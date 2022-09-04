افضل محللين اسهم في تويتر 2022

يعتبر أفضل محللي الأسهم في Twitter 2022 من أهم اهتمامات المهتمين بتحليلات الأسهم، وخاصة في Twitter، حيث إنها منصة تضم العديد من القضايا المهمة، لذلك يلجأ إليها البعض عند البحث عن شيء مهم، لذا من يريد لشراء أو بيع الأسهم في البورصة يبحث عن أفضل محللي أسهم تويتر 2022 تابعونا في السطور التالية لرؤيتهم عبر.

أفضل محللي تويتر 2022

من المعروف أن Twitter هو أحد المنصات المهمة التي يستخدمها الكثير من الأشخاص لأنه يساعدهم في العثور على الكثير من المشكلات من خلال الهاشتاج. إذا كنت تريد معرفة أفضل محللي أسهم Twitter 2022، فهم على النحو التالي

كمال الحميدي

إنه أحد أشهر محللي الأسهم على Twitter، وهو معتمد من CEWA.

قام بتحليل جميع الأسهم في البورصة، لكنه لم يحللها بناءً على طلب المتابعين.

يمكن متابعته من خلال الحساب الشخصي لـ.

شؤون الأسهم

أحد الحسابات التي تحلل البورصة على تويتر وكذلك التحليل الفني لجميع المستثمرين الذين يتابعون هذا الحساب.

لمشاهدة جميع تحليلات سوق الأسهم في هذا الحساب، يمكنك النقر فوق.

عبدالعزيز العتيبي

يعتبر من أفضل محللي الأسهم على تويتر، بالإضافة إلى كونه محلل مالي وتقني معتمد.

يمكنك الوصول إلى صفحته الشخصية عن طريق النقر.

موجز اقتصادي

هذا الحساب من أهم الحسابات على تويتر. يقوم صاحب الحساب بتحليل جميع الأسهم في البورصة وبالتالي زيادة عدد متابعيه.

بالإضافة إلى نقل الأخبار الاقتصادية والبورصة الحصرية، وللحصول على ذلك يمكن متابعته بالضغط على.

حساب الأسهم المكهربة

إنها حسابات ذات استراتيجيات محددة تتبع هذه الاستراتيجيات عند تحليل الأسهم تقنيًا.

يشرح ويحلل الأسهم في البورصة من خلال حسابه الرسمي على تويتر.

لتتمكن من متابعة هذا الحساب، يمكنك زيارة الصفحة من.

صحيفة اقتصادية

هذا حساب يزود المتابع بكافة الأخبار الاقتصادية والمالية على تويتر، بالإضافة إلى تحليلات سوق الأسهم بشكل حصري ومستمر.

يمكن متابعته من خلال حسابه الرسمي من.

احمد عبد الناصر عمار

وهو محلل فني معتمد من معهد الخبراء الماليين، حيث يقوم بتحليل جميع أسهم البورصة من خلال حسابه على تويتر.

يمكنك متابعته على هذا الحساب من خلال النقر.

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محللو الأسهم في المملكة العربية السعودية

هناك العديد من الحسابات على تويتر تخص أشخاصًا يقدمون خدمات تحليل سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية، لكن ليس لديهم أي أهداف ربح، ومن أهمها ما يلي

تويتر البشري

البشري مستشار وخبير في سوق الأوراق المالية ومحلل فني، بالإضافة إلى كونه من أهم المراقبين الاقتصاديين.

لم يفعل ذلك بقصد تقديم توصيات للشراء أو البيع، لذلك فهو من أهم الحسابات على تويتر.

يقوم بتحليل حصص السوق السعودية على هذا الحساب، والغرض منه ليس تحقيق ربح، بل توفير المعلومات لجميع المتابعين.

جمال عبد الحميد

هو حساب شخصي يقوم صاحب الحساب بتحليل البورصة عبر تويتر.

يعرض دائمًا التحليل والتنبؤ للأسهم، وللحصول على ذلك يمكنك متابعته من.

الاسواق العربية

ينشر هذا الحساب جميع الأخبار الاقتصادية والتجارية التي تحدث في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنه يعمل كمحلل أسهم في البورصة.

يمكنك النقر لمتابعة هذا الحساب.

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توصيات الأسهم في المملكة العربية السعودية تويتر

يتغير مؤشر الأسهم بشكل يومي ومن حين لآخر، لذلك يحتاج الشخص إلى تحليل وتوصيات من بعض المحللين المحترفين في سوق الأسهم السعودي.

خاصة في حالة الأسهم ذات نسب الربح والخسارة غير الواضحة، ولمعرفة أفضل المحللين على تويتر، اتبع الأسطر التالية

أخبار تداول. الحساب

يعتبر من أهم الحسابات الرسمية لشركات السوق المالية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، ومن خلاله تنتقل جميع أخبار الأسواق المالية.

إذا كان لديك اهتمام كبير بأخبار السوق المالية في المملكة العربية السعودية، يمكنك متابعة حساب أخبار تداول.

حساب تداول

وهو من الحسابات الرسمية المهمة على تويتر، لأنه يتم عرض آخر أخبار السوق السعودي بشكل يومي وأسبوعي.

ستتلقى دائمًا آخر الأخبار والتقارير عن الأسواق المالية وبعض الاستدلالات في السوق عند متابعة هذا الحساب.

عبدالعزيز خريص

إنه أحد الأشخاص الذين لديهم اهتمام كبير بقراءة الإحصائيات من أجل نشر الوعي للأشخاص الذين يرغبون في معرفة كل ما يتعلق بالأسهم.

من خلال متابعة الحساب، ستتمكن من معرفة جميع الأخبار والتقارير المتعلقة بالسوق المالي والتنبؤات لليوم والغد.

حساب RED-TiGER

يوفر تحليلاً لجميع الأسهم، ولكن عند تفسير الأسهم يعتمد على عدد من الأسواق العالمية.

على الرغم من أن رأيه قد يكون صحيحًا أو خاطئًا، ستجد أيضًا أن توصياته هي رأيه الشخصي.

مشاركة تويتر

من أفضل وأهم الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لأنه يتم تحليل سوق الأسهم في السعودية.

بالإضافة إلى عرض جميع الأسهم اليومية، فإنه ينقل أيضًا التداولات الرابحة خلال اليوم.

توقعات المخزون البشري

وهو من الحسابات المهتمة بسوق الأسهم السعودي، لأنه يحلل تحركات الأسهم اليوم ويقدم اقتراحات ليوم غد.

بعد متابعة الحساب تجد أنه مستشار وخبير وإعلامي في البورصة السعودية.

إلى جانب كونه محللًا تقنيًا جيدًا ومتابعًا اقتصاديًا، فإن توصياته ليست توصيات البيع والشراء، بل التعبير عن آرائه الخاصة.

رادار الأسهم

من المعروف أن هذا الحساب من أفضل الحسابات النشطة لتحليل الأسهم في المملكة العربية السعودية، حيث يوضح كل ما يتعلق بحسابات الأسهم في سوق المال.

بالإضافة إلى التحليل الفني وتوصيات البيع والشراء، فإنه يناقش أيضًا المخاطر، لكن القرار يعتمد على من يريد الشراء.

سعد الفريدي

من أفضل وأهم محللي الأسهم على تويتر، وعندما تقوم بتسجيل الدخول إلى الحساب، ستتعرف على أهم التوصيات الخاصة بالأسهم في السعودية اليوم وغدًا.

مما يجعلك تكسب أرباحًا حقيقية عند التداول.

بدر البدوي

وهو أحد المحللين الموصى بهم في المملكة العربية السعودية، حيث يراقب باستمرار تقدم بيع وشراء الأسهم.

كما أنه يقدم توصيات، لكن هذه توصيات شخصية من الأفضل عدم اتخاذها.

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