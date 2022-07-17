افضل معطر جو يدوم طويلا

من منا لا يحب ان تكون رائحة منزله عطرة وجميلة، هناك العديد من الاسباب والعوامل التي تجعل منازلنا تفوح منها روائح كريهة وغير محببة كالطبخ والقمامة وتراكم الغبار والأوساخ واسباب أخرى عديدة، لذا فمن الطبيعي ان نبحث عن معطر جو يدوم طويلاً بروائح مميزة وجميلة، سوف نذكرها لكم في هذا المقال.

أفضل معطر جو طويل الأمد

يبحث العديد من الأشخاص عن معطرات الجو التي يمكن أن تستمر لأطول فترة زمنية ممكنة، ومن بين المعطرات ذات النطاق الثابت التي يمكن استخدامها في غضون 30-50 يومًا، ما يلي

معطر بريز اكسترا

يعتبر Breeze Extra Freshener أحد أكثر المعطرات فعالية، حيث ثبت علميًا أنه يساعد الشخص على الإقلاع عن التدخين أثناء إنعاش الفرد. يمكن أيضًا استخدام هذا المعطر عند وجود الأطفال. معطر بريز اكسترا يحتوي على العديد من الروائح مثل الخوخ والورد والتوت والياسمين والبنفسج وتوت العود ورائحة الزهور ورائحة الحب وغيرها الكثير. ويتراوح سعر معطر بريز إكسترا بين 20-30 ريال سعودي.

معطر اير ويك

يحتوي جهاز Air Wick على تركيز 250 ملليلتر، ومن أبرز عطور ذلك العطر عطر Turquoise Oasis، ويعمل الجهاز الخاص بذلك المعطر تلقائيًا، ويمكن استبدال بطاريته في حالة عدم ظهور الضوء الأخضر، و ذلك المعطر يعمل على إنعاش المكان وكذلك له دور كبير في التخلص من جميع الروائح الكريهة في المكان.

معطر الأوركيد

معطر الأوركيد من أفضل العطور التي يمكن استخدامها لاحتوائه على روائح مختلفة مثل زهرة النرجس التي تعمل على إنعاش الأطفال، كما يحتوي هذا المعطر على رائحة الأوركيد والبنفسج والعود والتوت وعطور الأزهار.

عبق الجلاد

معطر جلاد من أفضل روائح اللافندر المنعشة بالإضافة إلى الفانيليا التي تضفي على المنزل لمسة كلاسيكية، ويوجد زجاجتان من هذا المعطر، الزجاجة الكبيرة متوفرة بحجم 300 مل والصغيرة بحجم 250 مل. معطرات ثابتة منه.

معطر جو

يُصنف معطر الجو على أنه أفضل عطر يمكن أن يكون مستقرًا على المدى الطويل، وذلك باستخدامه في جميع أنحاء المنزل، وعلى الأثاث بطريقة بسيطة، ويوجد تركيز 300 مل من هذا المعطر، بالإضافة إلى زجاجة بتركيز 250 مل.

معطر فريدا

يعتبر عطر فريدا من أفضل العطور الثابتة لأطول فترة ممكنة، وهو ليس باهظ الثمن، لذلك يمكن شراءه بكل الطبقات، ولعطر فريدا العديد من العطور، مثل عطر الياسمين، وعطر اللافندر، وعطر الفانيليا، والورد المتنوع.

اصنع معطرات الجو في المنزل

يمكن تحضير أفضل معطرات الهواء الطبيعية بالطرق التالية

معطر القرنفل والقرفة يتم تحضير هذا المعطر بإضافة القرنفل مع قشر البرتقال، بالإضافة إلى خمسة أعواد قرفة، إلى كوبين ونصف من الماء المغلي في قدر على النار مع خفض درجة الحرارة، وترك المزيج حتى تنتشر رائحته في جميع الأنحاء. كل ركن من أركان المنزل.

الريحان الطازج والنعناع الأخضر يتم تحضير هذا المعطر بغسل الريحان وأوراق النعناع ووضعهما في قدر مع كوب ونصف ماء ثم وضع القدر على نار النار حتى يصل الماء إلى درجة الغليان. وبعد الغليان بخمس دقائق يوضع القدر في مكان جيد التهوية.

الزيوت العطرية تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق للحصول على معطر هواء جيد الأمد، وذلك بخلط كميات متناسبة من الكحول والزيوت العطرية والماء مع خلطها جيدًا، ثم إضافتها إلى بخاخ زجاجي للاستخدام.

أفضل معطرات الجو الكهربائية

أفضل المعطرات الكهربائية هي

معطر الهواء فيبريز يُصنع هذا المعطر بدون إضافة أي مادة قابلة للاشتعال مثل الفورمالديهايد والفثالات، وهذا المعطر يزيل جميع الروائح الكريهة والسيئة، بينما يبقى في الهواء لأطول فترة ممكنة، بالإضافة إلى العديد من الروائح المنعشة.

ناشر الزيوت العطرية يتميز هذا النوع بأنه النوع الأكثر راحة للتنفس، لذا فهو مناسب للمكاتب لما له من مكونات لها دور كبير في زيادة وتحسين القدرة على التركيز، ومن بين نكهات هذا الموزع النكهة من الفلفل الأسود وإكليل الجبل والليمون والنعناع.

عطر Juglade يساهم هذا النوع في النضارة، بالإضافة إلى تأثيره القوي حتى في الأماكن الكبيرة، ويحتوي على العديد من النكهات مثل الفانيليا وخشب الكشمير.

معطر فيبريز لافندر يساهم هذا النوع في إزالة الروائح الكريهة مع الحفاظ على رائحة اللافندر المنعشة لعدد كبير من الأيام، حتى 45 يومًا.

أفضل معطر جو منزلي

يعد عطر اورينتال برستيج من اهم واروع المنتجات التي يستخدمها اصحاب المنازل للتخلص من الرائحة الكريهة مع اعطاء جو المنزل النضارة. والجدير بالذكر أن هذا العطر يزيل كل الروائح الكريهة في المنزل مثل رائحة السجائر وغيرها، كما أنه يساهم في النوم بسعادة وطمأنينة للغاية.

كيف تحافظ على رائحة المنزل نظيفة

من خلال ما يلي سنتناول الطريقة الصحيحة للمحافظة على رائحة النظافة في المنزل

تخلص من القمامة مرتين في اليوم على الأقل، اغسل السلال حتى لا تنبعث منها أي روائح كريهة.

التخلص المباشر والمستمر من المواد الغذائية غير المفيدة.

حافظ على نظافة الحمام بالمناشف باستمرار.

يجب ترك باب خزانة الملابس مفتوحًا قليلاً حتى يتنفس الهواء النقي.

افتح النوافذ يوميًا في الصباح لتحديث الهواء.

اغسل الستائر حتى تكون نظيفة، وللتخلص من الأوساخ والغبار.

إلى هنا ونكون قد أفدناكم بأفضل أنواع معطرات الجو الثابتة ذات الروائح المميزة عبر هذه المقالة، وطرق الحفاظ على نظافة المكان ورائحته لمدة طويلة، لمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع أو غيره زوروا موقعنا عرب اليوم وتابعوا كل حديث.