشركات)، جميع خدمات الشركة، طرق ووسائل الاتصال بها، عناوين المحَلْات “. »، وتفاصيل الشركة كالتالي

العنوان روي، مسقط، عمان ويمكنك الوصول إليها عبر خرائط جوجل.

الهاتف (66662465).

البريد الإلكتروني .

ساعات العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 830 صباحًا. حتى الساعة 530 مساءً

شركة مزن للتمويل الإسلامي

تعتبر شركة مزن الإسلامية من أفضل شركات التمويل فِيْ سلطنة عمان، حيث تقدم القروض للأفراد والمؤسسات، وتمويلها وفق الشريعة الإسلامية. لا تزيد عن 4.45٪، تمويل سلع استهلاكية، حساب ادخار للأطفال، تمويل مشاريع تجارية، تمويل منازل فوق 25 سنة بقيمة سداد 80٪ من قيمة العقار)، وجميع خدمات الشركة يمكن أن تكون المتعارف عليها وطرق ووسائل الاتصال بها وعناوين المحَلْات وتفاصيل الشركة على النحو التالي

العنوان مسقط، عمان، ويمكنك الوصول إليه عبر خرائط جوجل.

الهاتف (96824665700).

ساعات العمل من الساعة 830 صباحا حتى الساعة 530 مساءا.

شركة أماسكو للتمويل

الشركة العمانية للتسويق والتمويل، المعروفة باسم أماسكو، هِيْ إحدى الشركات الرائدة فِيْ مجال العقارات والخدمات المالية فِيْ سلطنة عمان، وتعتبر من أفضل شركات التمويل فِيْ سلطنة عمان. الخدمات المالية المميزة الأخرى وبيانات الشركة هِيْ كَمْا يلي

العنوان مسقط، عمان، ويمكنك الوصول إليه عبر خرائط جوجل.

رقم الهاتف (غير متوفر).

ساعات العمل من الساعة 830 صباحا حتى الساعة 530 مساءا.

شركة ميسرة للتمويل

شركة ميسرة من أفضل شركات التمويل فِيْ سلطنة عمان، من بين الشركات التي تقدم التمويل للأفراد والمؤسسات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتقدم مجموعة من المنتجات المالية وبيانات الشركة هِيْ كالتالي

العنوان مسقط، عمان، ويمكنك الوصول إليه عبر خرائط جوجل.

رقم الهاتف (غير متوفر).

ساعات العمل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 530 مساءا.

وفِيْ نهاية المقال عرض افضل شركات التمويل فِيْ سلطنة عمان والذي تحدثنا فِيْه عن افضل شركات التمويل الاسلامي والربح فِيْ سلطنة عمان حيث ذكرنا منتجاتهم المالية المقدمة وابرز طرق التواصل معها هم.