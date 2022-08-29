افضل شركات توصيل بجدة بالشهر 1444 وأرقام التواصل ، تعددت شركات التوصيل والشحن والداخل المملكة العربية السعودية ، وتميزت تلك الشركات بعملية التوصيل الفوري ، حيث عملت الحكومة داخل المملكة على تقدم حزمة رائعة ومتنوعة من الشركات للمواطنيين والتي تسهل من صعوبات الحياة على الفرد اليومية من العمل والمدارس والجامعات إلى القيام برحلات خاصة في أي وقت خلال اليوم ، تابعوا معنا .

شركات التوصيل بجدة شهرياً

هناك العديد من الشركات التي تقدم خدمات النقل والتوصيل للمواطنين في جدة ومنها السعودية ومنها العالمية. فيما يلي ترشيح لأفضل شركات التوصيل في جدة

شركة كيان للنقل

تعتبر الشركة رائدة في المملكة بين الشركات السعودية المحلية للنقل والتوصيل. يسلم الأفراد والعائلات والطلاب وغير ذلك. تمتلك الشركة فروعًا في جميع محافظات المملكة العربية السعودية تقريبًا، وللتواصل

رقم الواتس اب 966920009771+.

البريد الإلكتروني .

يمكن تنزيل تطبيق Kayan لنظام Android “”.

يمكن تنزيل تطبيق Kayan لأجهزة iPhone ““.

شركة ساموي السعودية

تقدم الشركة باقة شهرية للدفع الشهري، ويستخدم تطبيقها لطلب السائق من أي مكان، ويربط العميل بأي نقطة يريدها، ويدفع إما نقدًا أو عن طريق بطاقة الائتمان، وللتواصل

رقم الواتس اب 966920029927+.

تويتر Saudi Arabia Samway Company تستطيع الوصول اليه “”.

شركة توصيل مينه على مدار الساعة

تعتبر شركة مينه من الشركات المتميزة بجدة. حيث أنها تقدم خدمات التوصيل في أي وقت من اليوم، فهي تنقل من وإلى مطار جدة، وتسلم الطلبات داخل جدة وخارجها، وللتواصل يمكنك الاتصال على الرقم 0502828652.

شركة اوبر

أوبر مشهورة ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن في العالم العربي بشكل عام. وهي من أولى الشركات في هذا المجال. للتواصل

الهاتف 8001188008.

يمكن الوصول إلى موقع أوبر المملكة العربية السعودية “”.

لتنزيل تطبيق Uber، يمكنك القيام بذلك عبر الرابط “”.

شركة كريم

Careem شركة متخصصة في خدمات التوصيل إلى أي مكان من خلال تطبيقها الإلكتروني الذي ظهر عام 2012 م، وبدأت في التوسع في منطقة الشرق الأوسط حتى كان لها تواجد قوي في المملكة، والتواصل

الهاتف 920033786.

يمكن الوصول إلى موقع Careem “”.

لتنزيل تطبيق Careem لمالكي Android، هذا ممكن.

شركة سادة العرب

تتميز الشركة بإمكانية السداد الشهري، لكنها تتضرر من قلة السيارات المتوفرة في الشركة في بعض الأوقات. لديهم رحلات صباحية ومسائية يمكن الاشتراك فيها، والتوصيل للكبار فقط، وللتواصل يمكنك الاتصال على +966557222050.

شركة نبراس للنقليات

تمتلك شركة نبراس عدد كبير من السائقين، بالإضافة إلى السيارات المجهزة لراحة الركاب. يتم الاتفاق على الرحلات والمواعيد، ثم يتم دفع رسوم الاشتراك. للتواصل

هاتف +966 122873666.

لمزيد من التفاصيل حول شركة نبراس، يمكن القيام بذلك.

شركة الفيصل للنقل والخدمات اللوجستية

تقدم شركة الفيصل خدمات النقل للأفراد والطلاب، وهناك باقات شهرية للتوصيل والمواصلات يمكن الاشتراك بها بعد تحديد عدد الرحلات ومواعيدها، والتواصل

الهاتف +966506032595.

لمزيد من المعلومات، يمكنك الوصول إلى موقع شركة الفيصل.

شركات توصيل للمدارس بجدة

ولكي يطمئن ولي الأمر أبنائه، هناك مجموعة من شركات النقل التي يمكن التعاقد معها لتوصيلها إلى المدارس والجامعات. نوصي بما يلي

مؤسسة وصل للنقل من أشهر شركات التوصيل في جدة في الشهر، تصنيفها مرتفع، ملتزمة بالمواعيد، وتتعامل مع خدمة عملاء وسائقين ممتازين، والتواصل +966536060003، ويمكن زيارة الموقع “”.

شركة رواد جدة للنقل الجامعي شركة تتميز بالالتزام بالمواعيد ولكنها تستقبل عدداً قليلاً من الطلاب، والأسعار مرتفعة نسبياً، وللاتصال بالمؤسسة الرقم +966558842881.

النقل المدرسي الجوهرة وهي تنقل (كليات، جامعات، رحلات، مدرسين، طلاب) وتتميز الشركة بالفهم والإدارة الجيدة، وللتواصل 966543491393+.

مؤسسة الوفاء للنقل المدرسي شركة تعمل في المواعيد، مع طاقم محترم من السائقين، لكن السيارات قديمة بعض الشيء، للتواصل +966509696223.

شركة السعادة للنقل الجامعي والمدرسي شركة ملتزمة بالمواعيد، وموظفين محترمين، وتقدم خدمات النقل للطلاب من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة، وللاتصال على +966536930555.

مكتب السنابل للنقل الجامعي والمدرسي شركة جيدة وحديثة، تعمل على تكوين قاعدة عملاء كبيرة من خلال كسب ثقة العميل وتقديم خدمات عالية الجودة، الاتصال +966536690555.

الحجيلي للنقل المدرسي والجامعي متخصص في النقل الجامعي داخل جدة وخارجها، واتوبيسات حديثة ومكيفة ولكن أسعارها مرتفعة معيبة. الاتصال +966559991703.

نقل طلاب مدرسة الخالد الشركة على استعداد لتوصيل الطلاب بمدينة جدة السعودية بمناسبة العام الدراسي الجديد 1444 هـ.

شركة نقل الباصات وهي من شركات النقل المتميزة في المملكة العربية السعودية، وتتمتع بمزايا عديدة من خاصية تتبع الرحلات، وتختص بنقل الطلاب والطالبات، وللاتصال على الرقم 0555227377، أو عبر الموقع الإلكتروني “.

افضل شركات توصيل بجدة بالشهر 1444 وأرقام التواصل ، تتيمز الشركات الخاصة بالتوصيل للمواطنيين داخل المملكة على اتاحة خدمة التوصيل لكافة مناطق السعودية من المدارس والجامعات واماكن العمل ، كما تعرفنا على شركات توصيل للمدارس بجدة .