افضل طريقه سحريه تجعل شعرك كثيف وناعم بمكون القرنفل المذهل

تعاني بعض الفتيات من الخشونة والتجاعيد فِيْ الشعر، فهِيْ تفقد الكثير من حيوية الشعر، ومن السهل تحضير خلطة طبيعية تساعد على تقوية الشعر وتغذيته ومنع تساقطه وتقصفه نهائياً، وذلك باستخدام مكون القرنفل الذي سحر الكثيرين بقوته الخارقة فِيْ معالجة الشعر التالف ونمو شعر قوي وناعم وهُو أفضل حَلْ مناسب لمعالجة الشعر الكثيف مما يسهل تمشيطه وإبقائه نظيفاً وناعماً. يقضي على القشرة وبالتالي ينمو الشعر بشكل طبيعي ويمنحه الكثافة التي تحَلْم بها، كَمْا يمكنك استخدامه لحماية الشعر من الشيب المبكر وتقليل ظهُوره على الشعر، فهُو مكون من أفضل وأهم الأعشاب الطبيعية التي تحَلْم بها. يتم تضمينها فِيْ العديد من آمنة وصحية. مستحضرات تجميل الشعر بجميع أنواعها، هذا المزيج الطبيعي له تأثير مباشر على بصيلات الشعر بحيث تصبح قوية وخالية من التقصف والتساقط وتعطي نتيجة مذهلة لتطويل وتكثيف الشعر، لذلك ينصح باستخدام هذا الخليط. قم بتطبيقه فِيْ المنزل باستخدام هذه المكونات البسيطة التي يمكنك تحضيرها والاستفادة من فوائدها الصحية المتعددة.

من الأعشاب الطبيعية التي لها تأثير مباشر فِيْ تحسين بصيلات الشعر حتى يصبح الشعر صحيًا وسميكًا وناعمًا كالحرير هُو القرنفل، والذي له فوائد عديدة لصحة الشعر، ويغذي ويغني وينعم فِيْ نفس الوقت وبفعالية كبيرة سيبدو شعرك أكثر كثافة ونعومة دون أي آثار جانبية، فهُو مكون سحري بسيط أحدث ضجة كبيرة فِيْ تجميل الشعر بسرعة كبيرة.

يستخدم القرنفل لمعالجة الشعر التالف والحصول على شعر كثيف وناعم جدا وهُو من أفضل الطرق الطبيعية لفرد الشعر بمادة طبيعية ليس لها تأثير على الشعر وهُو مكون عشبي آمن تماما ومتوفر بسعر بسيط للغاية فِيْ صناعة العطور وله استخدامات متعددة لعلاج الشعر الهش والمتساقط فهُو يثخن ويفرد وينعم الشعر ويمنحه القوة والكثافة اللازمتين للشعر.

مزيج القرنفل لتكثيف وتنعيم الشعر

مكونات خلطة القرنفل

نصف كوب صغير من القرنفل المطحون

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع

ملعقة كبيرة زيت الجرجير

كبسولة فِيْتامين أ

طريقة تحضير مزيج القرنفل لتكثيف وتنعيم الشعر

نقوم أولاً بإعداد وعاء متوسط ​​لخلط المكونات الطبيعية، ونأخذ القرنفل المطحون ونضيف زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت الجرجير ونفرغ كبسولة فِيْتامين أ فوق المكونات، ونخلط المزيج جيدًا حتى تصبح المكونات متجانسة تمامًا إذا كان الخليط متماسك وصعب على الفرد، يمكنك إضافة القليل من زيت الخروع أو زيت الزيتون وترك هذا الخليط السحري لمدة 15 دقيقة مغطى بورق الألمنيوم، ثم غسل الشعر جيداً بنوع من الشامبو المناسب للكي، ثم نقوم بتجفِيْف الشعر تمامًا من الماء ثم نوزع مزيج القرنفل جيدًا على البصيلات حتى يصبح متجانسًا، ونلف الشعر على شكل فِيْونكة ثم نلف الشعر بكيس بلاستيكي أو شد، لمدة ساعة تقريبًا ونصف ثم تغسل شعرك جيدا بالماء الفاتر حتى تنظف تماما من الخليط ثم تغسل بالتكييف مكيف أو قصف كامل.