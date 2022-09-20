اقتصاد الإمارات يحقق نموا نسبته 18.8% بالأسعار الجارية فِيْ 2022

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عَنّْ نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة بنسبة 3.9٪ وبالأسعار الجارية بنسبة 18.8٪ لعام 2022.

وأظهرت بيانات المركز الصادرة اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة بلغ 1.499 تريليون درهم العام الماضي، مقابل نحو 1.442 تريليون درهم فِيْ عام 2022، فِيْما نما الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة بنسبة 5.8٪ إلَّى 1.087 تريليون درهم عام 2022، مقابل 1.028 تريليون درهم عام 2022.

حسب التنافسية والإحصاءات، تراجعت مساهمة الصناعات الاستخراجية “النفط الخام والغاز الطبيعي” فِيْ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 28.7٪ عام 2022 إلَّى 27.4٪ عام 2022، بعد انخفاضها بنسبة 0.7٪ من 414.175 مليار درهم إلَّى 411.39 مليار درهم. العام الماضي.

وبلغت مساهمة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية فِيْ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 199.4 مليار درهم بنمو 8.3٪، فِيْما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية 166.69 مليار درهم بزيادة 12.5٪. وبلغت مساهمة الأنشطة المالية والتأمينية نحو 121.01 مليار درهم. زيادة بنسبة 2.1٪، الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 88.9 مليار درهم، والأنشطة العقارية 79.8 مليار درهم، بنمو 5.6٪، والنقل والتخزين 62.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.1٪.

وبلغت مساهمة الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والأنشطة الإدارية وأنشطة الخدمات المساندة 59.9 مليار درهم، والمعلومات والاتصالات 43.8 مليار درهم، وأنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات 36.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6.2٪، والإقامة والغذاء. وبلغت الأنشطة الخدمية 30.17 مليار درهم بزيادة 23.2٪ والتعليم إلَّى 23.9 مليار درهم 1.8٪ وأنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية 21.19 مليار درهم بنسبة نمو 17.2٪ والزراعة والغابات وصيد الأسماك 13.75 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 17.2٪. نمو 28.5٪، الأنشطة المنزلية كصاحب عمل 10.06 مليار درهم، فنون وترويج وأنشطة خدمية أخرى 7.85 مليار درهم.

أفاد مركز التنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع إلَّى 1.524 تريليون درهم العام الماضي مقابل 1.283 تريليون درهم فِيْ عام 2022، فِيْما ارتفع الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة بنسبة 8.5٪ من 1.061 تريليون درهم. فِيْ 2022 إلَّى 1.151 تريليون درهم فِيْ 2022.

وبحسب التنافسية والإحصاءات، بلغت مساهمة الصناعات الاستخراجية، بما فِيْ ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي، فِيْ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، 372.8 مليار درهم العام الماضي.

وبلغت مساهمة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والدراجات النارية نحو 199.01 مليار درهم، فِيْما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية 158.03 مليار درهم.

وبلغت مساهمة الأنشطة المالية والتأمينية نحو 110.56 مليار درهم، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 113.11 مليار درهم، والأنشطة العقارية 72.15 مليار درهم، والنقل والتخزين 68.67 مليار درهم، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والإدارية والدعم. أنشطة الخدمات 69.94 مليار درهم، والمعلومات والاتصالات 45.9 مليار درهم. درهم، أنشطة إدارة الكهرباء والغاز والمياه والنفايات 67.3 مليار درهم.

وبلغت مساهمة أنشطة خدمات الإيواء والغذاء 33.4 مليار درهم، والتعليم 25.99 مليار درهم، وأنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية 27.6 مليار درهم، وأنشطة الزراعة والغابات والصيد 13.9 مليار درهم، والأنشطة المنزلية كصاحب عمل 10.78 مليار درهم، والفنون. والترويج والأنشطة الخدمية الأخرى 9.3 مليار درهم.