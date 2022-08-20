افضل عطورات ابراهيم القرشي النسائيه بالأسعار ، لقد أصبح منتشراً في اوقاتنا الحالية استخدام السيدات من الفتيات والنساء للعطور ، مما يثير الفضول حول جمع المعلومات التي تتعلق بأفضل العطور المنتشرة ، كونه هنالك عدد كبير من العطور المتوفرة في نطاق المملكة العربية السعودية ، مثل عطور إبراهيم القرشي ذات الشهرة الواسعة جداً كونها من المركات الخليجية التي تتميزة برائحتها الجميلة والتي يفضل الكثير أن يحتوي مثل تلك العطور ، تابعوا معنا .

عطور ابراهيم القرشي

عطور إبراهيم القرشي علامة تجارية مسجلة في مجال العطور والروائح، حيث تعد من التجارية الرائدة في صناعة العطور على المستويين المحلي والإقليمي. يمتلك إبراهيم القرشي محل عطور متواضع جدًا بالقرب من الحرم المكي، وبفضل تميز عطور إبراهيم القرشي وبراعته في ابتكار العديد من الروائح الرائعة والمختلفة، اكتسب متجره شهرة واسعة جدًا مكنته من ذلك. تنجح على المستوى العالمي وليس فقط محليًا.

أفضل عطور إبراهيم القرشي للسيدات بالأسعار

أفضل أنواع العطور النسائية التي تأتي من عطور إبراهيم القرشي تتمثل في النقاط التالية

عطر عود الزمرد

عطر إيما يلد هو أحد أشهر العطور النسائية لإبراهيم القرشي. يتميز هذا العطر بثبات رائحته الفريدة المكونة من رائحة العود الخشبي، بالإضافة إلى رائحة الزعفران والمسك التي لا مثيل لها بأي رائحة أخرى، حيث تبدأ رائحة العطر من الخشب. ثم الجلد المدبوغ حتى تمتزج رائحة المسك والفانيليا برائحة الأرز بجانب رائحة الباتشولي التي تضفي على العطر عبق وجمال التاريخ والتراث.

عطر بلس روز

يعد عطر Plus Rose من أكثر العطور تناسقًا وله أيضًا رائحة طبيعية ممزوجة برائحة شرقية خالدة ورائحة التوت والفانيليا والمسك وخشب الأرز مع بعض المواد التي أثبتت جدواها. الجدير بالذكر أن عطر Plus Rose يأتي بسعر 356 ريال سعودي.

عطر جلد الياقوت

Sapphire Leather هو عطر يحتوي على مكونات أساسية من العنبر بالإضافة إلى السوسن وتوت العرعر، مع روائح بعض الأعشاب مثل الزنجبيل والسوسن والبتولا وبذور التونكا. ياقوت ليذر من أجمل وأشهر عطور إبراهيم القرشي. سعودي.

عطر العنبر السترين

يعد عطر Citrine Amber من أكثر العطور سحراً وسحرًا مع ملاحظات ملحوظة جدًا. فانيلا؛ مما يجعل العطر يشبه النغمات الهادئة، والجدير بالذكر أن هذا العطر يأتي بسعر 356 ريال سعودي.

عطر دوز روز توباكو

عطر دوز روز توباكو هو العطر الأكثر عطراً والأكثر انتشاراً والأناقة والمميز لعطر إبراهيم القرشي النسائي، مثل أسلوب العاشق. يأتي عطر دوز روز توباكو بسعر 218 ريال سعودي.

فروع ابراهيم القرشي في السعودية

فروع ابراهيم القرشي في المملكة العربية السعودية هي كما يلي

فرع جبيل مول جبيل مول، جبيل البلد بوابة رقم 1.

فرع الحمراء مول الحمراء مول بوابة رقم 3 الدور الثاني.

فرع السلام مول السلام مول، بوابة رقم 3، الدور الأرضي، بجوار سيتي ماكس.

فرع الظهران مول الظهران مول، مدينة الظهران بوابة رقم 2.

فرع مجمع العرب مجمع العرب.

فرع النخيل بلازا النخيل بلازا، بوابة بريدة رقم 3.

فرع النخيل مول النخيل مول بوابة رقم 3.

فرع النور مول النور مول، المدينة المنورة.

فرع الياسمين مول الياسمين مول بوابة رقم 1.

فرع أمواج مول أمواج مول، بوابة الظهران رقم 6.

فرع بارك تبوك بارك تبوك بوابة رقم 3.

فرع برج توران سنتر طريق الملك فهد، تقاطع التحلية، برج مركز توران، قبل معرض موبايلي، بأربع صالات عرض.

فرع تالا مول بوابة رقم 3 تالا مول.

فرع جوري مول بوابة جوري مول رقم 1.

فرع الحياة مول بوابة رقم 5 حياة مول.

فرع خريص مول خريص مول الدور الأول بوابة رقم 3.

فرع دارين مول دارين مول، الدمام بوابة رقم 5.

فرع رد سي مول رد سي مول، جدة، منطقة مكة المكرمة.

فرع سلمى مول سلمى مول بوابة رقم 4.

فرع طريق الملك فهد طريق الملك فهد، بوابة رقم 6.

فرع عزيز مول عزيز مول، جدة، منطقة مكة المكرمة.

فرع عسير مول عسير مول، طريق الملك فهد، المطفير، أبها.

فرع غرناطة غرناطة مول، بوابة رقم 2، الدور الثاني.

فرع فلامنجو مول فلامنجو مول.

فرع كادي مول كادي مول، طريق الكورنيش، جازان.

فرع مركز مداد مركز مداد على الدائري الشرقي مخرج بين 14-15.

فرع مكة مول مكة مول طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

فرع هيفاء مول هيفاء مول، فلسطين، الرويس، جدة.

فرع ويست أفينيو ويست أفينيو، الدمام، بوابة رقم 3.

مواعيد عمل فروع ابراهيم القرشي

تعمل جميع فروع عطور ابراهيم القرشي في المملكة العربية السعودية بشكل اسبوعي ابتداء من السبت الى الخميس حيث تمنح الفروع لجميع الموظفين والعاملين عطلة يوم الجمعة، ويبدأ العمل من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا. مساءً، وأحيانًا يمتد ساعات العمل في بعض المناسبات والمواسم، وحسب المنطقة التي يقع فيها الفرع أيضًا.

ارقام التواصل وطلب من ابراهيم القرشي

يمكن الوصول إلى أرقام الاتصال لطلب المنتجات المراد شرائها من عطور إبراهيم القرشي من خلال النقاط التالية

رقم الهاتف الموحد +920003464.

رقم الفاكس 920003464.

موقع عطور ابراهيم القرشي

قامت شركة عطور إبراهيم القرشي بتوفير موقع إلكتروني يستطيع العميل من خلاله تقديم أي شكوى تتعلق بالمنتج أو سياسة الفرع، مع إطلاق جميع التعليقات الإيجابية والسلبية في المتجر، ويمكن الوصول إلى هذا الموقع مباشرة “” بجوار تطبيق إلكتروني يمكن تنزيله عبر هواتف Android “وهواتف Apple Store”.

متجر ابراهيم القرشي اون لاين

يوفر متجر إبراهيم القرشي للعطور متجرًا إلكترونيًا يتم من خلاله توفير جميع المنتجات النسائية والرجالية بأسعار. يتيح هذا المتجر أيضًا للعميل شراء المنتج المطلوب عبر بطاقة ائتمان، ويمكن الوصول إلى هذا المتجر عبر الإنترنت مباشرة “”.

افضل عطورات ابراهيم القرشي النسائيه بالأسعار ، يعتبر العطر ابراهيم القرشي أحد العطور التي تميزت بشهرتها داخل الخليج العربي والتي تعد أفضل المركات المتواجدة في الوطن العربي ، مقارنة بغيرها من العطور الاخرى .