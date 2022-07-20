افضل من الجاهز.. طريقة عمل الصابون السائل بحرفِيْة وجودة عالية مثل الشركات بكَمْية كبيرة 70 كيلو فِيْ دقائق

كيفِيْة صنع الصابون السائل بجودة عالية وبراعة فِيْ الصناعة، تبحث العديد من النساء عن أفضل طريقة لصنع الصابون السائل بجودة عالية وبراعة، حيث يستهلك الصابون جزءًا كبيرًا من ميزانية الأسرة، وانتشرت طرق الغش مؤخرًا، مثل ربه منزل. يمكنك شراء أغلى نوع من الصابون وتجده ليس جيدًا ولكن على العكس فهُو يؤلم يدك ولا ينظف جيدًا، لذلك تم صنعه فِيْ المنزل، وهُو أيضًا فرصة جيدة للربح من صناعة الصابون وما له من التوزيع على المستهلكين يمكن استخدام صناعة الصابون السائل كَمْشروع منزلي، لذلك سوف نقدم لكَمْ طريقة صنع الصابون السائل بجودة عالية وبراعة.

كيفِيْة صنع الصابون السائل بجودة عالية وبراعة

بعد انتشار الغش وتدني جودة الصابون الذي يصيب اليد ببعض الأمراض التي تستغرق وقتاً طويلاً للشفاء، وبالتالي الميل إلى صنع الصابون السائل فِيْ المنزل، سنحتاج إلى بعض المكونات ومنها

نصف لتر من تايلوس.

لتر ونصف تكسالون.

كَمْية ملح الصوديوم.

كَمْية جيدة من الصودا السائلة.

زجاجات الصابون الفارغة.

ربع كوب مادة سلفونيك.

نوعي المفضل من معطر الجو.

القفازات والكَمْامة.

طريقة التحضير

لا تستغرق هذه الوصفة الكثير من الوقت ولكن قبل البدء فِيْ اتباع الخطوات يجب عليك ارتداء القناع حتى لا يتأثر تنفسك عند خلط المكونات، وكذلك احرص على استخدام القفاز البلاستيكي، واحرص على اتباعه. الخطوات والكَمْيات متوازية، على سبيل المثال عند تقليل الكَمْية أو مضاعفتها، يجب تقليل أو مضاعفة جميع المكونات للحصول على نتيجة جيدة

خذ وعاءًا مناسبًا وضع جميع المكونات فِيْه واخلط جيدًا.

نرفع القدر على النار مع التحريك.

قلّب حتى تحصل على القوام المناسب.

تأكد من وضع معطر الجو كعنصر أخير.

نترك الخليط لمدة يومين كاملين حتى يبرد تماما.

نقوم بتعبئة الصابون السائل فِيْ زجاجات فارغة ونستخدمه عند الحاجة.

سوف نلاحظ أن قوام الصابون ثقيل لذا يمكن تخفِيْفه بقليل من الماء فِيْ الزجاج الذي نستخدمه.

ويفضل أيضًا وضع القليل من قشر الليمون لمدة خمس دقائق.

سوف نلاحظ أن قوام الصابون ثقيل لذا يمكن تخفِيْفه بقليل من الماء فِيْ الزجاج الذي نستخدمه. ويفضل أيضًا وضع القليل من قشر الليمون لمدة خمس دقائق. يتم ترشيح قشور الليمون ويتم سكب الماء الناتج فوق الصابون المستخدم.

وبهذه الطريقة يمكننا الحصول على صابون جيد للأواني بالإضافة إلى حماية اليدين.

كَمْا ذكرنا فِيْ مقال عن كيفِيْة صنع الصابون السائل، يمكن صنعه فِيْ المنزل بمكونات بسيطة للغاية باستخدام قشر الليمون أو البرتقال، هكذا يتم غسل الأطباق.