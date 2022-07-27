افضل علاج للكحة الجافة من الصيدلية ،ابرز علاج للكحة من الصيدلية حيث يعتبر الكحة أمراً صعباً على من يعاني منها ، فهي تستطيع أن تكون في مختلف فصول العام، و تجعل من يعاني منها مشكلة في النوم و أيضاُ صعوبة في مجموعة كبيرة من الأعمال اليومية و النفسية مما يجعل من يتعرض للكحة البحث على أفضل دواء لعلاجها ، لذلك سوف نتناول معكم أفضل علاج للجميع اقسام الكحة الموجودة في الصيدليات .

أفضل صيدلية للسعال الجاف

السعال مرض شائع سواء للكبار أو الأطفال وبالطبع استمراره يسبب الكثير من الألم للفرد لذلك نجده يبحث عن علاج آمن وفعال له. أهم الأدوية المتوفرة في الصيدليات هي

الطب Notocel

وهو من أشهر الأنواع المستخدمة في علاج السعال الجاف ولكن له بعض الآثار الجانبية أهمها التوتر العصبي.

دواء برونكوفين

إنه أفضل علاج للسعال الجاف من الصيدلية. كما يستخدم في الحالات التي يكون فيها السعال مرتبطًا بالحساسية، أو الالتهاب الحاد في الشعب الهوائية للفرد والشعور بعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي، ومن أهم آثاره الجانبية الرغبة في النوم والقيء ويمكن أن يسبب طفح جلدي على الطبقة الخارجية من الجلد.

شراب توسيفان

وله نتائج مذهلة في علاج السعال الجاف، ويجب ألا تزيد جرعته عن ثلاث مرات خلال الـ 24 ساعة ويفضل تناوله بعد الأكل، كما أنه مصرح به للأطفال.

الطب siligon

وهو متوفر بأكثر من طريقة، على شكل قطرات وكبسولات، وذلك لأنه معتمد للأطفال، وهو من أهم الأدوية التي تأتي بنتائج سريعة وجيدة للفرد.

طب توسكان

الشراب وجرعته هو تناوله ثلاث مرات خلال الـ 24 ساعة التالية للأكل، وهو من الأدوية التي تتميز بنتائجها الفعالة وموافق عليها للأطفال.

أفضل صيدلية لطب السعال للأطفال

إذا كان طفلك يعاني من سعال جاف تشعر أنه قادم من أعماق صدره، فعليك اللجوء إلى العلاج فورًا حتى لا يعاني من مضاعفات، ولكن بالطبع يجب استشارة طبيبك أولاً، ومن أهم الأدوية التي يمكن أن تعطى لطفلك

شراب ايفوبرونت.

شراب برونكوبرو.

أوبلكس هو من أهم الأدوية المناسبة للأطفال.

شراب امبروكسول.

شراب ابيدون فعال جدا في حالات السعال المصاحب للحساسية.

شراب الابيكولين.

الطب Bronchostop جونيور

هذا الدواء هو أفضل دواء للسعال الجاف من الصيدلية للأطفال. طبعا يجب على الوالدين الانتباه بشكل كبير للدواء الذي سيعطى لطفلهم حفاظا على صحته، وهذا الدواء هو الأفضل للأسباب التالية

وهو دواء آمن لا يسبب آثارا جانبية خطيرة للطفل.

مصنوع من مواد طبيعية بالكامل، ولا يحتوي على أي ألوان صناعية أو أي كحول، كما أنه لا يحتوي على اللاكتوز.

يمكن للطفل من سن عام واحد أن يأخذها.

مناسب لجميع أنواع السعال.

يمكن استخدامه في أي وقت خلال اليوم.

وهي متوفرة بنكهة مميزة يحبها الأطفال وهي الفراولة.

كما تمت إضافته إلى نكهة العسل والخطمي مما جعله دواء مميزًا ذو مذاق طيب ومادة فعالة.

أفضل علاج عشبي للسعال الجاف

نجد الكثير من الأفراد يلجأون إلى العلاج بالأعشاب كحل آمن وليس له أي آثار جانبية. إنهم يبحثون دائمًا عن أهم الأعشاب التي يمكنهم استخدامها لعلاج مشكلة الحكة الجافة. أهم الأعشاب التي يتم تناولها خلال تلك الفترة هي

زنجبيل

حيث يتميز بكونه ترياق جيد للعديد من البكتيريا الضارة، ويعالج الالتهابات الناتجة عنها، ويزيد من مناعة الجسم، ويعمل على تخفيف الآلام الناتجة عن السعال.

تم استخدام أعشاب الزنجبيل منذ العصور القديمة وحتى الوقت الحاضر. يمكن مضغ هذه العشبة حتى نحصل على العصير فيها كاملاً، ويمكن تناولها على شكل أقراص علاجية ويمكن تناولها كمشروب دافئ.

الكركم

يحارب الكركم الفيروسات والبكتيريا ويعتبر ترياق لها، ويساعد في تقليل الالتهابات الناتجة عنها، لذلك يتم اعتماده على نطاق واسع في علاج أي مشاكل في التنفس، ويأتي بنتائج فعالة عند استخدامه في علاج الربو.

يستخدم الكركم أيضًا لعلاج التهاب الشعب الهوائية. يتم تناوله على شكل أقراص أو يمكن إضافته كتوابل للطعام أو تناوله كمشروب دافئ.

نعناع

النعناع من أفضل الأعشاب لعلاج السعال الجاف، حيث أنه يخدر العصب المنتهي في حلق الإنسان ويساعده على الاسترخاء، مما يقلل من الشعور بالحاجة إلى السعال، وكذلك يخفف من الآلام الناتجة عن السعال المستمر.

اسم دواء السعال للأطفال

يتعرض الرضيع دائمًا لسعال شديد بسبب ضعف أعضائه وضعف مناعته، لذلك يمكن أن يصاب بالفيروسات والبكتيريا بشكل كبير جدًا، ويجب مراعاة سرعة علاجه حتى لا يتعرض لأي المضاعفات ومن أهم الأدوية المستخدمة في علاج الرضيع نوعان فقط

قطرات امبروكسول.

نقاط سيلجون.

أفضل دواء للسعال في مصر

بسبب الانتشار الكبير لحالات السعال للعديد من الأفراد من حولنا، نجد أن الكثيرين يبحثون عن أفضل علاج يمكن استخدامه والذي يحقق نتائج فعالة وسريعة، ومن أهم هذه الأدوية ما يلي

دواء توسيفان.

بلمونال المتوفر على شكل شراب.

يتوفر توسيلار في شكل مشروب.

دواء Tospect.

نوتوسريل هو أحد أفضل الأدوية المتاحة.

أقراص أو قطرات Celgon.

أفضل دواء للسعال الجاف

السعال الجاف من أكثر أنواع السعال إيلامًا، حيث يمكن أن يسبب بعض الجروح الداخلية في حلق الفرد، ويمكن أن يتضاعف الأمر ليصل إلى نزيف خفيف، مما يسبب حرقة دائمة في هذا المكان وألمًا شديدًا. ومن أهم الأدوية المستخدمة في علاج هذه الحالة

المخدرات Codelar ونجدها في شكل شراب.

يتوفر Codafin N أيضًا على شكل شراب ويعتبر أحد أكثر الأدوية فعالية في علاج السعال.

أفضل مضاد حيوي للسعال

إذا اشتد السعال على الفرد ولم يؤد العلاج بأدوية الكحة فقط إلى نتيجة فعالة، يجب على الطبيب أن يلجأ إلى المضاد الحيوي مع علاج السعال حتى تختفي أعراض السعال بسرعة حتى لا تسبب الكثير من الأعراض. مضاعفات أخرى ومن أهم هذه الأدوية ما يلي

يتوفر كلاريثروميسين في شكل كبسولات وهو أحد أفضل المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج السعال الجاف.

يمكن اللجوء إلى استخدام الحقن التي تحتوي على المادة الفعالة سيفوبيرازون، مثل حقن سيفوتاكس وسيفازون.

نصائح مهمة للوقاية من السعال

طبعا الوقاية من المرض خير من العلاج، ولكي نمنع الفرد من الإصابة بالسعال يجب اتباع عدة نصائح من أهمها ما يلي

تجنب التدخين في التجمعات سواء للبالغين أو الأطفال.

يفضل عدم الاتصال المباشر بشخص مصاب بالسعال.

يجب تطعيم الأطفال ضد السعال الديكي.

يجب الانتباه إلى تدفئة منطقة الصدر، خاصة في الأوقات شديدة البرودة، ومحاولة تجنب الخروج في ذلك الوقت.

يفضل تهوية المنازل بشكل دوري.

إذا كنت تعاني من السعال، ضع منديلًا عند الرغبة في السعال حتى لا تتسبب في انتشار الفيروسات، ويجب أن تهتم بنظافة يديك باستمرار.

يجب الاهتمام بتناول الفيتامينات وخاصة فيتامين سي.

ابرز علاج للكحة الجافة من الصيدلية هو من له الاستطاعة على طرد البكتيريا الضارة من الجسد، حيث إن اختيار الدواء الصحيح يكون موافق لعمر المصاب وحالته المرضية مع اتباع النصائح الممتازة التي تكون صادرة عن الطبيب، ويرجع ذلك إلى بعض الأسباب التي تجعل الشخص يشعر بأعراض الكحة الجافة المزعجة.