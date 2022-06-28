افضل محَلْ لبيع طاولات الطعام بالرياض

أفضل محَلْ لبيع غرف الطعام فِيْ الرياض حيث تمتلئ عاصمة المملكة العربية السَعُودِيْة بعشرات المحَلْات التي تبيع الأثاث فِيْ جميع مناطقها. أماكن بيع الطعام فِيْ الرياض، سنلقي نظرة على هذا المقال كَمْا ترون.

غرفة طعام فِيْ الرياض

يرغب أصحاب المنازل، سواء كانوا عائلات أو عائلات، أو أشخاص على وشك الزواج، فِيْ إنشاء منازلهم الخاصة بهم وملئها بأفضل الأثاث والديكورات. يوجد فِيْ الرياض عدد كبير من متاجر وشركات الأثاث التي تقدم قطع وأشكال مختلفة لطاولات السفرة بأسعار مخفضة لتناسب احتياجات البيت السعودي بجودة عالية وأسعار مناسبة. يمكنك زيارة أكثر من معرض ومحَلْات تجارية لمشاهدة أفضل الطاولات المعروضة من حيث الخامات والأسعار.

مميزات محَلْات بيع الطاولات بالرياض

تقدم المحَلْات التجارية ومناطق تناول الطعام فِيْ الرياض عددًا من المزايا للعملاء والمشترين ومن أهم مميزات هذه المساحات ما يلي

توفِيْر غرف طعام بمختلف المواد والمنتجات ذات الجودة المناسبة لجميع الفئات.

هذه المتاجر على استعداد لتقديم العروض والخصومات باستمرار على طاولات الطعام.

تقدم هذه المتاجر مجموعة من التصاميم والعديد من الخيارات للعملاء للاختيار من بينها.

أفضل متجر لتناول الطعام فِيْ الرياض

يوجد العديد من المتاجر التي ترغب فِيْ تقديم أفضل الخدمات والمواد الخاصة بالأثاث داخل مدينة الرياض، وخاصة غرف الطعام التي تناسب جميع الاحتياجات والأسعار المختلفة، وفِيْ هذه السطور التالية سنقوم بإدراج أفضل هذه المتاجر وطرق الاتصال بها، و هُو

متجر أثاث فاخر

يعتبر متجر وثير للمفروشات من أفضل المتاجر التي تبيع طاولات الطعام فِيْ الرياض. يوفر المتجر أيضًا مجموعة متنوعة من أثاث المنزل الأخرى. يرغب المتجر فِيْ تقديم أفضل الأثاث بأفضل الأسعار وأفضل الخامات من تصميمات حديثة وكلاسيكية لجميع الأذواق والفئات وتفاصيل المتجر كالتالي

العنوان 3439 شارع أسد السنة، الفِيْصلية، الرياض 12882، المملكة العربية السَعُودِيْة، ويمكنك الوصول إليه عبر تعليمات جوجل.

رقم الهاتف غير متوفر.

ساعات العمل من السبت إلى الخميس من الساعة 800 صباحًا. حتى الساعة 1130 صباحًا، الفترة المسائية من الساعة 400 مساءً. حتى 930 مساءً والجمعة راحة أسبوعية.

طاولة ومدخل المحَلْ

حظي متجر المائدة والمدخل فِيْ الرياض بعلامات عالية من العملاء، حيث يقدم المحَلْ مجموعة كبيرة وتشكيلة واسعة من أنواع طاولات الطعام وطاولات الشاي وأنواع أخرى، بالإضافة إلى مجموعة رائعة من المداخل بأفضل الأسعار و أجود الخامات بتصاميم عصرية تناسب الجميع وتفاصيل المحَلْ كالتالي

العنوان 3834 الإمام أحمد بن حنبل، المنار، الرياض 14222 6510، المملكة العربية السَعُودِيْة، ويمكن الوصول إليه عبر خرائط جوجل.

رقم الهاتف غير متوفر.

ساعات العمل جميع أيام الأسبوع من الساعة 0900 صباحًا حتى الساعة 1100 مساءً، ما عدا الجمعة من الساعة 400 بعد الظهر حتى الساعة 1100 مساءً.

متجر ايكيا

تعتبر متاجر أثاث ايكيا من أكبر سلاسل مبيعات الأثاث فِيْ العالم ولها فروع فِيْ معظم دول العالم، بما فِيْ ذلك المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يوجد أكثر من فرع فِيْ المملكة المتحدة. من خلال هذه الفروع يقدمون تشكيلة واسعة من الأثاث الرائع بتصميمات عالمية وأي شخص يبحث عن غرف سفرة تعتبر متاجر ايكيا من أفضل المحَلْات التي تبيع الطاولات فِيْ الرياض، وتقدم تشكيلة كبيرة وفريدة من نوعها تناسب جميع الفئات. يمكنكَمْ الاطلاع على جميع المنتجات والأسعار من خلال الموقع الرسمي لايكيا وتفاصيل المتجر كالتالي

العنوان الطريق الدائري الشرقي، الفاروق، الرياض 12863، المملكة العربية السَعُودِيْة، ويمكن الوصول إليه عبر خرائط جوجل.

هاتف (920004532).

ساعات العمل جميع أيام الأسبوع من 0900 إلى 1200، ما عدا الجمعة من 1330 إلى 1200.

مؤسسة ومخزن مفروشات العصيمي

مؤسسة مفروشات العصيمي. يعتبر من أفضل محَلْات بيع الطاولات فِيْ الرياض. يوفر المتجر مجموعة متنوعة من الأثاث والطاولات لجميع الأذواق، مع فئات أسعار مختلفة لجميع الاحتياجات. تتميز مؤسسة العصيمي بتقديم أفضل الأسعار والمواد الخام، وكذلك تقديم ضمانات حقيقية لعملائها، وتفاصيل المتجر كالتالي

العنوان شارع الإمام أحمد بن حنبل حي المنار الرياض 14224 المملكة العربية السَعُودِيْة ويمكن الوصول إليه عبر خرائط جوجل.

الهاتف (+966507321505).

ساعات العمل جميع أيام الأسبوع من الساعة 0900 صباحًا حتى الساعة 1100 مساءً، ما عدا الجمعة من الساعة 400 بعد الظهر حتى الساعة 1100 مساءً.

بيت المعجزات

هاوس أوف وندرز هُو أحد أكبر المتاجر التي تبيع الأثاث وطاولات الطعام فِيْ الرياض. يقدم المتجر مجموعة كبيرة ومتنوعة من طاولات الطعام بأحجام وأشكال وتصميمات مختلفة، والتي تحظى بشعبية كبيرة لدى العملاء. هذه القطع مصنوعة من أجود الخامات وبجودة عالية توفر متاجر The House of Wonders أثاثات متنوعة فِيْ شكلها وأسعارها تناسب الجميع ويمكنك الإطلاع على جميع منتجات المتجر والاطلاع على كافة التفاصيل من خلال الموقع الرسمي “” وبيانات المتجر هم كالآتي

العنوان الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن، 7892 حمزة بن عبد المطلب، السويدي الغربي، الرياض 4716 12993، الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة، ويمكن الوصول إليه عبر خرائط جوجل.

هاتف (+966570977006).

ساعات العمل جميع أيام الأسبوع من 0900 إلى 1200، ما عدا الجمعة من 1600 إلى 1200.

أنواع طاولات الطعام منتشرة فِيْ الرياض

بعد أن ذكرنا أفضل متجر لبيع الطعام فِيْ الرياض، نناقش الآن الأنواع المختلفة لطاولات الطعام المنتشرة فِيْ الرياض وهِيْ كالتالي

طاولات طعام متعددة الأغراض مصممة لأكثر من استخدام واحد لتناول الطعام والاجتماعات وأكثر من ذلك، مع أفضل أنواع الخشب وسهُولة الحركة.

غرف الطعام الصغيرة إنها صغيرة الحجم وتعطي انطباعًا بالاتساع والتوسع فِيْ مساحة الغرفة.

طاولات الطعام ذات الأرفف تتميز هذه الأنواع بوجود أرفف تحتها، لوضع الكتب والمجلات، وتتوفر بأشكال مختلفة.

غرف طعام صغيرة للخدمات مصنوعة من الخشب المضغوط ولها ثلاثة طوابق للأطعمة والمشروبات.

طاولات الطعام الكلاسيكية هذه هِيْ طاولات الطعام الموجودة فِيْ معظم المنازل التي بها الكثير من الكراسي.

غرف الطعام القابلة للتوسعة هذه الأنواع هِيْ أحدث الاتجاهات العالمية ويريد الكثيرون اقتنائها لتوفِيْر المساحة.

غرف طعام زجاجية.

غرف طعام رخامية.

طاولات طعام بلاستيكية.

اسعار غرف السفرة بالرياض

وتتراوح أسعار الطاولات فِيْ الرياض وفق مجموعة من المعايير التي تتحكَمْ فِيْ الأسعار من شهر المتجر والمواد الداخلة فِيْ بنائها وتصميماتها وأحجامها وأبعادها وغيرها من الأمور التي تتحكَمْ فِيْ أسعار الطاولات فِيْ مدينة الرياض. بشكل عام تتراوح أسعار الطاولات فِيْ معظم المحَلْات وصالات العرض فِيْ الرياض، تبدأ من 150 ريال سعودي إلى أكثر من 5000 ريال، كل حسب الحجم والمواد والمصنع.

نصائح لاختيار الجداول الخاصة

فِيْما يلي أهم النصائح لاختيار غرفة طعام فريدة لمنزلك

من الضروري اختيار حجم غرفة الطعام الذي يناسب مساحة غرفتك.

تأكد من تنسيق مساحة الغرفة والأثاث بداخلها.

يجب اختيار تصميم وزخرفة غرفة الطعام لتتناسب مع بقية الأثاث فِيْ الغرفة.

يجب اختيار جودة المواد والمواد المستخدمة فِيْ بناء الجدول بعناية.

تأكد من اختيار الكراسي المريحة لغرفة الطعام.

فِيْ نهاية المقال أفضل طاولة للبيع بالرياض حيث ناقشنا مميزات بيع مائدة المحَلْات ثم تطرقنا إلى ظهُور أفضل هذه المحَلْات وعناوينها ووسائل الإعلام الخاصة بها ثم ذكرنا أنواع تناول الطعام وأيضا عرض أسعار الطاولات فِيْ الرياض وفِيْ نهاية المقال قدمنا ​​نصائح لاختيار غرفة طعام منفصلة.