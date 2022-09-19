اقتراح مفاجئ .. ملف مدرب الأهلي بعد خروج هؤلاء من قائمة المرشحين

ينتظر جمهُور الأهلي إعلان مجلس إدارة قلعة الكؤوس برئاسة وليد معاذ اسم المدرب الجديد للفريق الأول، بهدف تنزيل اللاعبين معَنّْويا وإغلاق ملف المدرب الرياضي. الشارع، على أمل استعادة الهدوء داخل وخارج الملعب، والعمل بسرعة للعودة إلَّى دوري المحترفِيْن.

كانت إدارة الأهلي الجديدة قد أنهت عقد المدير الفني روبرت سبولدي بعد بداية سيئة فِيْ الدرجة الأولى السعودية، وكلفت يوسف عَنّْبر بتولي المنصب حتى الإعلان عَنّْ المدير الجديد.

وفِيْ الأيام الأخيرة، كان هناك حديث عَنّْ دخول مجلس إدارة الأهلي فِيْ مفاوضات مكثفة مع أسماء محلية وأجنبية مختلفة لقيادة لواء الراقي، خلال الفترة المقبلة.

خبر من المدرب الجديد فِيْ الأهلي

وليد معاذ رئيس النادي يريد حسم ملف المدرب الجديد بسرعة ليتمكن من تصحيح الأخطاء الفنية التي ظهرت فِيْ أداء الفريق فِيْ الفترة الماضية سواء فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن الموسم الماضي أو فِيْ الدوري “الأصفر”. . “.

ووردت أنباء خلال الفترة الماضية عَنّْ تواصل إدارة الأهلي مع أكثر من مدرب بقيادة “الوطني صالح المحمدي والتشيلي خوسيه لويس سييرا والتونسي فتحي الجبل”.

تم استبعاد الأسماء من الترشيح

تعثرت مفاوضات الأهلي مع المدرب التشيلي لويس سييرا، إلَّى جانب أنباء تشير إلَّى طلبه مكافأة كبيرة، فِيْ حال تأهل مرة أخرى لدوري المحترفِيْن السعودي.

من جهة أخرى، أشارت التقارير إلَّى أن المدرب الوطني صالح المحمدي جعل مدة العقد شرطًا ضروريًا، بحيث لا تقل عَنّْ سنتين، وهُو ما رفضته أيضًا إدارة وليد معاذ، حيث إنه يبدو ضد احتمالية التأهل لدوري المحترفِيْن، وفِيْ هذه الحالة يصعب تغيير المدير الا بشرط جزائي كبير.

وفِيْ سياق متصل، لم يحصل التونسي فتحي الجبل على إجماع فِيْ المجلس ولا أعضاء الأهلي الذهبي، إضافة إلَّى تضارب الآراء حول المدرب، ما دفع الإدارة إلَّى إبعاده عَنّْ حساباتهم.

اقتراح مفاجئ

استمرار يوسف عَنّْبر هُو الاحتمال الأحدث، كاقتراح مفاجئ للنقاش فِيْ أروقة الأهلي، خاصة بعد فوزه الكبير على أحد بثلاث نقاط نظيفة، وهدوء الجماهِيْر بشأن المستوى الفني للفريق. . فريق، وتصعيد الأداء من مباراة إلَّى أخرى.

يمكن للصفقات الجديدة مع يوسف عَنّْبر أن تحدث فرقًا، خاصة وأن جماهِيْر الأهلي تشعر بالرضا.

حقق الأهلي فوزه الثاني فِيْ مسابقة الدوري الأصفر، ورفع رصيده إلَّى 8 نقاط فِيْ 5 مباريات، وقفز “مؤقتا” إلَّى المركز السابع، فِيْما تجمد رصيد واحد عَنّْد 5 نقاط، ليحتل المركز الثاني عشر.