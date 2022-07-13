افضل لاعب في امم افريقيا 2022، قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بالإعلان عن الجوائز الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي أقيمت في دولة الكاميرون، وفاز باللقب الاعب الافريقي ساديو ماني نجم منتخب السنغال بلقب أفضل لاعب في البطولة، بينما حصد إدوارد ميندي لقب أفضل حارس، فيما حصل فينسنت أبو بكر مهاجم الكاميرون على لقب هداف البطولة بعدما سجل 8 أهداف، وفي هذا المقال اليوم سوف نتعرف على افضل لاعب في امم افريقيا 2022ن تابعونا.

افضل لاعب في امم افريقيا 2022

خسر منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد على ملعب أولمبي، بنهائي أمم إفريقيا، ويعتبر محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر حصد لقب رجل المباراة أمام السنغال، وفي يوم الجمعة قام الاتحاد الافريقي كاف بالإعلان عن أفضل لاعب في دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون، وتم نشر التغريدات على منصة تويتر أن فينسنت أبوبكر قائد منتخب الكاميرون فاز بجائزة أفضل لاعب في دور المجموعات من البطولة القارية، وتألق أبوبكر وسجل 5 أهداف في دور المجموعات، اعتلى بها قائمة هدافي البطولة حتى الآن، متفوقا بفارق هدفين على الأقل عن أي لاعب.

من هو هداف كأس أمم أفريقيا 2022