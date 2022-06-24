افضل 4 علاجات لتساقط الشعر بعد الولادة

علاجات تساقط الشعر بعد الولادة – تتمتع معظم النساء بشعر صحي وجذاب أثناء الحمل، لكنهن سريعًا عرضة للتقصف والتساقط بعد الولادة مما يؤثر على مظهرهن الخارجي، سيدتي في هذا المقال 4 علاجات لتساقط الشعر بعد الولادة.

كيف تؤثر الهرمونات على شعرك

الهرمونات هي السبب الرئيسي لتغيرات الشعر أثناء الحمل وتساقط الشعر بعد الولادة.

أثناء الحمل، تكون مستويات هرمون الاستروجين لديك مرتفعة. عادة ما يتساقط شعرك بكميات صغيرة كل يوم. أثناء الحمل، يقل تساقط شعرك. يتفاقم التأثير بسبب زيادة حجم الدم والدورة الدموية، مما يؤدي أيضًا إلى تساقط شعرك بشكل أقل من المعتاد.

لذلك بعد ولادة طفلك وتنخفض مستويات الهرمون، سوف يتساقط شعرك أكثر من المعتاد. من المحتمل ألا يكون الحجم الإجمالي لتساقط شعرك أكثر مما كنت ستفقده في الأشهر التسعة الماضية، يبدو الأمر كما لو حدث مرة واحدة.

يمكن أن يحدث تساقط الشعر بعد الولادة في أي يوم بعد ولادة طفلك ويمكن أن يستمر أحيانًا لمدة تصل إلى عام. عادة ما يبلغ ذروته حوالي 4 أشهر، لذلك إذا كان طفلك يبلغ من العمر بضعة أشهر وما زلت تفقد كتل من الشعر، فهذا لا يعني أن الوقت قد حان للذعر.

علاجات الشعر بعد الولادة

من الطبيعي أن ينمو شعرك مرة أخرى بعد الحمل. إذا لم تكن هذه مشكلة بالنسبة لك، فليس عليك فعل أي شيء لإصلاحها. لسوء الحظ، لم يتم إثبات أي شيء يمنع أو يبطئ تساقط الشعر بعد الولادة. ولكن إذا كان تساقط شعرك يزعجك، فهناك علاجات يمكن أن تجعل شعرك أكثر كثافة وصحة.

1. الابتعاد عن الحرارة

تسخين شعرك بمجفف الشعر يمكن أن يجعله يبدو أنحف. جربي التخلي عن هذه الطريقة واتركي شعرك يجف في الهواء حتى يتلاشى النحافة.

يمكن أن يتسبب التصفيف القوي جدًا أيضًا في تساقط شعرك في كتل أكبر، لذا كوني لطيفة مع أدوات فرد الشعر ولا تستخدميه أكثر من مرة يوميًا. يمكنك استخدام الوقت الإضافي لاحتضان طفلك أو النوم.

2. الغذاء الصحي

يعد تضمين مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والبروتينات الصحية في نظامك الغذائي أفضل طريقة لضمان حصول جسمك على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها.

بعض الأطعمة التي يقترحها البعض لتحسين صحة الشعر تشمل الخضار الورقية الداكنة (للحديد وفيتامين ج) والبطاطا الحلوة والجزر (لبيتا كاروتين) والبيض (لفيتامين د) والأسماك (لأوميغا 3 والمغنيسيوم).

3. تناول الفيتامينات

يجب ألا تحل الفيتامينات محل نظام غذائي متنوع، خاصة عندما تكونين أماً شابة وطفل معال. ولكن يمكن أن يساعد كمكمل إذا كان نظامك الغذائي غير متوازن. على الرغم من عدم وجود فيتامينات محددة تؤثر على تساقط الشعر، إلا أنها مهمة للصحة العامة. يوصى في كثير من الأحيان بالاستمرار في تناول الفيتامينات قبل الولادة وبعد ولادة طفلك، خاصة إذا كنت ترضعين.

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4. استخدم شامبو مكثف

على الرغم من عدم وجود دليل على ذلك، إلا أن بلسم الشامبو يضر أحيانًا بشعرك ويجعله أرق وعرجًا. يمكن أن تضيف مكثفات الجسم لشعرك وتساعدك على إضفاء اللمعان.

هل تساقط الشعر بعد الولادة طبيعي

في معظم الحالات، يكون تساقط الشعر بعد الولادة طبيعيًا تمامًا ولا داعي للقلق.

إذا كنت لا تزال ترى كتلًا في فرشاة الشعر بعد أن يبلغ طفلك عامًا واحدًا، فقد ترغب في التحدث إلى طبيب الأمراض الجلدية للتأكد من عدم وجود سبب لتساقط شعرك.

علاجات تساقط الشعر بعد الولادة