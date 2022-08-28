افكار استقبال طالبات اول متوسط 1444، دائما ما يكون بدايه اول يوم دراسي لعام جديد مميز ويترك طابعا في قلوب وعقول طلبت المدارس من خلال تطبيق افكار جميله لاستقبال الطلبه والترحيب بهم في عام دراسي جديد حيث يعتبر قتال الطلبه لعام جديد امرا من امور المهمه التي يجب القيام بها، من خلال هذا المقال عبر موقعنا سنقوم بوضع افكار جميلة من اجل استقبال الطلبة لعام جديد،افكار استقبال طالبات اول متوسط 1444.

افكار استقبال طالبات اول متوسط 1444

يمكن استقبال الطلبه للمرحله الاعداديه في اول يوم دراسي، من خلال عدة افكار جميلة يمكن تطبيقها، وهي كالتالي:

اولا تزيين الصفوف حيث تعتبر هذه فكرة من الافكار الجميلة التي يتم تطبيقها استقبال الطلبة من خلال تزيين الابواب والمقاعد والحائط ، باشكال ملفتة وجميلة وكتابة عبارات ترحيبيه على الحائط

ايضا توزيع الادوات المدرسية على الطلبه يمكن توزيع ادوات مدرسية مختلفة على الطلبة في اول يوم دراسي مثل توزيع اقلام وتوزيع دفاتر خاصة

ومن الافكار الجميله ايضا توزيع الحلوى على الطلبة حيث يقوم المعلمون في توزيع الحلوى على الطلبة في اول يوم دراسي بشكل جيد وكتابة بعض العبارات والنصائح العام الدراسي الجديد

وضع كروت استقبال في الفصل تعتبر هذه الفكرة جميلة وتحفز الطلبة على بدا عام دراسي جديد مليء بالنشاط والحب والود بين الطلبة والمعلمين.

تعامل المعلمون مع الطلبة في اول يوم دراسي

يجب ان يتعامل المعلمون مع الطلبة منذ بداية العام بمعاملة جيدة لانشاء علاقة جيدة بين الطلبة والمعلمين ويكون التعامل كالتالي:

ان يقوم المعلمون بالتعرف على الطلبة اول يوم دراسي من خلال السؤال عن الاسم

ان يقوم المعلمون بتعريفهم انفسهم لطلبة ليتكون بينهم علاقة ودية

القيام ببعض الانشطة الترفيهية، وان يشارك المعلمون الطلبة في هذه الانشطة

تقديم النصائح لعام دراسي جديد لطلبة، وتحفيزهم على الدراسة

تعريف الطلبة بالخطة التي يسير عليه الفصل واتفاق المعلم مع الطلبة على ذلك وتعريفهم بالقواعد

التي ستسير عليه طوال الفصل الدراسي.

انشطة لترحيب بطلاب المرحلة المتوسطة

في بداية يوم دراسي جديد يجب القيام بعدة انشطة مهمة لترحيب بالطلبة وهي كالتالي:

القيام باداء تمارين مختلفة كنوع من التفاعل في اول ايام المدرسة

العب بالعاب ممتعة وترفيهية، مثل الالغاز، والتعرف على مستوى الطلبة.

الذهاب للمكتبة وقراءة الكتب المفيدة يعد من النشاطات الجيدة التي يجب القيام بها

تشغيل الاناشيد التحفيزية، والتشجيعية، التي تحمس الطلبة على بدا الدوام

يشارك المعلمون الطلبة بالانشطة التي يقومون بها لتكوين علاقة ودية وجميلة تدوم طوال الدراسة بين الطلبة والمعلمين