اقتصاد الصين فِيْ مرمى كورونا مع استمرار تزايد الإصابات

استمرت حالات الإصابة بفِيْروس كورونا فِيْ الصين فِيْ الارتفاع فِيْ البلاد على الرغم من عمليات الإغلاق المكثفة التي أمرت بها السلطات فِيْ محاولة لوقف انتشار الفِيْروس.

وسجلت الصين 580 حالة جديدة أمس، وهُو أعلى مستوى سجلته منذ مايو الماضي.

وكان ذلك فِيْ الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول بسبب تراجع النشاط الصناعي والطلب نتيجة الإغلاق الناجم عَنّْ فِيْروس كورونا والضغوط المتزايدة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6٪ فِيْ الربع الثاني على أساس ربع سنوي، وهُو ما جاء أسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلَّى انكَمْاش بنسبة 1.5٪، بينما نما الاقتصاد الصيني على أساس سنوي بنسبة 0.4٪ فِيْ الربع الثاني الذي جاء. أقل من التوقعات التي كانت لمعدل نمو 1.5٪. 1٪ وهُو ما يمثل تراجعا كبيرا عَنّْ الربع الأول الذي سجل نموا بنسبة 4.8٪.

فِيْ النصف الأول من العام، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5٪، وهُو أقل بكثير من هدف الحكومة البالغ 5.5٪ لهذا العام.

وأدى الإغلاق الذي أمرت به السلطات إلَّى تراجع النمو الاقتصادي إلَّى 0.4٪ فِيْ الربع الثاني، مع توقف أنشطة الإنتاج والخدمات اللوجستية، مما يؤثر على أهداف بكين فِيْ تحقيق نمو سنوي قدره خمسة فاصل خمسة فِيْ المائة بنهاية العام الجاري. هذه السنة.