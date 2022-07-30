اقتصاد ألمانيا يسجل نمواً صفرياً بالربع الثاني.. لكن أرقام منطقة اليورو تفوق التوقعات

وسجلت نموا أعلى من المتوقع خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بالكامل بنسبة 4٪، متجاوزا التوقعات البالغة 3.4٪.

وجاء هذا النمو مدعوماً بأرقام إيطاليا وإسبانيا وفرنسا التي فاقت التوقعات على عكس ألمانيا التي سجل اقتصادها نموًا صفريًا، وكانت أرقامها أقل من المتوقع عَنّْد تسجيلها نموًا طفِيْفًا بنسبة 0.1٪.

تجاوزت أرقام التضخم جميع التوقعات، حيث قفز المعدل فِيْ يوليو إلَّى 8.9٪، وهُو أعلى معدل فِيْ تاريخ منطقة اليورو.

انكَمْش النشاط الاقتصادي فِيْ منطقة اليورو فِيْ يوليو، مع تراجع قوي فِيْ التصنيع ومع بدء الأسعار المرتفعة فِيْ إبطاء فورة الإنفاق الاستهلاكي بعد إغلاق كورونا.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات من 52 نقطة فِيْ يونيو إلَّى 49.4 نقطة فِيْ يوليو، مع العلم أن أي مستوى أقل من 50 نقطة يشير إلَّى انكَمْاش.

باستثناء فترة الوباء، كان الانكَمْاش فِيْ النشاط الاقتصادي فِيْ يوليو هُو الأول منذ عام 2013.