اقتحام ملعب مباراة الهلال والخليج.. “هذا ما حدث مع سالم والبليهِيْ”

حرص مشجع نادي الهلال على اقتحام الملعب لمباراة فريقه مع الخليج، بعد أن أطلق الحكَمْ صافرة النهاية.

وتغلب الهلال على الخليج بهدفِيْن دون رد فِيْ اليوم الأول من مسابقة دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

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وذهب مشجع الهلالي إلَّى سالم الدوسري وعلي البلاحي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بقلعة الزعيم.

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والتقط هذا المشجع بعض الصور الجماعية مع سالم والبلاحي من داخل الملعب، بسعادة كبيرة على وجهه.

يشار إلَّى أن حزب الهلال والخليج شهد لحظة مثيرة للجدل، عَنّْدما اشتبك علي البليحي مع زملائه فِيْ الهلال، “البيروفِيْ أندريه كاريو والكولومبي جوستافو كوييار”.