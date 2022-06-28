افضل محَلْ بيع قطط بالرياض

أفضل محَلْ قطط فِيْ الرياض. هناك العديد من محبي القطط والحيوانات الذين يرغبون فِيْ الوصول إلى أفضل متاجر الحيوانات الأليفة والقطط. حيث أن هذه المحَلْات توفر أفضل السلالات والأنواع، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية ورعاية الحيوانات، وأفضل متجر قطط فِيْ الرياض، سنناقش من خلال هذا المقال من الموقع جريدة الساعةي كَمْا ترون.

أفضل محَلْ قطط فِيْ الرياض

يوجد عدد كبير من المحَلْات التجارية الشهِيْرة فِيْ مدينة الرياض والتي تقدم أنواعًا وسلالات مختلفة من القطط. تعد هُواية تربية القطط والحيوانات الأليفة من أشهر الهُوايات والأشخاص الذين يأتون لشراء القطط يرغبون فِيْ اختيار أفضل متاجر القطط ؛ لأسباب عديدة أهمها تتعلق بنظافة القطط ورعايتها الصحية وأسباب أخرى، وخلال هذه السلسلة سنزودك بمجموعة من أفضل محَلْات القطط فِيْ الرياض، وهِيْ كالتالي

محَلْ الحيوانات الأليفة

متجر أليف من أفضل محَلْات القطط فِيْ الرياض.

العنوان قريب من شارع سعيد بن زيد، قرطبة، الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة ويمكن الوصول إليه عبر خرائط جوجل.

الهاتف (+966533010054).

ساعات العمل جميع أيام الأسبوع من الساعة 0900 صباحًا. حتى الساعة 2300 ويوم الجمعة من الساعة 1600 حتى الساعة 2300.

مكان الحياة والطبيعة

يعتبر متجر Life and Nature أفضل محَلْ قطط فِيْ الرياض حسب شهادات العملاء، ومتخصص فِيْ بيع القطط والحيوانات الأليفة ومستلزمات النظافة والأطعمة المخصصة لهم.

العنوان طريق الملك عبدالعزيز، الورود، الرياض 12254، المملكة العربية السَعُودِيْة، ويمكن الوصول إليه عبر خرائط جوجل.

الهاتف (+966114888748).

ساعات العمل جميع أيام الأسبوع من الساعة 830 صباحًا. حتى الساعة 2230 ويوم الجمعة من الساعة 1400 حتى 2230.

متجر الحيوانات الأليفة لطيف

يعتبر متجر الحيوانات اللطيفة من أكبر متاجر القطط والحيوانات الأليفة مثل (السلاحف، الهامستر، أسماك الزينة، الطيور بأنواعها، الكلاب)، بالإضافة إلى جميع أنواع الطعام والرعاية. يمكنك تصفح الموقع الرسمي للمتجر “”، وتفاصيل المتجر كالتالي

العنوان شارع الملك عبدالله بن عبد العزيز، القدس، الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة ويمكن الوصول إليه عبر خرائط جوجل.

الهاتف (+966112788555).

ساعات العمل جميع أيام الأسبوع من الساعة 0900 صباحًا. حتى 1200 صباحًا ويوم الجمعة من الساعة 0400 مساءً. حتى 1200 صباحًا

محَلْ الحيوانات الأليفة

يعتبر متجر Pet Time Store أفضل متجر لبيع القطط فِيْ الرياض وغيرها من الحيوانات الأليفة مثل (الزواحف والقوارض والأسماك والطيور والكلاب)، مع توفِيْر المواد الغذائية ومستلزمات العناية.

العنوان طريق الملك عبدالعزيز، السليمانية، الرياض 12245، المملكة العربية السَعُودِيْة، ويمكن الوصول إليه عبر خرائط جوجل.

الهاتف (+966536604934).

ساعات العمل جميع أيام الأسبوع من الساعة 0900 صباحًا. حتى الساعة 2330 ويوم الجمعة من الساعة 1600 حتى الساعة 2330.

مكان الحياة والحيوانات

يعتبر متجر Life and Animals من أفضل متاجر القطط والحيوانات الأليفة فِيْ الرياض. يقدم خدمات لشراء القطط والحيوانات الأخرى ومستلزمات العناية والتدريب. يمكنك تصفح الموقع الرسمي للمتجر “”، وتفاصيل المتجر كالتالي

العنوان 7960 طريق الملك عبد العزيز الفرعي، الملك فهد، الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة، ويمكن الوصول إليه عبر خرائط جوجل.

الهاتف (+966114110110).

ساعات العمل جميع أيام الأسبوع من الساعة 1600 حتى 2300.

متجر الحيوانات الأليفة الزاوية

يعتبر متجر ركن الحيوان من المتاجر الرائدة فِيْ الرياض لبيع القطط والحيوانات الأليفة بجميع أنواعها. كَمْا يقدم المتجر خدمات طبية ورعاية للحيوانات وتكون تفاصيل المتجر كالتالي

العنوان 2901 طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي، الملك فهد، الرياض 12274، المملكة العربية السَعُودِيْة، ويمكن الوصول إليه عبر خرائط جوجل.

الهاتف (+966112255417).

ساعات العمل جميع أيام الأسبوع من الساعة 0900 صباحًا حتى الساعة 1200 ظهرًا وفِيْ المساء من الساعة 0100 ظهرًا حتى الساعة 1100 مساءً.

يتم توفِيْر المستلزمات من قبل محَلْات القطط فِيْ الرياض

بعد أن ذكرنا أفضل محَلْ قطط فِيْ الرياض، نتطرق الآن إلى مستلزمات القطط التي توفرها محَلْات القطط فِيْ الرياض، حيث تحتاج القطط إلى رعاية طبية خاصة والطعام الذي تأكله، ومن أهم المستلزمات التي توفرها هذه المتاجر

طعام القطط توفر هذه المتاجر مجموعة متنوعة من أطعمة القطط، مثل الأطعمة المعلبة والحبوب والأطعمة الجافة وأطعمة القطط والحيوانات الأخرى فِيْ صناديق بلاستيكية ونحاسية.

مستلزمات الاستحمام والصرف الصحي متاجر القطط والحيوانات الأليفة على استعداد لتوفِيْر جميع أنواع أغراض النظافة والقطط، لمنع تساقط الشعر والحشرات أو أي عدوى، مثل (الشامبو، وفرش التنظيف والتصفِيْف، ووعاء الاستحمام، ومجفف الشعر). إلخ.).

صناديق القمامة واللوازم من أهم الأشياء فِيْ تربية القطط والحيوانات هُو العناية بأدوات ومستلزمات المرحاض، وتوفر المتاجر أوعية المراحيض مثل الصناديق البلاستيكية، وعلب القمامة، والرمل، والأحجار الطبية لمنع أي مرض أو مرض. الروائح.

أهم النصائح لشراء وتربية القطط

بعد أن ذكرنا كل التفاصيل حول المحَلْات التجارية التي تبيع القطط ومستلزماتها، ننتقل الآن إلى بعض النصائح المهمة لرعاية القطط، ومن أهم هذه النصائح ما يلي

من الأفضل شراء القطط من سن أربعة إلى ستة أشهر. لتكون قادرًا على تناول الطعام بمفرده.

من الأفضل الابتعاد عن شراء وشراء القطط القديمة أو الأطفال حديثي الولادة.

عليك التأكد من أن القطط صحية وآمنة وخالية من الأمراض والحشرات والبكتيريا.

يجب الانتباه إلى كل التفاصيل الخاصة بالقطط وسلامة جميع أجزاء أجسامها كالسمع والبصر والمشي الجيد.

تحتاج إلى التأكد من نظافة الجزء السفلي من ذيلها. لحمايته من الالتهابات والأمراض المعوية.

القطط الداكنة هِيْ الأرخص والقطط البيضاء والزرقاء هِيْ الأغلى.

من الضروري تلقيح القطط من سن ثلاثة أشهر ويجب الحصول على شهادة التطعيم عند شرائها.

وفِيْ نهاية المقال أفضل محَلْ قطط فِيْ الرياض والذي ذكرنا فِيْه أفضل محَلْات القطط فِيْ الرياض وطرق الاقتراب والتواصل معهم.