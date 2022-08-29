افضل شركات توصيل المدارس في الرياض 1444 بالشهر ، تعددت شركات التوصيل الخاصة بالنقل الى المدارس والجامعات في المملكة العربية السعودية ، وتميزت تلك الشركات بعملية النقل المريحة وباسعار مناسبة ، حيث عملت الحكومة داخل المملكة على تقدم حزمة رائعة ومتنوعة من الشركات للمواطنيين والتي تسهل من صعوبات الحياة على الفرد اليومية لتسهيل انتقاله من العمل والمدارس والجامعات إلى القيام برحلات خاصة في أي وقت خلال اليوم ، تابعوا معنا .

شركات توصيل مدارس بالرياض

حركة النقل والتوصيل نشطة في المملكة العربية السعودية. وعليه نجد مجموعة كبيرة من الشركات التي تقدم خدمات لنقل الطلاب ؛ لذلك نوصي أدناه بمجموعة متميزة من شركات توصيل المدارس بالرياض

شركة رائد الفرسان للنقليات

تتميز الشركة بشكل خاص. نظرًا لحصولها على ترخيص تسليم الطلاب من وزارة التربية والتعليم في المملكة، فهي تعتبر من أبرز الشركات التي توصل الطلاب إلى مدارس الرياض. تتنوع خدماتها في السعر حسب المكان، وللتواصل

الهاتف +966114534870 أو 0531329999.

البريد الإلكتروني .

يمكن الوصول إلى Twitter Inc. رائد الفرسان “”.

شركة خطوط الرمال للنقل

الشركة مرخصة من قبل وزارة النقل في المملكة العربية السعودية. وتضم مجموعة من السيارات المجهزة لراحة الطلاب. كما ينقل الموظفين في القطاعين العام والخاص. للتواصل

هاتف 0114360779.

يمكن الوصول إلى Instagram الخاص بشركة Sand Lines “”.

مؤسسة وقت الحافلة للنقل المدرسي

الطمأنينة على الطالب سواء على مستوى المدرسة أو الجامعة أصبحت ممكنة مع شركة Bus Time التي تقدم خدمات النقل من وإلى المدرسة وللتواصل يمكنك الاتصال على الرقم 0112162886.

شركة باصواي

من أفضل شركات توصيل المدارس في الرياض. لأن رحلة الطالب آمنة تمامًا ؛ حيث يمكن لولي الأمر تتبع مسار الرحلة من خلال هاتفه المحمول ؛ لمعرفة موعد وصول الطالب، اصعد على متن الحافلة، ومتى سيصل إلى المنزل، وللتواصل

الهاتف 0555227377.

البريد الإلكتروني .

يمكن الوصول إلى موقع شركة Busway “”.

شركة مشوار كابيتال

تضم الشركة أسطولاً من السيارات يمكن من خلاله الاتفاق على إيصال مجموعة من الطلاب مقابل رسوم شهرية. الجدير بالذكر أن الشركة تقوم بالتوصيل لمعظم مدن المملكة وليس فقط الرياض، وللتواصل

الهاتف +966920012252.

البريد الإلكتروني .

يمكن الوصول إلى موقع مشوار العاصمة “”.

شركة التوصيل الخاصة بي للنقل المدرسي

تقوم الشركة بتوصيل الطلاب إلى المدارس والجامعات وكافة عمليات النقل التعليمي، بالإضافة إلى النقل الخاص والخدمات اللوجستية، والتواصل

الرقم الموحد 920008819.

رقم الجوال 0556148819.

البريد الإلكتروني .

شركة مندوب التوصيل

يمكن التعاقد معها لنقل الطالب يوميا من والى المدرسة مقابل أجر شهري أو أسبوعي يتم الاتفاق عليه. جدير بالذكر أن الشركة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وللتواصل

هاتف 0502130275.

Twitter هي شركة وكيل توصيل يمكن الوصول إليها.

شركة عبر الاتصالات للنقل

تقوم الشركة بتنفيذ النقل المدرسي والجامعي للطلاب والطالبات، وكذلك نقل المعلمين والحجاج والزوار إلى المملكة، وهي مرخصة من وزارة النقل. للمزيد من المعلومات

الهاتف 0555260709.

Twitter هي شركة عن طريق الاتصال لوسائل النقل التي يمكن الوصول إليها ““.

شركة توصيل نسائية بالرياض

لتحقيق مزيد من الراحة للطالبات، نوصي الشركات التالية لتسليم المدارس في الرياض للطالبات

شركة النقل السهل

تقوم بنقل الطالبات من المنزل إلى جامعات الأميرة نورة وجامعة الإمام بالرياض. تشتهر الشركة بين شركات التوصيل، وذلك بسبب متوسط ​​أسعارها وخدماتها الجيدة. للتواصل يمكنك الاتصال خلال ساعات الدوام الرسمي على الرقم 0555714398.

شركة الركاب المتقدمة

إذا كانت هناك طالبات في نفس المدرسة أو الجامعة وفي منطقة سكنية قريبة، فسيكون التعامل مع شركة الركاب أسهل ؛ تعمل الشركة على تجميع الطلبات القريبة التي لها نفس المسار ؛ لتوفير التكلفة ورحلة مريحة للجميع وللتواصل أو لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الشركة “”.

شركة الأبعاد للنقل

تهدف الشركة إلى نقل الطالبات والمعلمات والموظفات فقط. وهذا يوفر للمرأة السعودية مزيدًا من الخصوصية والراحة أثناء الذهاب والعودة من الدراسة أو العمل. كما توفر الشركة رحلات خاصة لمن يرغب والتواصل

الهاتف 0500179292 or 0114264951.

يمكن الوصول إلى موقع تويتر، شركة أبعاد للنقليات “”.

شركة قوافل الرشد للنقل الجامعي

تقوم الشركة بنقل الطالبات إلى الجامعات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات اللوجستية. تأسست عام 1996. وهي تضمن أسطولاً من السيارات المجهزة لتكون على مستوى عالٍ من الأمان والتواصل

هاتف 0507125000.

البريد الإلكتروني .

يمكن الدخول إلى موقع قوافل “”.

شركة الكيان التشغيلي

شركة كيان للنقل هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال التوصيل والنقل في المملكة براً وبحراً. الموظفون سعوديون 100٪، يمكن من خلالها الاتفاق على حافلة أو سيارة لتوصيل الطلاب إلى وجهتهم بأمان، والتواصل

WhatsApp +966920009771.

البريد الإلكتروني .

يمكن الوصول إلى موقع Kayan الإلكتروني “”.

شركة المريات الجامعة للنقل

تقوم الشركة بنقل الطالبات من الرياض إلى جميع جامعات الخرج، وجميع السيارات مجهزة لراحة الركاب، ولديهم أجهزة تتبع المركبات. لمزيد من الأمان، يحتوي أيضًا على WI-FI وللاتصال

الهاتف 0554374757.

تويتر شركة الموريا الجامعة للنقل يمكنها التواصل معه “”.

افضل شركات التوصيل الخاصة بالرياض

من الممكن استغلال شركات التوصيل والتوصيل التقليدية التي ظهرت في الوطن العربي وغزوه، من أجل نقل الطالب إلى مدرسته بشكل يومي أو على الأقل في حالات سوء الأحوال الجوية، ونوصي بأبرز هذه الشركات أدناه

شركة مشواري الخاصة توظف سائقين سعوديين وأجانب، ويمكن طلب سائق من خلال التطبيق الإلكتروني لإيصال الطالب أو ولي الأمر إلى باب المدرسة، ولمزيد من المعلومات موقع الشركة “”.

أوبر من أشهر شركات التوصيل في الوطن العربي، يمكن استخدامها من خلال تطبيقها الخاص. لإرسال الطالب إلى المدرسة بأمان، وتنزيل التطبيق “”.

شركة Careem يمكنك تحديد موقع المدرسة من التطبيق وطلب سيارة خاصة لنقل الطالب والدفع عند الوصول وتنزيل التطبيق “”.

شركات النقل في السعودية

ولأن أمن وسلامة أطفالنا هو رغبة كل أم وأب، فقد أتاحت مؤسسة المواصلات العامة خدمة التعرف على الشركات المرخصة رسميًا عبر موقعها الإلكتروني، والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط “”. صباحا حتى الرابعة عصرا.

افضل شركات توصيل المدارس في الرياض 1444 بالشهر ،أصبح الكثير من الأباء البحث عن وسيلة نقل لأبنائهم الطلاب بحيث تحقق لهم الراحة أثناء رحلتهم المدرسية من كل يوم ، وتأتي خدمة الشركات التي تتعلق بالتوصيل لتسهيل على الطلاب من الذهاب الى مدارسهم ، كما تعرفنا على شركة توصيل نسائية بالرياض .