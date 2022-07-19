افضل طرق لعمل عصائر الصيف الباردة المنعشة الطبيعية بالمنزل مثل المحَلْات

أكثر ما نحتاجه في فصل الصيف عصائر باردة ومنعشة ذات مذاق رائع وطبيعي غير ضار، حيث ان خيرات هذا الفصل كثيرة ومتنوعة منها المانجا والخوخ والشمام وغيرهم من الفواكه اللذيذة، لذلك سوف نقدم لكم هنا وصفات لعصائر طبيعية صحية ومنعشة وبأقل التكاليف وبأسهل ما يمكن.

عصائر طازجة لفصل الصيف

هناك عصائر يتم تقديمها بالملح بأسعار باهظة، والآن نقدم لك خطوات تحضيرها والحصول على نكهة لذيذة، كَمْا نقدم لك عصائر طبيعية يمكن تقديمها للأطفال من سن عام واحد.

أناناس و كيوي أولاً، دعنا نجهز المكونات



كيوي مقشر ومقطع إلى مكعبات.

كوب اناناس مفروم مقشر.

ملعقة عسل.

عصير الليمون.

ربع كوب ماء.

طريقة التحضير نأخذ الخلاط ونضع مكعبات الكيوي والأناناس مع عصير الليمون، ثم نخفق جيداً لمدة دقيقتين حتى يصبح المزيج ناعماً. .

ميلك شيك شوكولاتة أوريو



مكونات ميلك شيك الشوكولاتة



كوب زبادي.

كوب آيس كريم فانيليا أو شوكولاتة.

ملاعق من صوص الشوكولاتة.

حزمة ملفات تعريف الارتباط أوريو.

مسحوق الشوكولاته



طريقة عمل ميلك شيك الأوريو

نحضر الخلاط ونضع جميع المكونات المعدة مسبقًا ونخلط جيدًا، ثم نأخذ الأكواب للتقديم وضعي الشوكولاتة ورقائق الثلج على وجهك.

كيفِيْة صنع عصير المانجو



المكونات لصنع عصير المانجو



مانجو.

نصف كيلو آيس كريم فانيليا أو مانجو حسب الرغبة.

كوب ثلج.

السكر حسب الرغبة.

ونصف كوب حَلْيب كامل الدسم. خطوات عمل عصير المانجو

يجب أن نبدأ أولاً فِيْ إزالة قشر المانجو ثم عصرها. تحضير مكعبات المانجو للتزيين ثم نحضر الخلاط ونضع الحَلْيب والثلج والسكر ونخلط جيدا. ثم نضيف المانجو المفروم ونخلط جيداً، ثم نضيف الآيس كريم ونخلط جيداً. ثم نحضر أكواب للتقديم، ثم نزينها بالمانجو المقطعة ونقدمها مجمدة.

عصائر طبيعية للأطفال.

عصير الشمندر المضاف إليه الفراولة + قطع البرتقال، يخلط جيداً ويصفى، يعمل على تحسين وتقوية المناعة، ويمكن تقديمه للطفل فِيْ سن سنة. عصير التمر والحَلْيب (الحَلْيب) عن طريق وضع التمر فِيْ الحَلْيب ونقعه طوال الليل ثم وضعه فِيْ الخلاط والخفق جيداً، ويعمل على علاج فقر الدم عند الأطفال وخاصة أثناء فترة التسنين. عصير أفوكادو + عسل + لبن (لبن). لكن عليك التأكد من عدم وجود حساسية من منتجات الألبان أو حساسية الأفوكادو. عصير موز بالحَلْيب. عصير برتقال + جزر + تفاح. عصير رمان + جزر.

وفي ختام هذا المقال الذي عرضنا من خلاله وصفات عديدة ومفيدة للعصائر الطبيعية اللذيذة في فصل الصيف، طبقوا هذه الوصفات واستمتعوا بالمذاق الذهل والمنعش، ولا تنسوا زيارة موقعنا عرب اليوم لمتابعة المواضيع المشابهة والمختلفة.