اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشتري الليلة

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، عن إمكانية رصد اقتران القمر الأحدب المتضائل مع كوكب المشتري، عملاق مجموعتنا الشمسية، اليوم الاثنين 18 يوليو 2022، بعد الساعة 1100 مساءً.

وكشفت الجمعية أن الظاهرة يمكن ملاحظتها في سماء المملكة العربية السعودية والوطن العربي وأثناء بقية الليل في منظر جميل يسهل رؤيته بالعين المجردة.

الحدباء القمر بالتزامن

يشار إلى أنه رصد سماء المملكة العربية السعودية والوطن العربي يوم الجمعة 15 يوليو 2022، اقتران القمر الأحدب المتضائل مع كوكب زحل، لأنه تزامن بعد الساعة التاسعة ليلاً وبقية الليل. حيث تم فصلهما بنحو 4 درجات عن الأفق الجنوبي الشرقي في ظاهرة يمكن ملاحظتها بالعين المجردة.