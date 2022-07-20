افضل كريم تفتيح طبيعي للبشرة

تتعرض العديد من الفتيات للسمرة نتيجة التعرض لأشعة الشمس وتفرز البشرة الكثير من مادة الميلانين لحماية البشرة من التلف عند تعرضها لأشعة الشمس الضارة، لذلك فهِيْ تبحث عن أفضل كريم تفتيح طبيعي للبشرة والابتعاد عنها من الكريمات الصناعية التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة خوفا من النتائج السلبية مع الاستمرار فِيْ استخدامها.

أفضل كريم طبيعي لتبييض البشرة.

هناك العديد من المواد الطبيعية المستخدمة فِيْ التفتيح، وهِيْ فعالة للغاية فِيْ إظهار نتيجة جيدة فِيْ فترة قصيرة من الزمن، ويتكون هذا الكريم من عدة مكونات تفتيح فعالة وإضافتها إلى بعضها يزيد من فعاليتها، ويستخدم هذا الكريم على النحو التالي

المكونات

2 ملاعق كبيرة من الحَلْيب.

2 ملاعق صغيرة من الدقيق الأبيض.

3 ملاعق كبيرة من مسحوق النشا.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركَمْ.

عصير نصف ليمونة صغيرة.

طريقة التطبيق

تضاف جميع المكونات الجافة معًا مثل الكركَمْ والنشا والدقيق وتقلب معًا.

ثم تضاف المواد السائلة وهِيْ الحَلْيب والليمون وتقلب جميع المواد حتى يتداخل الخليط.

فِيْ حال كان المزيج طريًا ويميل إلى التدفق، يضاف النشا حتى يتم الحصول على قوام متماسك، ولكن فِيْ حال كان الخليط كثيفًا، يمكن إضافة قطرات من الحَلْيب بحيث يمكن دهن الخليط على الوجه.

يُحضر صندوق زجاجي نظيف وجاف ويوضع الكريم فِيْه.

يستخدم الكريم ليلاً قبل النوم، لكن يفضل تنظيف البشرة قبل استخدام هذا الكريم، وغسله بالماء الدافئ وغسول البشرة.

يستخدم الكريم مرة واحدة فِيْ اليوم لكن يفضل استخدامه بانتظام للحصول على أفضل النتائج.

بعد فترة قصيرة من الوقت، يمكن رؤية نتيجة هذا الكريم بوضوح على الوجه.

وفِيْ نهاية المقال، يعتبر أفضل كريم طبيعي لتفتيح البشرة أفضل من جميع منتجات التفتيح التي يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة للبشرة، لذلك تلجأ جميع الفتيات إلى استخدام الكريمات الطبيعية التي لها تأثير فعال. تأثير فِيْ نفس الوقت.