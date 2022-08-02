افضل من الجاهز.. طريقة عمل الصابون السائل بحرفِيْة وجودة عالية مثل الشركات بكَمْية كبيرة 70 كيلو فِيْ دقائق

كيفِيْة صنع الصابون السائل كَمْا تم القيام به بالفعل بكَمْيات دقيقة يعتبر الصابون السائل من أسهل الأشياء التي يسهل الغش فِيْها لأننا نعلم جميعًا أنه مصنوع عن طريق خلط بعض المكونات الكيميائية معًا ولهذا السبب لا نعرف ما هِيْ المواد التي يضعها أصحاب المصانع والسوبر ماركت، وبعد شراء ربة المنزل لديها صابون سائل وتقوم بغسل الصحون به، تدرك أن يدها مصابة بالتهاب شديد فِيْ يدها، سبب الصابون. جئت إليكَمْ بهذا المقال لأوضح لكَمْ كيفِيْة تحضير الصابون السائل بالمنزل للتأكد من جودة تحضيره وأنه لا يحتوي على كيماويات كاوية تؤثر على اليدين، والخطوات والمكونات سهلة للغاية، كل ما عندكَمْ ما عليك فعله هُو المضي قدما وقراءة بقية الفقرات التالية، ابق معنا وتابعنا.

مكونات لصنع الصابون السائل فِيْ المنزل كَمْادة جاهزة

التجار والبائعون أصبحوا عديمي الضمير فِيْ صناعة الأشياء التي نشربها ونستخدمها بثقة، ومن أول استخدام نشاهد مشاكل ليس لها أول من الأخير، ولا نريد أن يضرنا أحد إلى جانب الكيلو. الصابون السائل يتزايد باستمرار ولا ندري كَمْ من الوقت ستتوقف المصائد وارتفاع الأسعار، وداعا لكل هذه المشاكل التي نراها كل يوم من الجيران أو الأقارب وغيرهم، لكن الآن لن تشتري الصابون السائل من الخارج على الإطلاق، الآن سنزودك بالمكونات وفِيْ الفقرة التالية سأقدم لك خطوات التحضير، المكونات هِيْ

لترين من الماء الساخن.

300 جرام من حمض السلفونيك.

30 جرام من حمض البوتاسيوم.

جلسيرين؛

زيت عطري.

لون صناعي حسب الطلب.

زجاجة فارغة.

خطوات تحضير الصابون السائل بالمنزل مثل تلك المعدة

الخطوات سهلة وبسيطة للغاية، ويمكن لأي ربة منزل تحضيرها فِيْ المنزل، وتتلخص المكونات فِيْ