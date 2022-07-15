اقتصاد الصين على مقصلة كورونا وأزمة العقارات.. أسوأ نمو فصلي منذ عامين

سجل الاقتصاد الصيني أسوأ أداء فصلي له منذ أكثر من عامين، بسبب

أظهرت بيانات رسمية صادرة عَنّْ المكتب الوطني للإحصاء، نشرت اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي فِيْ ثاني أكبر اقتصاد فِيْ العالم نما بنسبة 0.4٪ فقط خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كان هذا أقل بكثير من الزيادة البالغة 4.8٪ المسجلة فِيْ الربع السابق.

على أساس ربع سنوي، انكَمْش الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 2.6٪ فِيْ الربع الثاني من عام 2022.

كان هذا أبطأ نمو ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 2022، عَنّْدما وصل الاقتصاد الصيني إلَّى طريق مسدود تقريبًا حيث كافحت الدولة لاحتواء تفشي فِيْروس كورونا الأولي الذي بدأ فِيْ ووهان، وفِيْ ذلك الربع، تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.8٪.

فِيْ النصف الأول من هذا العام، توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 2.5 فِيْ المائة، مما جعل هدف النمو السنوي للحكومة البالغ 5.5 فِيْ المائة بعيد المنال على ما يبدو.

وفِيْ الوقت نفسه، يواجه صانعو السياسة الصينيون تحديات متزايدة للحفاظ على استقرار النمو، حيث تكافح البلاد مع نهج بكين غير المتسامح تجاه فِيْروس كورونا وأزمة العقارات التي تسببت فِيْ ارتفاع الديون المعدومة ونمو الاحتجاجات الاجتماعية.

فِيْ وقت سابق من هذا العام، أدى موقف بكين المتشدد بشأن القضاء على الفِيْروس إلَّى أشهر من الإغلاق فِيْ عشرات المدن فِيْ جميع أنحاء البلاد، بما فِيْ ذلك شنغهاي، المركز المالي والشحن فِيْ البلاد. تم حصر الملايين من السكان فِيْ منازلهم، وتم إغلاق المتاجر والمطاعم والمصانع، مما أثر على النشاط الاستهلاكي وعطل سلاسل التوريد.

أعادت السلطات الصينية فتح الاقتصاد مطلع الشهر الماضي، ورفعت القيود عَنّْ بعض المدن الكبرى.

كَمْا أظهرت الصناعات التحويلية والخدمات بوادر تحسن فِيْ الأسابيع الأخيرة.

لكن تمسك بكين بموقف “صفر كوفِيْد” تسبب فِيْ حالة عدم يقين هائلة فِيْ العمليات التجارية وقلل من معَنّْويات المستثمرين. لا يزال الإنفاق الاستهلاكي ضعيفًا، بينما يتعرض سوق العمل لضغط كبير.