افضل شفرة حلاقة نسائية للمنطقه الحساسة ، تتهتم العديد من النساء بإستخدام شفرات الحلاقة الملساء والتي تصنع خصيصاً للنساء ويأتي ذلك الحرص لتجنب خشونة الجلد ، وتجنب التعرض الى الجروح والخدوث في المناطق الحساسة ، كما تساعد شفرة حلاقة نسائية على التخلص من الآلام المصاحبة لطرق إزالة الشعر الأخرى ، مما جعل النساء حسب تجاربهم بالنصح الى اللجوء إلى الشفرات كحل سريع للتخلص من الشعر، خاصة للمناطق الحساسة التي تحتاج إلى طرق أقل حدة لتجنب الشعور بالألم شديد ، تابعوا معنا .

أفضل ماكينة حلاقة نسائية للمناطق الحساسة

لقد حظيت الشفرات بقبول واسع لدى معظم النساء لما لها من فوائد عديدة مقارنة بالطرق الأخرى، بالإضافة إلى أن المنطقة الحساسة بها شفرات مصممة خصيصًا لها، لذا فهي لا تسبب أي تهيج للجلد، وتعتبر الاختيار الأمثل في كثير من الحالات، وتعتبر أفضل شفرة حلاقة للسيدات للمنطقة الحساسة وتشمل

Schick Intuition Sensitive Care. شيك الحدس للعناية الحساسة. شفرة

هذه الشفرة من أفضل أنواع الشفرات التي توفر الكثير من الوقت وسهلة الاستخدام ؛ لأنه يحتوي على مقبض يسهل عملية إزالة الشعر، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا الجهاز على شريط من الجل مصنوع من فيتامين E والصبار ؛ مما يزيد من ترطيب البشرة.

شفرة جيليت فينوس Embrace

هذه الآلة مناسبة للأشخاص الذين يفضلون استخدام الشفرة مرة واحدة فقط بدلاً من الشفرات التي يتم استخدامها أكثر من مرة، ومن مميزات هذه الشفرة أنها تزيل الشعر بنجاح وجودة مميزة مقارنة بالأنواع الأخرى كما هي لطيف جدًا على الجلد، ولكن من عيوب هذه الشفرة أنها قد تسبب بعض النتوءات والجروح الجلدية .

تتميز هذه الآلة بصغر حجمها. مما جعل من السهل حملها في الحقيبة في أي وقت وفي أي مكان، لذا فهي مناسبة جدًا للسفر، بالإضافة إلى فعاليتها في التخلص من الشعر الزائد بشكل فعال، لكن العيب الوحيد الذي ظهر في هذه الآلة هو طريقة عملها محتفظ به، لأنه يحتاج إلى قبضة معينة من أجل استخدامه بشكل أسهل.

ريمنجتون ماكينة حلاقة ناعمة وحريرية قابلة لإعادة الشحن

تعتبر أفضل ماكينة حلاقة نسائية للمناطق الحساسة. لأنه يحتوي على لوح يحتوي على زيت اللوز ؛ مما يزيد من نعومة البشرة ونعومة استخدام الماكينة، حيث أنها دوارة وتعمل على الجانبين ؛ مما يساهم في التخلص من الشعر الزائد بسرعة كبيرة، ويساعد على التخلص من الشعر القصير جدًا، بالإضافة إلى كونه مقاومًا للماء ومضاد للبكتيريا، وله عيب واحد فقط وهو أنه يحتاج إلى الشحن في معظم الأوقات .

ايونون للكهرباء. شفرة

تتميز ماكينة الحلاقة هذه بشفرة أقل حدة من الشفرات الأخرى لذا فهي لا تسبب أي ضرر للجلد، بالإضافة إلى تقنيتها الفائقة 3D Foil Floating التي تسرع عملية الحلاقة وتكملها في حوالي نصف الوقت، و تأتي ماكينة الحلاقة هذه مع مجموعة من الملحقات التي تناسب جميع أجزاء الجسم. رأس هذه الشفرة متحرك وسهل الاستبدال.

كما تميزت الشفرة بسهولة استخدامها، بالإضافة إلى توفير الإضاءة التي تسهل عملية الوصول إلى أصعب الأماكن وإزالة الشعر بسهولة، ولكن لهذه الشفرة بعض العيوب مثل أنها تحتاج إلى استخدام كريم الحلاقة للانزلاق عليها. الجلد أكثر نعومة، كما يحتاج إلى استخدامه أكثر من مرة حتى يتم الحصول على نتيجة مرضية.

شفرة الترطيب Schick Hydro Silk Trimstyle

تعمل ماكينة قص الشعر هذه ببطارية وبنبضات بسيطة تساهم في التخلص من أكبر كمية من الشعر في وقت قصير، وهي متوفرة بتصميم أكثر من رائع، ولا تحتوي على عيوب، فهي لطيفة على البشرة. لا يؤثر على الماء وهو فعال للغاية.

أفضل شفرات حلاقة لجميع أنواع البشرة

بالإضافة إلى ما تم ذكره عن أفضل ماكينة حلاقة نسائية للمنطقة الحساسة، هناك بعض الأنواع التي تعتبر خيارًا مثاليًا لجميع أنواع البشرة، مع مراعاة تطبيق النصائح المكتوبة على الشفرة من الخارج قبل الاستخدام، و تشمل هذه الأنواع

Noxzema Bikini ماكينة حلاقة وتشذيب للبيكيني

صُممت هذه الآلة للتخلص من الشعر الزائد في منطقة البكيني، لأن عرض هذه الشفرة لا يزيد عن بوصة، مما جعل الآلة تصل إلى جميع الأماكن الصعبة، وتتميز بسعرها المعقول، بالإضافة إلى كونها رائعة. فاعلية في التخلص من أي شعر زائد حتى لو كان قصيرًا جدًا. إلا أن من عيوبه أنه يحتاج إلى جل حلاقة ليسهل استخدامه ويحافظ على صحة الجلد.

شفرة Bic Soleil Bella للاستعمال مرة واحدة

تم تجهيز هذه الشفرة بشريط غني بزيت جوز الهند، لذا فهي مناسبة أكثر لذوي البشرة الحساسة، لذا فهي لا تسبب لهم أي ضرر للجلد، وتزيد بشكل كبير من نعومة البشرة. يمكن استخدامه حوالي 5 مرات. ومن العيوب التي ظهرت على هذه الشفرة أن الأماكن الصعبة تحتاج إلى تكرار المرور فوق النصل للتخلص من الشعر بشكل دائم.

ماكينة حلاقة باناسونيك الكهربائية

تعمل هذه الآلة بالكهرباء وتعتبر من أفضل أنواع الريش الكهربائية. بالإضافة إلى أن الشريط الفولاذي في هذه الشفرة يكون حادًا وحساسًا على الجلد، فلا يسبب أي جروح على الجلد، ولا تسبب هذه الشفرة أي حساسية ؛ كما أنها مقاومة للماء وتأتي مع مجموعة من الملحقات بحيث يتم استخدامها لكامل الجسم، ومن أبرز عيوب هذه الماكينة أنها تحتاج إلى الشحن قبل الاستخدام.

جهزي المنطقة الحساسة قبل استخدام الشفرة

يجب على المرأة اتباع بعض الخطوات لتجهيز المنطقة الحساسة قبل استخدام أي نوع من أنواع الشفرات المذكورة، وخطوات التهيئة كالتالي

استخدم الماء الدافئ لغسل المنطقة الحساسة جيدًا.

تحضير المقشر المناسب للمنطقة الحساسة ونوع البشرة واستخدامه برفق للتخلص من خلايا الجلد الميتة قبل البدء.

إذا كان الشعر في هذه المنطقة طويلاً، يوصى بقصه بالمقص المخصص لهذه العملية فقط.

استخدمي كريم مناسب لنوع البشرة وضعيه على المنطقة الحساسة لتسهيل عملية تحريك الشفرة على الجلد.

استخدم الجهاز وتأكد من جعله في اتجاه الشعر وليس في الاتجاه المعاكس لتجنب أي مشاكل قد تنجم لاحقًا.

بعد الانتهاء من عملية إزالة الشعر ينصح بغسل المنطقة جيداً بالماء والتأكد من تجفيفها بلطف.

في النهاية يتم وضع كريم ترطيب خاص على المناطق الحساسة لزيادة رطوبة البشرة وحمايتها من أي عوامل ضارة.

الفرق بين شفرة الحلاقة للنساء والرجال

أثناء الحديث عن أفضل ماكينة حلاقة نسائية للمناطق الحساسة، يجب القول أن ماكينة الحلاقة النسائية مختلفة تمامًا عن تلك التي يستخدمها الرجال ؛ نظرًا لأنه من المعروف أن بشرة النساء أكثر نعومة وحساسية من بشرة الرجال، لا يُنصح باستخدام ماكينات الحلاقة للرجال على الإطلاق، حيث يمكن أن تسبب ضررًا كبيرًا للجلد لاحقًا.

بالإضافة إلى أن الشفرات التي تستخدمها المرأة للجسم بشكل عام تختلف عن شفرات المناطق الحساسة، وهذا يؤكد ضرورة اختيار الشفرات النسائية التي تتوافق مع جميع المعايير، مع الحرص على اتباع التعليمات الخاصة بكيفية استخدام الشفرات والحفاظ عليها. هذه المناطق رطبة.

أفضل سعر شفرات للمناطق الحساسة

بعد ذكر أفضل شفرة حلاقة نسائية للمنطقة الحساسة، تجدر الإشارة إلى أنه من الطبيعي أن تختلف أسعار شفرات الحلاقة حسب ماركة الشفرة ونوعها، وحسب الموقع والأسعار في المتاجر الإلكترونية، وبين الأسعار المقبولة عمومًا في السوق هي كالتالي

شفرة فينوس ذات 5 ريش تقدر قيمتها بـ 79 ريالا.

شفرة Gillette Venus Passion بقيمة 36 ريال.

وشفرة Shake Shake Effects Kit 2 مقدرة بسعر 15 ريالا.

شفرة جيليت فينوس سعرها 58 ريال.

نقلة تقدر ب 50 ريالا.

شفرة جيليت فينوس للاستخدام الواحد 28 ريال.

شفرة سوليل سنت للاستخدام الواحد قدرت بـ 14 ريالا.

افضل شفرة حلاقة نسائية للمنطقه الحساسة ، تعتبر استخدام شفرات الحلاقة النسائية من قبل النساء هة عبارة عن حل سريع لإزالة الشعر دون التعرض الى الآلم الشديد ، وبوقت قليل مقارنة بغيرها من طرق ازالة الشعر ، وللحفاظ على نعومة المنطقة الحساسة لديهم ، وتعتبر شفرات الحلاقة مصممة بشكل خاص لمنع تهيج الجلد .