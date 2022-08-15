اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشتري الليلة

في سماء المملكة العربية السعودية والوطن العربي، يتم رصد اقتران القمر الأحدب المتضائل مع كوكب المشتري، عملاق نظامنا الشمسي، بعد ساعات قليلة من بداية الليل اليوم الاثنين 15 أغسطس 2022، كما أعلن. من قبل جمعية جدة الفلكية.

وقالت الجمعية إن الاقتران سيكون في الأفق الشرقي في ظاهرة يسهل رؤيتها بالعين المجردة إذا كانت السماء صافية.

اقتران تراجع القمر الأحدب وكوكب زحل

يشار إلى أنه رصد سماء المملكة العربية السعودية والوطن العربي يوم الجمعة 15 يوليو 2022، اقتران القمر الأحدب المتضائل مع كوكب زحل، لأنه تزامن بعد التاسعة ليلاً وبقية الليل. حيث تم فصلهما بنحو 4 درجات عن الأفق الجنوبي الشرقي في ظاهرة تُرى بالعين المجردة.

القمر العملاق يزين سماء المملكة.

شوهد القمر العملاق الرابع والأخير لهذا العام يوم الخميس 11 أغسطس، عندما كان حجمه الظاهري أكبر بنسبة 8٪ وأكثر سطوعًا بنسبة 16٪ من المتوسط ​​، متزامنًا مع ذروة تساقط الشهب الفارشاوية في سماء العالم العربي.